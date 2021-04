Le commerce électronique est un excellent allié pour les MPME

C’est ici que les plates-formes de commerce électronique peuvent aider les MPME à atténuer leurs problèmes de conformité à la TPS.

Par Peter George

Depuis sa mise en œuvre en juillet 2017, la TPS a fait l’objet de nombreuses modifications et même aujourd’hui, les entreprises doivent déployer des efforts pour se conformer à la TPS. Cela dit, le gouvernement prend des mesures pour simplifier le processus de dépôt de la TPS afin de répondre aux préoccupations de conformité des MPME. L’intention est de simplifier les choses et de suivre l’esprit de Digital India.

Importance de l’observation de la TPS: Tous les contribuables inscrits sous la TPS doivent se conformer à ses règles et règlements. Pour surveiller la façon dont les entreprises respectent la réglementation sur la TPS, le gouvernement met constamment à jour les profils des personnes inscrites sur le portail de la TPS qui peuvent être vérifiés par le PAN ou le GSTIN. Certains détails fournis sont l’état de l’enregistrement et la conformité lors du dépôt de la déclaration.

En tant que vendeur, il faut s’assurer que les factures sont correctement émises et téléchargées dans la déclaration de TPS pour que l’acheteur puisse bénéficier des crédits. En tant qu’acheteur, il faut s’assurer que les factures sont correctes afin qu’il n’y ait pas de perte de crédit d’impôt.

Défis auxquels sont confrontées les MPME: Alors que la TPS a commencé avec différents formulaires pour les fournitures entrantes et sortantes ainsi qu’une déclaration mensuelle, les contribuables doivent actuellement fournir deux déclarations uniques sur une base mensuelle. Pour faciliter davantage la conformité pour les MPME, le Conseil de la TPS a approuvé la mise en œuvre d’un nouveau système de dépôt des déclarations, selon lequel, à compter du 1er janvier 2021, les contribuables de la TPS ayant un chiffre d’affaires annuel total de 5 crore Rs sont tenus de remplir quatre formulaires GSTR 3B contre le précédent 12.

Éduquer les contribuables sur cette loi relativement nouvelle est l’un des défis en raison de sa nature en constante évolution. Certains domaines liés à la conformité à la TPS qui sont remarquables sont le téléchargement en temps réel des factures (facturation électronique, qui est applicable aux contribuables dont le chiffre d’affaires pan-indien de Rs 50 crore) et les actions pour demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI). Un point douloureux ici est que les petites entreprises doivent consacrer du temps et avoir du personnel dédié pour cela.

Les entreprises qui traitent avec plusieurs fournisseurs doivent s’assurer que chaque fois qu’elles reçoivent une facture, leur numéro de TPS y est correctement imprimé. Lorsque cela ne se produit pas, ces factures deviennent non conformes. En outre, en cas de non-conformité de la part des fournisseurs, les entreprises peuvent finir par perdre 5 à 28% d’ITC.

Traiter avec plusieurs fournisseurs ajoute aux tracas liés à la gestion des factures physiques et des différents formats. Les entreprises doivent redoubler d’efforts pour garder une trace de ces factures et les télécharger sur le portail GST. Cela augmente encore les risques d’erreur et le risque de non-conformité.

C’est ici que les plates-formes de commerce électronique peuvent aider les MPME à atténuer leurs problèmes de conformité à la TPS.

Comment le commerce électronique B2B relève ces défis: Alors que les MPME se tournent vers les marchés en ligne pour développer leurs activités, les plates-formes de commerce électronique peuvent aider les MPME à alléger leur fardeau de se conformer à la TPS. Ils peuvent tirer parti de divers avantages en accédant à des factures conformes à la TPS dans un seul endroit centralisé et en économisant le temps et les efforts qu’ils consacrent au suivi avec différents fournisseurs.

En tant qu’acheteur, une fois que les entreprises mettent à jour leur numéro de TPS sur les plateformes de commerce électronique, chaque facture porterait son numéro de TPS. Les plates-formes de commerce électronique transportent des milliers de produits avec un badge de conformité à la GST et sont équipées de filtres qui aident les acheteurs des MPME à se connecter uniquement avec des fournisseurs de GST enregistrés, ce qui permet des transactions commerciales fluides. De plus, les factures sur les plates-formes B2B sont numériques et standardisées, ce qui facilite le classement pour que l’ITC économise davantage sur les achats professionnels. Les plates-formes de commerce électronique sont également intégrées à l’analyse des données pour aider à comprendre les dépenses et les détails de l’ITC afin de mieux planifier les budgets.

En tant que vendeurs, les MPME peuvent tirer parti des mêmes systèmes de commerce électronique, générer des factures conformes aux taxes et avoir accès à des rapports périodiques utiles au moment d’entreprendre des vérifications et des vérifications mensuelles / trimestrielles de la TPS.

Le commerce électronique est un excellent allié pour les MPME et devient un pilier de soutien pour elles en les aidant à gérer les dépenses indirectes, à rendre les achats plus pratiques et à contribuer au respect de la TPS, améliorant ainsi leur rentabilité.

L’auteur est directeur, Amazon Business

