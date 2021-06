Le commerce de Julio Jones transforme les Titans en un concurrent du Super Bowl

in

Les Titans du Tennessee sont sortis de nulle part dimanche pour conclure un échange pour Julio Jones, envoyant un choix de deuxième et quatrième ronde en 2022 à Atlanta pour l’un des receveurs les plus talentueux de la ligue. Un accord de génie dans sa simplicité, Jones se rend dans une équipe éliminatoire prête à passer à l’étape suivante et à faire un sérieux effort pour le Super Bowl, tandis qu’Atlanta obtient des actifs futurs et envoie Jones dans une équipe qu’ils ne joueront pas cette saison à venir.

Trading Jones était toujours le mauvais choix pour Atlanta, mais l’équipe s’est retrouvée entre le marteau et l’enclume, surtout après que Jones soit devenu viral lorsque Shannon Sharpe l’a appelé à froid sur Undisputed et a demandé à Jones, à la télévision en direct, de confirmer qu’il voulait sortir afin qu’il puisse jouer pour un concurrent. Cela a accéléré le calendrier d’un accord et aurait pu nuire à ce que les Falcons auraient pu recevoir dans un échange – mais ce qui est fait est fait.

Julio aux Titans pourrait être le changement de jeu de la saison morte.

Une équipe 11-5 en 2020, les Titans ont tout le potentiel pour faire un Super Bowl. Bénéficier de jouer dans l’une des divisions les plus faibles du football leur donne une longueur d’avance, mais les récents mouvements du front office ont été tout simplement brillants.

Tout cela est centré sur Ryan Tannehill, qui s’est libéré de la puanteur osmotique d’Adam Gase à Miami et a transformé un rôle de sauvegarde en l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL. L’association de la précision de Tannehill avec le meilleur porteur de ballon de la ligue à Derrick Henry a entraîné un succès immédiat, et avoir un récepteur Pro Bowl en AJ Brown était la cerise sur le gâteau.

Cependant, comme nous l’avons vu pendant deux saisons successives, l’absence d’une deuxième menace de réception de premier plan a été la perte des Titans. En 2019, les Chiefs ont réussi à contenir Henry dans le match de championnat de l’AFC, le tenant à 69 verges au sol et mettant Brown entre parenthèses au point où une deuxième option de l’époque, Corey Davis, devait être la star – une tâche impossible contre l’offensive mastodonte de Kansas City.

Ensuite, lors des éliminatoires de 2020, nous avons vu un refrain similaire, cette fois lors du tour des Wild Cards. Les Ravens savaient que leur chemin vers la victoire était d’arrêter Henry et de mettre Brown entre parenthèses. Encore une fois, ça a marché. Les Titans ont perdu 20-13, terminant leur saison de la même manière pour la deuxième année consécutive.

Cela a vraiment mis le Tennessee à un tournant, renforcé par le receveur n ° 2 Corey Davis partant en agence libre pour les Jets. Considérés comme faisant partie d’un récepteur de premier tour lors du repêchage de la NFL, les Titans sont allés dans une direction différente, solidifiant leur secondaire – et prenant des récepteurs de profondeur plus tard dans le repêchage.

Telle que construite, cette équipe n’allait pas gagner un championnat. Julio Jones change tout cela. Vous avez maintenant le Tannehill précis, avec deux récepteurs Pro Bowl de 1 000 verges – et le meilleur porteur de ballon du football pour démarrer. Les doubles menaces profondes de Brown et Jones obligeront les équipes à aider les arrières défensifs à couvrir, mais comment gérez-vous cela, et attendez-vous toujours à ce que les sécurités fonctionnent dans la boîte pour empêcher Henry de vous courir dessus?

Vous ne pouvez pas, du moins sur papier, et les défenses devront essayer de trouver des options créatives pour contenir toutes ces armes. Chaque fois que vous demandez aux défenses de devenir «créatives», vous les sortez de la zone de confort et de la capacité de contrôler le rythme du jeu – ce qui signifie que les Titans entreront sur le terrain avec un avantage, avant que le premier snap ne se produise.

Ne vous y trompez pas, la route vers le Super Bowl dans l’AFC est toujours absolument brutale avec des gens comme Baltimore, Kansas City et Buffalo, mais c’est toujours la meilleure chance que les Titans aient eu pendant l’ère Mike Vrabel.

Malgré toute cette excitation, il y a quelques inquiétudes

Pour regarder les mises à niveau de la liste, époussetez vos mains et dites que « le travail est fait » ignore vraiment quelques gros éléphants dans la pièce. Le premier, et le plus important, est l’absence du génie offensif Arthur Smith.

Smith a pris le relais en tant que coordinateur offensif en 2019 et a eu le plus grand impact sur l’équipe que n’importe quel entraîneur de la NFL. Les Titans 2018 ont terminé 27e dans la NFL pour les points marqués et 25e pour le total des verges. Des chiffres déplorables, soutenus par la force de la défense des Titans.

En deux courtes saisons, Smith a amélioré ces chiffres à une moyenne de 7e dans la NFL en termes de score et de verges. La plus grande amélioration de la ligue, et sans aucun doute la raison pour laquelle les Falcons ont décidé d’embaucher Smith comme entraîneur-chef plus tôt cette année.

La caractéristique de l’offensive de Smith était son appel de génie dans la zone rouge. Une capacité irréelle à appeler le jeu parfait quand cela comptait, et apparemment avoir du succès. Nous parlons toujours, à juste titre, de l’éclat de l’offensive des Chiefs – mais en ce qui concerne la zone rouge, personne n’a comparé les Titans au cours des deux dernières années. Classé 1er en 2019 et 2e en 2020, alors la seule équipe dans le même code postal que le Tennessee était Green Bay.

Reste à voir comment les Titans fonctionneront sans Smith. Il y a de grands espoirs pour le nouveau coordinateur Todd Downing, qui sert d’entraîneur aux extrémités serrées. Cependant, il y a aussi des raisons d’être un peu nerveux. La dernière fois que Downing a été coordinateur, c’était en 2017 avec les Raiders d’Oakland, une équipe qui figurait dans la moitié inférieure de la ligue en termes de score et de verges totales.

Pour la défense de Downing, les Raiders étaient aux prises avec de nombreux problèmes cette saison, y compris Derek Carr aux prises avec des blessures pendant une grande partie de l’année, mais il faut toujours un acte de foi important pour espérer que Downing puisse être aussi bon que Smith.

Il y a aussi de l’inquiétude sur la ligne offensive. Les Titans sont adeptes du blocage de course, mais ont eu du mal à se protéger des passes. Maintenant, avec l’accent mis sur le jeu de passes avec l’arrivée de Jones, certains gars auront besoin d’intensifier la ligne et d’avoir plus d’impact. Cela nécessite également un acte de foi.

Cela dit, échanger pour Jones était toujours un coup de génie

Oui, il y a des inquiétudes pour les Titans qui vont de l’avant. Cependant, ils sont pâles par rapport à l’atterrissage d’un joueur du talent de Jones. Sans lui, c’était une équipe prête à faire un pas en arrière majeur, régressant davantage par rapport à l’élite de l’AFC et devenant l’une des nombreuses bonnes équipes de la NFL.

Maintenant, ils sont l’une des infractions les plus excitantes de la NFL sur papier, avec un potentiel que les structures de soutien pourraient les retenir. C’est un risque à prendre. En supposant que Downing puisse bien gérer l’offensive et que la ligne puisse tenir le coup, nous pourrions vraiment envisager une équipe prête à faire le Super Bowl. Je ne sais pas si c’est possible de dire ça avant l’arrivée de Julio Jones.