Le commerce des Cowboys de Dallas à succès est-il à l’horizon?

Les Cowboys de Dallas ont eu une grosse semaine. Après plus d’un an de va-et-vient avec le quart-arrière Dak Prescott et sa représentation, l’organisation a accepté de signer le joueur de 27 ans pour un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans.

La position de quart-arrière étant désormais assurée, le front office peut se concentrer sur des questions plus urgentes.

Et étant donné à quel point Dallas a mal joué en 2020, il y a beaucoup de trous qui doivent être bouchés.

Compte tenu de sa taille, le nouveau contrat de Prescott aura des ramifications massives pour les Cowboys.

Selon l’initié de Bleacher Report, Brad Gagnon, l’un d’entre eux pourrait être une transaction impliquant le receveur large Amani Cooper.

«Ils réalisent probablement qu’ils ont besoin de répandre la richesse, et un commerce de Cooper leur donnerait une formidable opportunité de faire exactement cela», écrit-il.

«Cooper, Michael Gallup et CeeDee Lamb ont tous marqué cinq touchés tout en parcourant plus de 800 verges et avec une moyenne d’au moins 8,0 verges par cible en 2020, mais Gallup et Lamb sont beaucoup moins chers. D’autres équipes accorderont beaucoup plus de valeur à Cooper que ce dont Dallas a besoin en raison de la présence de Gallup et de Lamb, et les Cowboys peuvent créer 14 millions de dollars d’espace de capitalisation en échangeant le jeune homme de 27 ans. «

Compte tenu de la façon dont Cooper se gère dans certaines situations de haute pression, un manque de confiance en lui de la part des Cowboys ne serait pas un énorme choc. Il a déjà été lié aux Broncos de Denver et aux Eagles de Philadelphie en tant que destinations potentielles, donc si Dallas le déplace, ne soyez pas surpris s’il se retrouve avec l’une de ces deux équipes.

