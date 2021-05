Le commerce électronique américain au bord d’un nouvel avenir social – WWD

L’avenir du shopping aux États-Unis sera probablement une expérience beaucoup plus complexe et transparente entre le défilement des médias sociaux et l’achat de produits.

Les habitudes d’achat en ligne en Chine, où le commerce électronique est déjà commercialisé avec succès auprès d’un jeune groupe démographique en tant que composant intégré du divertissement en ligne, sont des prédicteurs du type de comportement de consommation que les détaillants américains commenceront à essayer de cultiver ici dans un proche avenir. , ont déclaré des initiés du commerce de détail lors d’une présentation conjointe mercredi par Alibaba et la société de recherche Insider Intelligence.

Jusqu’à présent, les acheteurs américains semblent encore relativement nouveaux dans l’idée du commerce électronique basé sur la vidéo ou le commerce dit «en direct», où les marques et les influenceurs organisent des démonstrations vidéo pour vendre des produits aux téléspectateurs.

Dans une récente enquête menée aux États-Unis par Insider Intelligence, environ 13% des participants ont déclaré avoir participé à des achats en direct, et les répondants à l’enquête ne montraient que des signes médiocres d’intérêt pour le concept, a déclaré Zia Daniell Wigder, vice-présidente principale du contenu chez Insider. Intelligence.

Mais on s’attend à ce que les détaillants américains prennent des mesures pour surmonter la méfiance ou le manque de familiarité des consommateurs avec les pratiques de marketing, a-t-elle déclaré.

“[In the U.S.], nous avons tous les détaillants, marques et sites de commerce électronique, puis nous avons les plates-formes sociales », a-t-elle déclaré lors de la présentation. «Et il y a un certain chevauchement entre ces deux, mais ce sont toujours deux entités distinctes. Et c’est une combinaison de ces deux. Il s’agit d’une initiative de type shopping véritablement sociale. »

En Chine, les marques conçoivent ces événements de «diffusion en direct» en faisant appel à des associés du magasin pour héberger des vidéos de promotion ou en faisant appel à des influenceurs pour vendre leurs produits, selon Alibaba.

Pour les détaillants américains, le défi sera de changer la façon dont leur public cible interagit avec leurs marques tout en faisant défiler les médias sociaux, a-t-elle déclaré.

«Cela va être l’un des obstacles – cela va amener les gens sur Facebook, Instagram ou TikTok à acheter pendant qu’ils sont là-bas, et peut-être ne sont pas dans le même état d’esprit d’achat», a-t-elle déclaré. «Nous sommes au début, nous avons donc une longue piste devant nous.»

La prévalence et la structure des événements de «diffusion en direct» destinés aux consommateurs américains jusqu’à présent sont également des événements discrets plutôt que le type de caractéristique omniprésente du contenu de divertissement en ligne qu’il est devenu pour les consommateurs en Chine, a déclaré Liyan Chen, directeur adjoint des affaires extérieures chez Alibaba grouper.

«Je pense que de plus en plus, ce mode de vie diffusé en direct prendra son envol dans d’autres parties du monde en dehors de la Chine», a-t-elle déclaré.