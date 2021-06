Le commerce de détail sera le prochain moteur de croissance de Reliance : Goldman Sachs

in

Pendant le ralentissement macroéconomique, RIL s’est concentré sur la création de solides capacités numériques et la mise à l’échelle de l’offre omnicanale lui permet de gagner des parts de marché considérables.

Avec un potentiel de croissance de 10 fois le bénéfice avant impôts de l’entreprise au cours de la prochaine décennie, la vente au détail, y compris le commerce électronique, sera le prochain moteur de croissance de Reliance Industries Ltd, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport. Après avoir été multipliée par 5 au cours des exercices 16 à 20, la croissance des revenus de détail de base de RIL a pris une pause au cours de l’exercice 21 (avril 2020 à mars 2021) en raison des vents contraires liés à Covid, notamment une baisse de la fréquentation.

Le conglomérat du pétrole aux télécommunications dirigé par le milliardaire Mukesh Ambani a profité de cette période pour renforcer les capacités numériques du commerce de détail tout en continuant à étendre sa portée physique. “Nous pensons que le commerce de détail (y compris le commerce électronique) devrait être le prochain moteur de croissance pour RIL, avec un potentiel de croissance de l’EBITDA de détail 10 fois au cours des 10 prochaines années”, a déclaré la maison de courtage.

Pendant le ralentissement macroéconomique, RIL s’est concentré sur la création de solides capacités numériques et la mise à l’échelle de l’offre omnicanale lui permet de gagner des parts de marché considérables. « Nous constatons une multiplication par six de la pénétration de la vente au détail organisée en épicerie en Inde d’ici l’exercice 30, associée à un gain de part de marché de 15 % pour RIL.

“Nous prévoyons que les revenus de détail de base de RIL augmenteront à un TCAC de 36% au cours des quatre prochaines années pour atteindre 44 milliards USD et que les revenus du commerce électronique représenteront 35% des revenus totaux de détail au cours de l’exercice 25, à 15 milliards USD”, a-t-il déclaré. Il prévoyait une part de marché de 50 pour cent pour RIL dans l’épicerie en ligne d’ici FY25, avec une part de marché de 30 pour cent dans l’ensemble du commerce électronique. Cela se traduit par 35 milliards USD de GMV (valeur brute de marchandise) pour le commerce électronique pour RIL d’ici FY25, avec 19 milliards USD en épicerie.

“Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’EBITDA de détail augmente de 10 fois par rapport aux niveaux actuels d’ici l’exercice 30”, a-t-il déclaré. Goldman Sachs a évalué les activités de vente au détail de RIL à 88 milliards de dollars dans le scénario de base et à 120 milliards de dollars de valorisation haussière sur la base d’une croissance macroéconomique plus forte que prévu et de gains de parts de marché.

Il a évalué les activités de vente au détail de RIL en utilisant les flux de trésorerie actualisés (DCF) à 57 milliards de dollars pour les activités hors ligne et à 32 milliards de dollars pour le commerce électronique. « Nous voyons une piste de croissance sur plusieurs années entraînée par notre attente d’une croissance de la vente au détail organisée en Inde d’une part de 2,6 % aujourd’hui à une part de 13,2 % au cours de l’exercice 30 et une part de marché croissante pour RIL dans la vente au détail organisée en raison de sa stratégie omnicanale avec une part de marché passant de 41,5% maintenant à 54,7% au cours de l’exercice 30 », a-t-il déclaré.

Avec un GMV de 400 milliards de dollars, l’épicerie est la plus grande catégorie de vente au détail en Inde, représentant 60 pour cent du marché total de la vente au détail. “Nous prévoyons une croissance de l’EBITDA de base de RIL de 59% en glissement annuel au cours de l’exercice 22E sur la base de la croissance cyclique de l’activité pétrole-chimie (O2C) et de la croissance structurelle des activités de consommation”, a-t-il déclaré.

Au cours des 12 prochains mois, une reprise séquentielle continue des bénéfices est attendue, ainsi que des catalyseurs autour des hausses tarifaires des télécommunications, des lancements de nouveaux produits avec Google, Facebook et Microsoft, et le déblocage de la valeur potentielle d’une vente de participation dans une entreprise énergétique proposée.

