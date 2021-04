Le commerce des esclaves ouïghours en ligne en plein essor en Chine ⋆ .

par Gabrielle Reyes, Breitbart:

Des vendeurs non spécifiés en Chine utilisent de plus en plus des sites en ligne pour annoncer les Ouïghours à vendre par «lots de 50 à 100 travailleurs», a révélé vendredi Sky News.

«Sur les sites Web chinois, il y a des dizaines de publications faisant la publicité des Ouïghours [sic] travail, par lots de 50 à 100 travailleurs », a rapporté Sky News le 16 avril.« Baidu, la société qui héberge les offres d’emploi, n’a pas répondu à une demande de commentaire. »

Baidu est une société technologique multinationale chinoise qui fournit des services liés à Internet, y compris le premier moteur de recherche chinois.

Les publicités de Baidu suggéraient que les ouvriers ouïghours étaient soumis à «des contrôles politiques et sociaux stricts», selon Sky News, qui a noté qu’une publication déclarait que «la sécurité des travailleurs sera garantie par le gouvernement». Sky n’a pas mentionné les annonces suggérant que les travailleurs seraient indemnisés de quelque manière que ce soit.

Environ 10 millions d’Ouïghours turcophones vivent dans le Xinjiang, le territoire le plus occidental de la Chine à la frontière de l’Asie centrale. Les responsables du Parti communiste chinois (PCC) de la province du Xinjiang ont détenu 1 à 3 millions d’Ouïghours et d’autres minorités principalement musulmanes dans des camps de concentration gérés par l’État depuis au moins 2017, selon les estimations des groupes de défense des droits de l’homme et des gouvernements étrangers. Le gouvernement chinois nie officiellement que les camps soient censés exterminer l’identité ouïghoure, bien qu’il admette avoir piégé des Ouïghours dans les camps.

Le PCC dit qu’il gère des centres de «formation professionnelle» et d ‘«éducation politique» marxiste pour les Ouïghours du Xinjiang destinés à éloigner le groupe musulman sunnite du comportement et de l’idéologie «extrémistes» présumés et à entrer dans la main-d’œuvre chinoise. Les anciens détenus et ex-employés des camps ouïghours du Xinjiang disent avoir souffert ou été témoins de conditions de travail d’esclaves dans les installations.

Selon un rapport de mars 2020 de l’Australian Strategic Policy Institute ( ASPI).

«Pour chaque lot [of workers] qui est formé, un lot d’emploi sera organisé et un lot sera transféré. Les personnes employées doivent recevoir une éducation idéologique approfondie et rester dans leur emploi », a déclaré le PCC dans un rapport de travail du gouvernement chinois de 2019 cité par l’ASPI comme preuve des transferts de main-d’œuvre ouïghours.

Breitbart News a noté d’autres preuves citées par l’ASPI dans son rapport, notamment «[a]Des publicités en ligne utilisant des images racistes de dessins animés portant des vêtements traditionnels ouïghours promettaient des «travailleurs du gouvernement» qualifiés, sûrs et fiables pour les usines consentantes. »

