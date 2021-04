Le commerce indien d’une valeur de 100 milliards de livres sterling offre au Royaume-Uni de «réelles opportunités», selon un économiste | Politique | Nouvelles

Le “ prix ” du Brexit est dans la politique commerciale, selon Shanker Singham

Mais Shanker Singham, chercheur universitaire à l’Institute for Economic Affairs (IEA), a déclaré que pour qu’un tel accord fonctionne dans la pratique, il serait impératif que l’Inde s’aligne sur ce qu’il a appelé les «valeurs fondamentales» de pays comme la Grande-Bretagne. , y compris une croyance en la concurrence et le commerce ouvert. Les perspectives de conclusion d’un accord à court terme ont été gâchées cette semaine après que Boris Johnson a été contraint d’annuler son voyage prévu en Inde, alors qu’il devait rencontrer le Premier ministre du pays, Narendra Modi.

Il existe de réelles opportunités pour le Royaume-Uni et l’Inde d’un accord de libre-échange, et celles-ci ne se limitent pas aux seuls avantages commerciaux. Shanker Singham

Hier, Gaurav Singh, cofondateur de la société de capital-risque JPIN VCATS, a insisté sur le fait qu’un accord, qui, selon lui, pourrait valoir entre 50 et 100 milliards de livres sterling, était toujours réalisable, la secrétaire au Commerce international Liz Truss étant censée travailler dur dans les coulisses. pour y arriver.

Et s’exprimant le jour où son nouveau document sur le sujet, Promesse orientale: évaluer l’avenir du commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde, a été publié par l’AIE, M. Singham était d’accord – avec certaines réserves.

Il a expliqué: «Il existe de réelles opportunités pour le Royaume-Uni et l’Inde d’un accord de libre-échange, et celles-ci ne se limitent pas aux seuls avantages commerciaux.

Boris Johnson et Narendra Modi photographiés en 2019 (Image: GETTY)

L’Inde a du mal à faire face à une forte augmentation des cas de COVID-19 (Image: GETTY)

«Il y a une dimension géopolitique cruciale dans l’alignement d’un groupe de pays comprenant le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Inde et les pays du PTPGP (en particulier l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon) qui croient en des marchés concurrentiels, à la protection des droits de propriété et à l’ouverture du commerce.

“Mais l’Inde devra choisir de s’aligner sur ces valeurs fondamentales – c’est à ce carrefour vital maintenant.”

Dans son article, M. Singham soutient qu’il existe d’importantes raisons commerciales – et géopolitiques puissantes – pour un accord de libre-échange complet entre le Royaume-Uni et l’Inde.

LIRE LA SUITE: Leo Varadkar humilié suite à une “ erreur de calcul ” du Brexit en Irlande

Shanker Singham est Associate Fellow à l’IEA (Image: GETTY)

Il écrit: «Le Royaume-Uni a peut-être la bonne combinaison de flexibilité offensive et défensive pour pouvoir conclure un accord avec l’Inde.»

Les «contours» d’un tel accord émergeaient et impliquaient des priorités clés du Royaume-Uni telles que les services financiers et l’accès aux services juridiques, ainsi que la réduction des tarifs du whisky écossais, ainsi que ceux de l’Inde, y compris le mouvement des personnes physiques fournissant des services (donc appelé Mode 4) et le Royaume-Uni s’engageant à ne pas interdire l’agriculture indienne en violation de l’accord SPS de l’Organisation mondiale du commerce, comme l’UE l’a fait dans le passé.

Il ajoute: «Il y a un alignement en développement des nations, les États-Unis et le PTPGP-11, ainsi que le Royaume-Uni, qui promeuvent collectivement une réglementation pro-concurrentielle où les pays interagissent les uns avec les autres par l’équivalence et la reconnaissance mutuelle par opposition à l’harmonisation réglementaire, ou pire, l’exportation de ses normes réglementaires en échange d’un accès au marché.

Le Premier ministre Boris Johnson espère rencontrer M. Modi cet été (Image: GETTY)

Narendra Modi est le Premier ministre indien depuis 2014 (Image: GETTY)

«L’Inde doit choisir de s’aligner sur ces nations ou sur d’autres comme la Chine qui ont un modèle très différent.

“Il y a de fortes raisons géopolitiques pour que l’Inde rejoigne ce groupe – qui pourrait être lancé par un ALE avec le Royaume-Uni – en raison de ses relations difficiles avec la Chine et de son besoin d’obtenir un soutien dans l’océan Indien.”

De grandes opportunités se profilent donc à l’horizon, souligne M. Singham – tout en soulignant l’importance pour l’Inde de «tenir bon» ses engagements en matière d’ouverture commerciale, de protection des droits de propriété et d’ouverture de marchés concurrentiels.

Liz Truss, la secrétaire au commerce international (Image: GETTY)

Les flux commerciaux bilatéraux représentent actuellement 11,29 milliards de livres sterling de marchandises et 13,6 milliards de livres sterling de services, mais il y avait «une marge considérable pour une augmentation substantielle», fait valoir M. Singham.

Cependant, il ajoute: «L’Inde a récemment pris des mesures contre les droits de propriété des investisseurs étrangers, notamment en ignorant les résultats de l’arbitrage.

«Les droits de propriété constituent le fondement des systèmes économiques au lieu de tirer parti des forces de la concurrence pour générer de la croissance économique.

«Mais les signaux du marché indien sur les droits de propriété sont négatifs et risquent de saper sa réputation et son potentiel dans le monde.»

Fichier factuel de Narendra Modi (Image: Express)

M. Singham conclut: «Lorsque le Premier ministre rencontrera le Premier ministre indien, que ce soit virtuellement ce mois-ci ou en personne plus tard cette année, il devrait préciser que si le Royaume-Uni se félicite d’une relation plus profonde avec l’Inde, cela dépendra de l’approbation ou non par l’Inde, en paroles et en actes, la protection des droits de propriété, la concurrence sur le marché et l’ouverture du commerce. »

S’exprimant hier dans un contexte de cas de coronavirus en spirale en Inde, M. Johnson a déclaré: «Narendra Modi et moi sommes essentiellement arrivés à la conclusion que, très malheureusement, je ne pourrai pas poursuivre le voyage.

«Je pense qu’il est tout à fait raisonnable de reporter étant donné ce qui s’est passé en Inde, la forme de la pandémie là-bas.

«Bien sûr, ce sera frustrant, mais nous essaierons de reproduire autant que nous le pouvons à distance, puis nous serons impatients de le faire en personne, lorsque les circonstances le permettront et, espérons-le, avant le sommet de la COP en novembre, et nous espérons que nous» Je vais faire venir Narendra Modi pour le G7 en juin. “