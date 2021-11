Le commerce intelligent des actions RBLX après des bénéfices trimestriels explosifs

Roblox (NYSE :RBLX) a rugi hors de la porte de l’introduction en bourse au milieu de l’année, mais les actions ont langui pendant deux trimestres complets après l’explosion initiale. Le manque d’élan a donné aux traders peu de raisons de prêter attention. Mais cette semaine, tout a changé. La société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, ce qui a déchaîné les acheteurs. Aujourd’hui, nous allons donc définir un moyen attrayant d’obtenir des rendements à trois chiffres sur les actions RBLX.

Bien que je ne m’attarde généralement pas sur les fondamentaux d’une entreprise, la réponse dramatique au rapport de cette semaine exige une enquête plus approfondie. Ce n’est pas tous les jours qu’une action bondit de 42% en un seul bond.

Les bénéfices de l’action RBLX éblouissent

Pour le troisième trimestre, Roblox a perdu 13 cents par action sur un chiffre d’affaires de 637,8 millions de dollars. L’augmentation des ventes a poursuivi la séquence de croissance à trois chiffres de l’entreprise. Le chiffre d’affaires a augmenté de 102% d’une année sur l’autre. Au dernier trimestre, il avait augmenté de 127%. Les craintes que le retour à la normale de l’économie ne nuise à la demande et le trafic quotidien de jeux vidéo ont été interrompus. La société a révélé plus de 47,3 millions d’utilisateurs quotidiens moyens pour la période de trois mois, soit 31% de plus qu’il y a un an. C’est également 9,5% au-dessus des 43,2 millions du dernier trimestre.

Les investisseurs ont également eu un avant-goût de la façon dont le premier mois du quatrième trimestre s’est déroulé avec l’engagement des utilisateurs. Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 43% d’une année sur l’autre en octobre, ouvrant la voie à une excellente fin jusqu’en 2021.

Que vous trouviez ou non ces statistiques convaincantes n’a pas autant d’importance que le fait que le marché les ait aimées. Des fondamentaux haussiers et un sentiment positif fournissent une toile de fond puissante à la magnifique cassure technique en cours. Regardons de plus près l’action des prix.

La grande image

Le délai hebdomadaire résume bien le temps de Roblox en tant qu’entreprise publique. À moins d’un échec d’évasion (et de l’actuel succès), il n’y a eu aucun mouvement notable. Si vous voulez une explication simple pour son échec à générer de l’élan au cours de ses six premiers mois, que diriez-vous de cela ? Roblox est devenu public à une évaluation si élevée (41 milliards de dollars) qu’il lui a fallu du temps pour atteindre le prix de son action. Avec plus des deux quarts maintenant sous sa ceinture et des chiffres de croissance en hausse, la rue a finalement jugé bon de lancer une tendance haussière. Si l’élan persiste, les observateurs des graphiques devraient enfin voir des modèles de continuation se développer dans les semaines à venir.

Ce sera un changement bienvenu pour une action qui n’a jusqu’à présent donné que peu de raisons de l’échanger.

Avant d’explorer le graphique journalier pour plus de détails, permettez-moi de vous rappeler les implications lorsqu’une action atteint un nouveau record.

Premièrement, chaque vendeur à découvert éprouve plus de douleur que jamais. Cela donne une forte incitation à acheter pour couvrir.

Deuxièmement, tous les actionnaires ont plus de bénéfices que jamais.

Troisièmement, quiconque vendait auparavant des actions RBLX souhaite maintenant ne pas l’avoir fait.

Quatrièmement, les nouveaux acheteurs ramassent des actions à un prix plus élevé que quiconque n’a jamais été prêt à payer.

Chacune de ces raisons soutient la poursuite de la tendance.

Négociation d’options d’achat d’actions RBLX

Sur le graphique journalier, les prix montent en flèche au-dessus d’une moyenne mobile de 20 jours et 50 jours en hausse. Mais, peut-être que le présage le plus optimiste est la façon dont les prix ont bien digéré la forte baisse de mercredi. Il est rare de voir une baisse aussi forte (les prix ont baissé de 13 %) après un écart aussi important et une course aux bénéfices. Mais les acheteurs se sont rapidement intensifiés dans la zone de brèche, réaffirmant la nouvelle tendance.

Bien que les futurs rallyes ne soient peut-être pas aussi explosifs que ceux de cette semaine, les probabilités favorisent certainement des prix plus élevés ici plutôt que des prix plus bas.

J’aime à la fois les bull put et les bull call spreads. Voici un jeu plus agressif utilisant ce dernier.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier du 10 décembre à 105 $ / 115 $ pour 3,50 $.

Considérez comme un pari que l’action RBLX atteint 115 $ à l’expiration. Si c’est le cas, vous pouvez potentiellement gagner 6,50 $. La perte maximale est de 3,50 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG RBLX. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

