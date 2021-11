Le commerce de Sam Darnold a mis les Panthers au purgatoire de QB

Lorsque les Jets de New York ont ​​échangé le quart-arrière Sam Darnold aux Panthers de la Caroline, cela a marqué la fin d’une époque. Ce n’est pas vraiment une époque pour New York, voire une époque qu’ils aimeraient oublier, mais plutôt une époque pour les New England Patriots. En trois matchs contre les infractions dirigées par Darnold, la défense de Belichick a cédé 17 points au total, a capté six choix, a cédé un touché par la passe, a accordé un pourcentage d’achèvement de 53,2% et n’a totalisé que 5,5 verges par tentative. En 2019, les Patriots ont livré le célèbre jeu «Voir des fantômes»: un jeu à quatre interceptions dans lequel Darnold lui-même a admis que Belichick avait son numéro.

Eh bien, Belichick l’a toujours. Les Patriots ont obtenu une autre chance à Darnold lorsque les Jets l’ont échangé aux Panthers, et Belichick a fait ce qu’il a toujours fait contre le jeune quart-arrière: il a dominé. Lors de la défaite de 24-6 contre les Patriots dimanche, Darnold a complété moins de la moitié de ses passes, a récolté en moyenne 5,2 verges par tentative et a lancé trois interceptions et aucun touché.

La défense de Belichick contre un quart-arrière chancelant n’est guère une nouvelle dans la NFL (cela dure depuis un certain temps). Mais on dirait que Darnold joue à Belichick chaque semaine. Au cours des cinq derniers matchs, Darnold n’a complété que 83 de ses 160 passes (51,9%) pour 797 verges (4,98 verges par tentative). Il a lancé deux touchés à huit interceptions et pris 11 sacs. La Caroline a généré quatre touchés offensifs au cours des cinq derniers matchs, dont l’un a débuté sur la ligne de 18 verges de son adversaire.

C’est vraiment horrible, mais ce n’est pas nouveau non plus. Au cours d’une séquence de quatre matchs sans Patriots la saison dernière (semaines 3 à 8, avec des absences au cours des semaines 5 et 6), Darnold a réussi 70 des 124 tentatives de passes (56,5 %) pour 5,25 verges par tentative, avec un touché à cinq interceptions et 15 sacs énormes. Ce serait bien de dire que c’est la pire partie de la carrière de Darnold et que les Panthers sont à juste titre surpris de le voir jouer de cette façon. Ce n’est tout simplement pas le cas. C’est ce que les Panthers ont payé.

Les Panthers et les partisans du commerce de Darnold pensaient qu’un meilleur environnement offensif débloquerait Darnold. Mais les Panthers ont à peine investi dans leur ligne offensive après l’acquisition de Darnold, malgré le fait que de nombreux échecs de Darnold ont été mis en évidence par la mauvaise ligne offensive de New York. Darnold n’a jamais eu une note de passeur en une seule saison au-dessus de la moyenne de la ligue lorsqu’il a subi des pressions au cours de sa carrière; il est actuellement 25e des 35 quarts de qualification en 2021. Pendant ce temps, la ligne offensive des Panthers est la troisième pire de la ligue en ce qui concerne le taux de victoires d’ESPN.

Les attrapeurs de passes les plus forts n’ont pas fait grand-chose pour Darnold non plus. La Caroline espérait que Darnold rétablirait la chimie avec Robby Anderson, que les Panthers avaient renoncé aux Jets en agence libre avant la saison 2020: Anderson a 19 attrapés sur 53 cibles (35,8%), réduisant son pourcentage de capture presque de moitié par rapport à la saison dernière. nombre (69,9 pour cent). Darnold a raté Anderson sur tellement d’opportunités profondes que les esprits se sont embrasés contre les Patriots.

La frustration d’Anderson se reflète au niveau des entraîneurs, car l’entraîneur-chef Matt Rhule l’a déjà placé une fois sur le banc pour le quart-arrière PJ Walker, et ne s’est pas engagé envers Darnold comme quart-arrière partant lors de son presseur d’après-match. Cela se reflète également au niveau du front office et de la propriété, car Carolina a longuement examiné les échanges pour le quart-arrière des Houston Texans Deshaun Watson avant la date limite des échanges.

L’équipe d’entraîneurs et le front office de Carolina n’essaient pas de se sortir d’une mauvaise main donnée par quelqu’un d’autre : il s’agit d’un guichet collant de leur propre création. Les Panthers ont échangé un choix de sixième ronde lors du repêchage 2021, ainsi qu’une sélection de deuxième et quatrième rondes lors du repêchage 2022, contre Darnold début avril. Plus tard ce mois-ci, l’équipe a envoyé le partant de 2020 Teddy Bridgewater aux Broncos pour seulement un choix de sixième ronde. Ces mouvements sont intervenus après que les Panthers aient entraîné le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones au Senior Bowl – un joueur Rhule a déclaré cette semaine qu’il « savait qu’il allait être un pro de longue date » après ce match. C’était avec le huitième choix au total déjà en main et Jones, Justin Fields et Trey Lance tous potentiellement sur le tableau. Au cours de la saison, Bridgewater se classe septième dans l’EPA par jeu, Jones se classe 19e et Darnold est 27e. Ne vous en cachez pas: les Panthers avaient une pléthore d’options de quart-arrière sur la table. Ils ont choisi Darnold.

Les efforts des Panthers pour sécuriser Darnold en tant que quart-arrière partant ne mettent pas tellement en évidence son mauvais jeu, mais plutôt le faux pas des Panthers. Qu’est-ce qui, dans le jeu de Darnold tout au long de la première moitié de la saison, aurait pu surprendre ce personnel d’entraîneurs et ce front office ? L’attaque de passage inexacte et non explosive dirigée par Darnold en 2021 est précisément l’attaque de passage inexplosive et criblée d’erreurs qu’il a commandée pour chacune des trois dernières saisons. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les Panthers sont passés de vouloir ce joueur à quelqu’un d’autre que ce joueur.

Ce n’est même pas le plus effrayant. Des arguments similaires avancés lors de la dernière intersaison pour le développement retardé de Darnold pourraient être invoqués à nouveau aujourd’hui. Il serait mieux si les Panthers pouvaient réparer leur ligne offensive. Une blessure clé de la pierre angulaire offensive Christian McCaffrey a complètement changé la structure de l’équipe, et le retour de McCaffrey devrait signifier des jours plus faciles pour le jeu de passe des Panthers. Les Panthers se sont engagés financièrement dans l’option de cinquième année de Darnold de 18,858 millions de dollars pour 2022 presque immédiatement après avoir échangé pour lui – une décision époustouflante à l’époque, une décision encore plus époustouflante maintenant. Malgré la frustration du public des Panthers envers Darnold, aucune équipe n’est mieux placée pour se leurrer dans une amélioration prévue de son jeu. Tout ce qu’il faut, c’est une petite régression positive d’Anderson et le coup de pouce de McCaffrey.

Les entraîneurs aiment croire qu’ils peuvent changer la façon dont les joueurs jouent ; les directeurs généraux aiment croire que leurs entraîneurs en sont capables. Mais le fer ne reste chaud que pendant une petite fenêtre de temps. L’âge de Darnold a longtemps été cité comme une raison d’espérer – il n’a encore que 24 ans – mais à ce stade, il a été quart partant pendant 3,5 saisons dans la NFL et deux saisons dans la NCAA. Il a lancé plus de 2 300 passes depuis 2016. À ce stade, ses habitudes sont si profondément ancrées qu’aucun entraîneur ne change la qualité ou le style de son jeu. Des stratagèmes intelligents peuvent contourner cela, mais Darnold est ce qu’il est.

Et puisque Darnold est ce qu’il est, les Panthers le sont aussi. C’est une équipe perdue quelque part dans la zone grise, avec suffisamment de bons entraîneurs et joueurs pour être courageux, voire dangereux parfois, mais jamais légitime. Jamais réel. Ils sont coincés dans un purgatoire QB de leur propre fabrication, et ils n’ont pas d’issue de secours disponible.

