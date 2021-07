Le commerce de Russell Westbrook crée des questions intéressantes pour les Lakers

Les Lakers ont dominé l’actualité avant le repêchage de la NBA jeudi soir lorsqu’ils ont conclu un échange pour Russell Westbrook des Wizards. Cette décision donne à Los Angeles une super-équipe redoutable, bien que vieillissante, composée de Westbrook, LeBron James et Anthony Davis comme noyau, mais c’est aussi une décision vraiment curieuse.

Westbrook aurait voulu déménager dans sa ville natale de Los Angeles, et quand vous avez un joueur de ce calibre qui veut venir, eh bien, vous trouvez un moyen d’y arriver. Les Lakers ont envoyé Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le choix n ° 22 pour Westbrook, que les Wizards utiliseront pour reconstruire autour de Bradley Beal. Alors que les intentions de Washington semblent plus évidentes, des questions vraiment intéressantes se profilent pour les Lakers avec cette nouvelle super équipe.

N°1 : Était-ce la bonne décision pour les Lakers ?

Je veux dire, en quelque sorte ? Écoutez, comme je l’ai dit, lorsque vous pouvez obtenir un joueur du calibre de Westbrook pour un retour relativement bon marché, vous le faites – et vous vous souciez du reste plus tard. Cependant, il est surprenant qu’ils aient si volontiers affronté un autre finisseur agressif à la jante, plutôt que de trouver plus de tirs. Avant la conclusion de l’accord, les Lakers auraient été sur le point d’acquérir Buddy Hield des Kings pour des actifs similaires, un joueur qui aurait pu fournir un meilleur espacement autour de LeBron et AD.

Les équipes LeBron prospèrent toujours lorsqu’elles ont deux choses : le tir et l’espacement. Westbrook n’apporte pas vraiment non plus à la table. Cela ne signifie pas que les Lakers ne se sont pas améliorés, et ils pourraient être plus effrayants que jamais, c’est juste une décision curieuse qui sera assez différente des équipes LeBron réussies dans le passé.

N°2 : Peut-on appeler cela une véritable « super équipe » ?

Oui, mais il y a quelques mises en garde. C’est à des mondes différents des trois grands des Nets à Brooklyn, ou de la (in) célèbre équipe de Miami Heat 2011 lorsque LeBron a quitté Cleveland.

LeBron a 36 ans. Westbrook a 32 ans. Les deux sont toujours dominants, mais à la fin de leur carrière respective. Cela rend les futurs Lakers 2021-22 beaucoup plus similaires aux ’95 Rockets, lorsqu’ils dirigeaient trois grands de Hakeem Olajuwon, Charles Barkley et Clyde Drexler. Cette équipe a remporté le championnat NBA, mais n’est pas restée longtemps ensemble.

N°3 : Y a-t-il assez de ballon pour tout le monde ?

Ce sera une question majeure pour l’entraîneur Frank Voegel. Les Lakers ont maintenant deux joueurs dominants qui aiment se créer. Hors de Westbrook et James, c’est LeBron qui est plus disposé à changer son style pour s’adapter, mais il y a encore un maillage intéressant qui doit être fait.

Vaut-il la peine que LeBron sacrifie sa domination pour que Westbrook puisse briller ? Et vice versa ? Avec deux étoiles comme celle-ci, il y aura forcément des douleurs de croissance.

N°4 : Qu’est-ce que cela signifie pour Anthony Davis ?

C’est peut-être la partie la plus curieuse de tout cela. La plus jeune star du trio, et incontestablement une superstar à part entière, il appartiendrait peut-être à Davis de changer le plus de style.

Les premiers rapports indiquent une volonté de faire en sorte que cela fonctionne au nom de Davis. Il aurait dit à Westbrook qu’il jouerait au centre plus souvent, prenant un siège arrière offensivement, si Russ venait à Los Angeles. Il est clair que l’objectif de l’équipe est de remporter un championnat immédiatement, mais c’est une ride intéressante à tout cela.

N°5 : À quoi ressemblera l’équipe de départ des Lakers ?

James et Davis ont tous deux fait savoir qu’ils étaient prêts à apporter des changements pour s’adapter à Westbrook, ce qui pourrait entraîner une refonte majeure des cinq de départ. Il est tôt, mais voici à quoi pourraient ressembler les Lakers qui commencent cinq.

GP : Russell Westbrook

SG : Alex Caruso (en supposant qu’il re-signe)

SF: Wesley Matthews, ou la signature d’un vétéran potentiel

PF : LeBron James

C : Anthony Davis

Il s’agit bien sûr d’un petit alignement de balles, mais avec le potentiel athlétique de défendre les cinq positions.

N° 6 : Est-ce que cela fonctionnera ?

Il va y avoir des douleurs de croissance, c’est sûr, mais le talent est indéniable. Avec James et Davis prêts à prendre des mesures pour que Westbook puisse briller, les Lakers ont toutes les chances de réussir. Gardez à l’esprit: les Lakers étaient une blessure d’Anthony Davis loin de faire une poussée finale, et ils seront probablement en bonne santé maintenant.

Il y a peu de raisons de penser que Los Angeles ne sera pas de retour dans la conversation en tant que favori de la finale.