Le commerce entre l’Inde et les États-Unis n’a pas tout à fait été à la hauteur de son potentiel (USTR)

Les relations commerciales entre les États-Unis et l’Inde restent une priorité absolue pour l’administration Biden, mais le commerce bilatéral « n’a jamais semblé tout à fait à la hauteur de son potentiel important », a déclaré lundi la représentante américaine au commerce (USTR) Katherine Tai.

Lors de sa première visite en Inde en tant que négociatrice commerciale en chef de son pays, Tai a fait part des inquiétudes des « parties prenantes » américaines concernant ce qu’ils appellent les restrictions d’accès au marché de l’Inde, les tarifs élevés et les mesures restrictives du commerce numérique, et la nécessité d’un régime politique prévisible. « Ce sont des dossiers sur lesquels nous entendons progresser. Et ils seront en haut de ma liste pendant que je suis ici », a-t-elle déclaré. Tai s’exprimait après avoir rencontré lundi le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et d’autres ministres.

La reprise de la réunion du forum bilatéral sur la politique commerciale mardi après une interruption de quatre ans aidera également à suivre le rythme d’autres aspects importants des relations indo-américaines, a-t-elle ajouté.

Tai a déclaré qu’il existe un énorme potentiel de croissance dans le commerce bilatéral, en particulier dans des domaines critiques, notamment l’économie numérique et l’agriculture.

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation de l’Inde, ayant compensé les expéditions sortantes de près de 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Les importations en provenance des États-Unis s’élevaient à 29 milliards de dollars lors de l’exercice précédent, alors que la pandémie frappait les chaînes d’approvisionnement.

Les tarifs indiens « élevés » ont toujours été un point sensible avec les États-Unis. L’Inde a été qualifiée de « roi tarifaire » par l’ancien président américain Donald Trump, qui avait exigé que New Delhi réduise les droits de douane sur un large éventail de produits, même si la plus grande économie du monde est devenue plus protectionniste sous lui.

En réponse, les responsables indiens ont souligné que les tarifs appliqués à New Delhi sont bien inférieurs à la limite autorisée dans le cadre de l’OMC, ou le soi-disant taux consolidé (qui était de 50,8 % en 2020). En outre, le tarif moyen pondéré en fonction des échanges de l’Inde est bien inférieur à la moyenne simple (Washington ne met généralement en évidence que cette dernière). De plus, contrairement à d’autres grandes économies, y compris les États-Unis, l’Inde utilise à peine des barrières non tarifaires pour réprimer ou décourager les importations qu’elle juge non essentielles ou de qualité inférieure.

Goyal présente l’Inde comme un partenaire commercial de confiance

S’exprimant devant Tai, Goyal a souligné la tâche unique confiée à lui et à Tai par leurs dirigeants « de renforcer nos liens économiques et commerciaux sur la base de la transparence et de l’équité ». « Bien sûr, je suis sûr que vous garderez à l’esprit le niveau de prospérité extrêmement différent entre le peuple américain et le peuple indien et la vision partagée d’œuvrer à la prospérité mutuelle des peuples de nos deux nations », a déclaré Goyal tout en saluant Tai en Inde avant un dîner offert par lui.

Les avantages concurrentiels de l’Inde en termes de coûts, de main-d’œuvre qualifiée et d’énorme marché intérieur, combinés à l’innovation et aux investissements américains, peuvent devenir un partenariat gagnant, a déclaré Goyal.

Goyal a déclaré que l’Inde et les États-Unis ont pris conscience de la nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement critiques et sont sur le point de jouer un rôle important dans le développement de « chaînes d’approvisionnement de confiance avec d’autres nations partageant les mêmes idées ». Il a déclaré que, malgré ses propres défis à la suite de la pandémie de Covid-19, l’Inde « n’a laissé tomber aucun de ses engagements internationaux », soulignant la raison pour laquelle le monde considère l’Inde comme un partenaire commercial « de confiance ».