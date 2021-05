Le commerce de détail navigue dans les projections incertaines d’un «retour à la normale» – WWD

Les détaillants de vêtements ne sont pas dans le tumulte qu’ils étaient à la même époque l’année dernière, mais les projections de la demande des consommateurs refoulée se matérialisant et d’une réouverture à grande échelle cet été peuvent encore être incertaines.

Avec le rapport du département du Commerce vendredi selon lequel les ventes au détail ont stagné en avril par rapport au mois précédent, et une controverse autour des dernières directives des Centers for Disease Control indiquant que les personnes entièrement vaccinées peuvent «reprendre les activités que vous aviez faites avant la pandémie», il y a doute encore sur les perspectives du commerce de détail de vêtements pour une reprise plus robuste cette année.

Certains sont sceptiques quant à la théorie de la demande refoulée selon laquelle les consommateurs reviendront en masse dans les centres commerciaux après une période inhabituelle de retour à la maison. Il est probable que les routines de la pandémie aient modifié les habitudes d’achat des consommateurs de manière plus durable, a déclaré Ralph Anzivino, professeur de droit à la faculté de droit de l’Université Marquette.

«Je ne sais pas si je vois un grand boom à venir pour l’industrie du vêtement», a-t-il déclaré. «Je pense que beaucoup de personnes confrontées à cette pandémie ont établi leurs habitudes d’achat.»

Un indicateur quelque peu connexe de l’appétit des consommateurs pour les dépenses discrétionnaires, les dépenses des restaurants, a légèrement augmenté de 3% en avril, après avoir pris un coup dur en 2020 avec la fermeture d’environ 17% des restaurants aux États-Unis, selon la National Restaurant Association.

«Les gens sont déjà habitués à ce qui se passe», a déclaré Anzivino. «Il peut y avoir un changement modeste ou minime, mais je ne vois rien de grand.»

Le rapport sur les ventes au détail de vendredi indiquait de légères baisses des ventes par rapport à mars dans les grands magasins ainsi que dans les magasins de vêtements et d’accessoires. Les directives du CDC, quant à elles, selon lesquelles «les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre leurs activités sans porter de masque ni s’éloigner physiquement, sauf lorsque requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, y compris les conseils sur les entreprises et les lieux de travail locaux a été accueilli avec consternation par certains dans les communautés médicales et épidémiologiques.

La pandémie de COVID-19 est toujours en cours, et bien que les cas aux États-Unis diminuent depuis des mois, il y a encore 38 087 nouveaux cas signalés et environ 800 décès par jour en moyenne. Seulement 36,2% de la population américaine a été complètement vaccinée jusqu’à présent, et des questions subsistent quant à la propagation de variantes potentielles dans d’autres parties du monde, y compris l’Inde, qui est au milieu d’une vague dévastatrice.

Le groupe de lobbying du commerce de détail National Retail Federation a exprimé son optimisme quant aux résultats de vendredi, attribuant la secousse aux ventes de mars à une réaction aux chèques de relance envoyés dans le cadre de l’American Rescue Plan Act du président Biden de 2021.

“Les consommateurs ont peut-être légèrement appuyé sur les freins en avril par rapport à mars, mais c’était comme passer de 100 mph à 85 mph par rapport à l’année dernière”, a déclaré l’économiste en chef de NRF, Jack Kleinhenz, dans un communiqué. «Le carburant des contrôles de relance a fortement stimulé les dépenses en mars et le fait que les chiffres d’avril soient très proches montre que les dépenses progressent clairement et restent fortes.»

On s’attend à ce que l’accalmie actuelle des faillites de détail se poursuive, les prêteurs de détail surveillant de près les marges de crédit des entreprises.