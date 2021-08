« Le commerce de détail physique est là pour rester » – WWD

David Simon continue d’être le croyant ultime de la brique et du mortier – et est plus investi que jamais.

Le géant du centre commercial, qui dirige Simon Property Group en tant que président, chef de la direction et président, a tenu une conférence téléphonique avec des analystes lundi après avoir publié des résultats plus solides au deuxième trimestre.

Simon a déclaré que les combats de bail de verrouillage avec la plupart des détaillants se sont calmés et que l’entreprise va de l’avant – les acheteurs sont sortis et dépensent malgré l’augmentation des cas de COVID-19, les propriétés sont en cours de développement et de nouveaux locataires sont prêts à emménager.

Comme le reste de la mode et du monde, la société immobilière se remet encore après plus d’un an du coronavirus. Mais alors que les marques de toutes formes et de toutes tailles se concentrent sur la croissance des ventes numériques, Simon plaide haut et fort pour le magasin.

« Nous continuons de voir une demande d’espace dans l’ensemble de notre portefeuille de la part de locataires, d’entrepreneurs, de restaurateurs locaux, régionaux et nationaux en bonne santé – et d’une demande à usage mixte [is] augmente de jour en jour », a déclaré Simon.

« Nous avons encore un trou à creuser à cause des faillites auxquelles nous avons dû faire face avec la pandémie », a-t-il déclaré. « Mais je suis très content de l’activité, du mojo que nous avons en location, du travail que notre personnel y fait, de la créativité. C’est assez encourageant.

Dans les centres commerciaux et les points de vente haut de gamme de la société aux États-Unis, le taux d’occupation s’élevait à 91,8% à la fin du trimestre, en baisse par rapport à 94,4% deux ans plus tôt.

Mais l’élan semble prendre de l’ampleur. Jusqu’à présent cette année, la société a signé des baux pour 3 millions de pieds carrés supplémentaires, soit plus de 800 transactions de plus par rapport aux six premiers mois de 2019.

Et les ventes au détail de juin étaient comparables à celles de juin 2019 et en hausse de 5 % par rapport à mai.

Pour les trois mois clos le 30 juin, le bénéfice net du groupe a augmenté à 617,3 millions de dollars contre 254,2 millions de dollars un an plus tôt. Les fonds d’exploitation – la référence standard pour les sociétés immobilières – ont atteint 1,2 milliard de dollars, contre 746,5 millions de dollars un an plus tôt.

Les fonds d’exploitation de Simon sont en passe d’atteindre 4 milliards de dollars cette année, soit 5 % de moins qu’en 2019.

“Le fait d’être à seulement 5 % en dessous de 2019, compte tenu de tout ce que nous avons enduré au cours des 15 ou 16 derniers mois, y compris d’importantes ordonnances gouvernementales restrictives qui nous ont forcés à fermer, contrairement à de nombreux autres établissements, témoigne de notre portefeuille”, a-t-il ajouté. a déclaré le PDG.

Pour y arriver, cependant, Simon a dû prendre des mesures rapides, doublant le commerce de détail en investissant dans la JC Penney Co. Inc. et d’autres.

Il a fait l’éloge de Sparc – l’entreprise de la société avec Authentic Brands Group – et a déclaré que le commerce de détail “a dépassé son budget au cours du trimestre en termes de ventes, de marge brute et de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement dirigés par Forever 21 et Aéropostale. La nouvelle marque de Sparc, Eddie Bauer, a également dépassé nos attentes initiales.

Si Simon est devenu lui-même davantage un détaillant, il est excessivement lucide sur les noms qu’il a pris et les détroits dans lesquels ils se trouvaient.

“Nos opérations Sparc emploient des milliers de personnes”, a déclaré Simon aux analystes. « Et puis, quand vous ajoutez Penney’s, vous avez bien plus de 50 000, 60 000 personnes. Alors, ne sous-estimez pas ce que nous avons fait. Je veux dire, nous ne le sommes pas – ce sont des entreprises qui étaient franchement tuées sur la route et nous les avons sauvées. »

Et il a fait valoir que ce sont les magasins de ces détaillants qui travaillent pour eux maintenant.

« L’omnicanal est clairement très important pour l’avenir, mais ces entreprises survivent et prospèrent essentiellement grâce à leur empreinte physique, et non grâce au commerce électronique », a-t-il déclaré.

Le magasin est à nouveau attaqué avec la variante Delta provoquant une augmentation des cas de COVID-19, mais Simon a déclaré que le centre commercial était sûr.

« Il y a des points chauds Delta. Nous avons en fait des centres commerciaux dans certains de ces points chauds », a-t-il déclaré, désignant le centre commercial Battlefield de la société à Springfield, dans le Missouri, et d’autres. « Nous n’avons pas vu dans un centre commercial fermé une augmentation des cas de COVID-19.

“Je pense au commerce de détail physique, quand j’écoute les experts… ils jettent le bébé avec l’eau du bain”, a-t-il déclaré. « Lisez mes lèvres : le commerce de détail physique est là pour rester. Et les gens aiment vraiment faire du shopping dans le monde physique. Alors ne croyez pas tout ce que vous entendez à la télévision. Nous avons les preuves.

