Le commerce d’électricité transfrontalier commence sur les marchés au comptant

«Nous avons une occasion unique de diriger le développement du marché régional de l’électricité et de faire des efforts pour améliorer l’accès à l’énergie et la sécurité parmi les nations voisines de la région», a déclaré SN Goel, président et directeur général d’IEX.

La Bourse indienne de l’énergie (IEX) a annoncé lundi qu’elle avait commencé le commerce transfrontalier sur sa plate-forme, marquant la première initiative pour les bourses indiennes d’étendre leurs marchés au-delà du pays.

Selon des sources, le Népal a commencé l’achat d’électricité transfrontalier sur le marché au comptant le 17 avril, en réservant un million d’unités par le biais du mécanisme d’échange du «day ahead market» (DAM).

Pour permettre le commerce d’électricité transfrontalier, la Commission centrale de régulation de l’électricité a révisé la réglementation en mars 2019 après que le ministère de l’Énergie a publié de nouvelles lignes directrices pour le commerce transfrontalier en décembre 2018, où il avait supprimé certains avenants restrictifs et ouvert la voie au commerce de l’électricité dans le DAM plus attrayant.

Pas moins de 8,2 milliards d’unités (BU) ont été fournies au Népal, au Bangladesh et au Myanmar au cours des onze premiers mois de l’exercice 21 dans le cadre de contrats bilatéraux à moyen et long terme. Selon les estimations préliminaires des experts du secteur, le commerce de l’électricité avec ces pays devrait passer à environ 40 UB d’ici l’exercice 22 et 70 UB jusqu’à l’exercice 27. Le Bangladesh est le plus gros acheteur d’énergie indienne.

Conformément à la réglementation, sont tenus de participer aux échanges d’électricité uniquement par l’intermédiaire d’entités commerciales d’électricité indiennes. Le Népal a utilisé le DAM pour acheter de l’électricité à la centrale électrique via NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NVVN). «Environ 61% de l’électricité totale exportée vers le Bangladesh et 54% vers le Népal se fait via NVVN où, en plus du commerce, NVVN facilite également le règlement des opérations de réseau et d’autres aspects techniques connexes», a déclaré Mohit Bhargava, PDG de NVVN, ajoutant que

«Nous aspirons également à travailler en étroite collaboration avec le Bhoutan et le Myanmar à l’avenir». Les liens entre l’Inde et le Pakistan ont été gelés depuis un attentat-suicide à la bombe contre un convoi militaire indien au Cachemire en 2019 attribué à des militants basés au Pakistan qui a conduit l’Inde à envoyer des avions de combat au Pakistan. .

Plus tard cette année-là, le Premier ministre indien a retiré l’autonomie du Cachemire sous domination indienne pour resserrer son emprise sur le territoire, provoquant l’indignation au Pakistan et le déclassement des relations diplomatiques et la suspension du commerce bilatéral.

