Le commerce de valeur revient à Wall Street et ces facteurs pourraient l’aider à rester

Les rendements du Trésor à 10 ans ont galopé pour franchir la barre des 1,7% plus tôt ce mois-ci, passant de 0,3% l’an dernier au milieu de la pandémie. (Image: REUTERS)

Le commerce de valeur est de retour à Wall Street et cette fois, il pourrait tout aussi bien rester, selon l’équipe de recherche quantitative sur les actions de Morgan Stanley. Dans un récent article de blog, Morgan Stanley a souligné que l’indice de valeur Russell 2000 et l’indice de valeur Russell 1000 ont battu leurs indices de croissance respectifs de plus de 10 points de pourcentage cette année. «Nous pensons que ces mouvements indiquent une rotation plus large de la croissance à la valeur et prévoyons davantage de hausse des facteurs de valeur à court terme», a déclaré Boris Lerner, responsable mondial de la recherche quantitative sur les actions. «Le commerce de valeur est là pour rester, du moins pour le moment», a-t-il ajouté.

L’optimisme économique est en hausse, ce qui oblige les investisseurs à détourner le regard des actions de croissance cette année. Pour ajouter à cela, les rendements obligataires ont considérablement augmenté par rapport à leurs creux de 2020. Alors que la première était la raison initiale de la flambée des actions de valeur, la seconde, de l’avis de Morgan Stanley, est la raison pour laquelle le commerce de valeur se maintiendrait maintenant.

«Lorsque les taux montent, cela soulève instantanément la barre des profits faramineux nécessaires pour justifier le cours actuel des actions», a expliqué Morgan Stanley. «Parce que les valeurs de valeur sont généralement des sociétés matures dont les évaluations sont basées sur les flux de trésorerie actuels, la hausse des taux n’a pas le même impact. Dans le même temps, de nombreux secteurs de valeur traditionnels, tels que la finance, bénéficient directement de la hausse des taux », ont-ils ajouté.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont galopé pour franchir la barre des 1,7% plus tôt ce mois-ci, passant de 0,3% l’an dernier au milieu de la pandémie. Morgan Stanley estime que 1,7% est la région où les rendements seraient d’ici la fin de l’année en cours, dans un cas d’ours, ils estiment les rendements à près de 2%. Cela renforce encore le commerce de valeur.

Le commerce de valeur pourrait avoir des jambes pour se maintenir en 2021. Les analystes de Morgan Stanley ont écrit que les différents fondamentaux ont tendance à mieux fonctionner à différents stades. «Les facteurs de valeur profonds, tels que le book-to-price ou le book-to-price tangible, se rallient généralement en premier, lorsque les niveaux réels des taux sont encore bas, dit Lerner. D’autres facteurs de valeur, tels que le rendement des bénéfices ou le rendement des flux de trésorerie disponibles, ont tendance à s’accélérer plus tard, à mesure que les taux augmentent au-dessus de la tendance », ont-ils ajouté. L’équipe quantitative de Morgan Stanley suggère que les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées dans un large éventail d’industries.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.