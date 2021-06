Le commerce entre les lignes de contrôle est-il au nouveau menu ?

Les inquiétudes concernant la transparence ont tourmenté les échanges entre les lignes de crédit au cours de la dernière décennie. (Source de la photo : IE)

Par Nikita Singla

Au milieu des discussions sur le rétablissement de l’État au Jammu-et-Cachemire et la suppression des « dil ki doori et dilli ki doori », l’ancien ministre en chef Mehbooba Mufti a félicité le Premier ministre pour s’être engagé avec le Pakistan, pour avoir assuré le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle (LdC), et a fait pression pour réouverture du commerce et des voyages inter-LoC. La reprise du commerce inter-LoC pourrait être une première récolte dans le retour à la normale au Jammu-et-Cachemire.

Le commerce et les voyages transfrontaliers ont survécu à plus d’une décennie, malgré les suspensions intermittentes et les violations du cessez-le-feu. Alors que le commerce inter-LoC de 7500 crores INR de 2008 à 2019 parle de lui-même, l’impact de ces mesures de confiance (CBM) va au-delà des mesures standard. Les histoires d’entreprises florissantes et de familles réunies des deux côtés de la LdC sont les véritables ambassadeurs du changement.

Les preuves économiques ont depuis longtemps démontré que le commerce augmente non seulement la prospérité dans les pays, mais favorise également la paix – une idée qui est attribuée à plusieurs penseurs libéraux classiques. L’histoire montre que le commerce, lorsqu’il est combiné avec d’autres mesures de confiance, pourrait offrir de construire la résolution des conflits sur des principes de confiance mutuelle et de communication ouverte. Le guide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) sur les mesures de confiance non militaires cite des exemples où les mesures de confiance, développées en tant qu’outil de diplomatie préventive, ont évolué d’une limitation à des mesures militaires à des domaines de coopération économique, sociale et culturelle, le plus important du commerce. Par exemple, dans le cas de la Moldavie et de la Transnistrie, après la rupture des pourparlers officiels de règlement en 2006, les deux parties ont convenu de créer un certain nombre de groupes de travail conjoints pour tenir des discussions sur les mesures de confiance dans des domaines qui affectent la vie quotidienne des personnes des deux côtés du fleuve Dniestr. L’ouverture du trafic de fret ferroviaire et des communications téléphoniques fixes a fait partie de la discussion.

Le succès de toute mesure de confiance, comme indiqué dans le guide de l’OSCE, est indiqué par le rétablissement des pourparlers entre deux parties en conflit à un moment où la méfiance est profonde et où les contacts réguliers sont rares. Tel a été le cas entre l’Inde et le Pakistan en 2008, lorsque les deux parties ont décidé d’exploiter davantage le potentiel des routes de transport existantes en établissant des échanges commerciaux trans-LdC, sur deux routes : Uri-Muzaffarabad et Poonch-Rawalakot. Les commerçants de chaque côté de la LdC ont été autorisés à échanger 21 articles convenus d’un commun accord. Le 21 octobre 2008, le premier camion, transportant du riz, du curcuma et des piments rouges, a atteint Uri en traversant la rivière Jhelum via le pont Kaman Aman Setu. Un panneau sur le pont, de l’autre côté de la LoC, faisait écho à la connectivité interpersonnelle partagée entre les habitants des deux côtés, déclarant notamment : « De maison en maison, nous souhaitons la bienvenue à nos frères du Cachemire ». sont morts à ses débuts si ce n’est pour l’esprit des personnes impliquées. C’est bien plus qu’une simple bourse de marchandises. Ce troc cross-LoC n’a pas été conçu pour être une activité économique isolée, mais pour ouvrir un nouveau chapitre de construction de ponts et de (re)connexion des communautés. La suspension soudaine et indéfinie des échanges trans-LdC le 18 avril 2019 a affaibli les ponts progressivement construits grâce aux échanges de biens et aux contacts de personnes à personnes.

« Nous avons été poussés par la Chambre de commerce et d’industrie de Jammu (JCCI) et la Chambre de commerce et d’industrie du Cachemire (KCCI) à commercer à travers la LoC lorsque le commerce inter-LoC a commencé il y a une décennie, nous avons été poussés à renforcer la confiance et nous sommes maintenant devenus victimes de la même mesure de confiance » – un commerçant d’Uri. Les visites à Uri et Poonch et les interactions sur le terrain avec les parties prenantes révèlent qu’environ 4 229 familles (environ 22 000 personnes) qui étaient toutes directement impliquées dans les opérations commerciales quotidiennes à travers la LoC ont été les plus touchées par l’interdiction commerciale. De plus, il y a eu un impact indirect sur : les fabricants et les agriculteurs qui ont fourni des biens pour ce commerce ; les consommateurs finaux, qui doivent désormais payer des prix plus élevés pour les mêmes produits ; et les commerces, restaurants et mécaniciens de la zone frontalière qui dépendaient de ce commerce et de ce transit.

Lorsque les deux parties commenceront à envisager de relancer les CBM à travers la LoC, il sera crucial de répondre aux préoccupations concernant la transparence de ce commerce. Une stratégie révisée sera nécessaire pour relancer le commerce inter-LoC, qui devrait se concentrer sur :

 Réformes d’infrastructure : Les centres de facilitation du commerce des deux côtés sont des investissements d’infrastructure essentiels, mais davantage de réformes sont nécessaires pour accroître la sécurité et la transparence. Pour cela, l’installation de scanners de camions complets, d’appareils à rayons X et de caméras de vidéosurveillance est essentielle.

 Numérisation du commerce : Il est nécessaire de numériser les réglementations procédurales via un portail en ligne qui peut être utilisé pour accéder aux dossiers soumis par les commerçants, surveiller la facturation des produits, équilibrer la bourse des marchandises et répertorier les détails des camions.

 Vérification des commerçants : Une cellule de surveillance peut être constituée, composée de fonctionnaires des agences centrales et locales, pour contrôler les commerçants et les pratiques commerciales associées aux transactions inter-LoC.

 Établir des négociations commerciales : un canal de communication approprié est essentiel pour assurer des échanges commerciaux réguliers et ininterrompus à travers la LoC. Les commerçants sur le terrain ont proposé une connectivité de ligne téléphonique formelle qui pourrait être sous le contrôle des gouvernements.

 Mécanisme de règlement des différends : Il n’existe aucun document juridique ou instance de juridiction qui a été chargé de résoudre les différends entre commerçants. Un mécanisme fonctionnel de règlement des différends est nécessaire.

 Participation inclusive et large : les données montrent qu’il y a une participation minimale des femmes commerçantes dans le commerce inter-LoC. Grâce à un processus de régularisation des procédures de sûreté et de sécurité, un écosystème propice à la participation des femmes peut être systématisé.

Les inquiétudes concernant la transparence ont tourmenté les échanges entre les lignes de crédit au cours de la dernière décennie. Alors que certaines décisions peuvent être prises unilatéralement par un gouvernement, plusieurs autres nécessitent la participation des gouvernements des deux côtés. La numérisation des installations commerciales, l’introduction de systèmes bancaires, les changements dans les procédures opérationnelles standard comme la modification de la liste des articles pouvant être échangés, etc. peuvent être déterminés par une collaboration mutuelle des deux côtés. Ainsi, l’établissement et le maintien de pourparlers réguliers entre les différentes parties prenantes, entre New Delhi et Islamabad, et entre New Delhi et J&K, seront propices à faciliter le bon déroulement des échanges commerciaux entre les LdC. Et une plus grande confiance entre les parties prenantes pourrait n’être qu’un avantage marginal.

“Gar Firdaus bar-rue zamin ast, hami asto, hamin asto, hamin asto.” C’est ce que disait l’empereur moghol Jahangir lorsqu’il voulait dire : « S’il y a le paradis sur terre, c’est ici, c’est ici, c’est ici ». Bien que cela soit devenu la signature touristique du Jammu-et-Cachemire (J&K), la région est restée entachée de conflits. VUCA – La volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté, bien qu’un phénomène récent dans le monde des affaires, pourrait être appliqué de manière intemporelle à la situation de J&K. Traiter ce VUCA nécessite une série de CBM et la reprise du commerce entre LdC devrait certainement être la première.

(L’auteur est directeur associé au Bureau of Research on Industry and Economic Fundamentals (BRIEF), New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.