Le commerce militaire de l’Inde et de la Russie touche 15 milliards de dollars en trois ans ; Devrait croître davantage

Accords/contrats/protocoles en cours de signature après la 20e réunion de la Commission intergouvernementale indo-russe sur la coopération technique militaire et militaire, à laquelle ont participé Raksha Mantri Shri Rajnath Singh et son homologue russe, le général Sergey Shoigu, à New Delhi le 6 décembre 2021.

À la fin du 21e sommet annuel de l’Inde et de la Russie lundi, les deux parties ont signé plus de deux douzaines d’accords et de protocoles d’accord couvrant un large éventail de secteurs, y compris la prolongation d’un pacte de coopération de défense de 10 ans.

Quatre accords et protocoles liés à la défense ont été signés à la fin des pourparlers bilatéraux entre le ministre de la Défense Rajnath Singh et son homologue russe.

Le commerce militaire avec la Russie depuis 2018 a atteint près de 15 milliards de dollars et devrait augmenter car plusieurs autres projets sont en cours de discussion et beaucoup ont été mis en œuvre.

Le ministre des Affaires étrangères répond aux questions des médias

Informant les médias à la fin du sommet, le ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla a déclaré : « Les accords et les protocoles d’accord montrent la nature multiforme de notre partenariat bilatéral et couvrent un large éventail de domaines comme l’énergie, la science et la technologie, l’éducation, la propriété intellectuelle et Commerce. »

L’Inde et la Russie ont également signé un programme de coopération en matière de défense pour les dix prochaines années, 2021 à 2031.

À une question relative à la fourniture du système de défense aérienne S-400, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’un contrat de 2018 pour les systèmes de missiles S-400 était actuellement en cours de mise en œuvre. Ajoutant: « Les approvisionnements ont commencé ce mois-ci et continueront de se produire. »

Qu’en est-il de la menace de sanctions américaines ?

Tout en minimisant la menace des sanctions américaines en vertu de la CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Il est important de noter que, que ce soit nous ou la Russie, nous menons une politique étrangère indépendante.

Coopération en matière de défense

Il y a eu des réunions consécutives de la Commission intergouvernementale Inde-Russie sur la coopération militaire et militaro-technique, suivies du premier dialogue ministériel 2+2.

Le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés lundi soir (6 décembre 2021) et ont échangé leurs points de vue sur les développements politiques et sécuritaires mondiaux et régionaux.

A l’issue des pourparlers, un communiqué conjoint publié a indiqué que les deux dirigeants ont convenu d’améliorer la coopération en matière de défense. Les deux pays ont convenu de faciliter le développement et la production conjoints d’équipements militaires, d’améliorer le service après-vente, la reconnaissance du contrôle de la qualité, des composants et des pièces de rechange, et des exercices conjoints réguliers des forces armées.

Commerce militaire entre l’Inde et la Russie

Par rapport aux États-Unis, la Russie reste le premier fournisseur d’armes de l’Inde. Selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), 23 % des exportations d’armes de la Russie entre 2016 et 2020 étaient destinées à l’Inde.

Quelles sont les cinq livraisons les plus importantes depuis 2000 ?

Selon le directeur général de Rosoboronexport, Alexander Mikheev, « les lance-roquettes multiples Smerch ; hélicoptères Mi-17V-5 ; Projet 11356 frégates ; fourniture et production sous licence de chars T-90S et du porte-avions INS Vikramaditya.

Quels projets sont mis en œuvre ?

Comme déjà annoncé par les parties indienne et russe, la fourniture des systèmes de missiles de défense aérienne à longue portée S-400 Triumf de 5,43 milliards de dollars a déjà commencé. La construction de frégates supplémentaires du projet 11356 en Russie et en Inde se poursuit.

En outre, selon Rosoboronexport, la production sous licence de chars T-90S et des obus Mango APFSDS pour les chars, ainsi que la production de chasseurs Su-30MKI et de moteurs d’avion AL-31FP.

Grands principes de coopération avec l’Inde

« La Russie est le premier pays à entamer une coopération à grande échelle avec l’Inde sous la forme d’un transfert de technologie et du lancement de la production de produits développés par la Russie dans des entreprises indiennes », a déclaré le directeur général de Rosoboronexport, Alexander Mikheev.

« Le grand principe de la coopération avec l’Inde repose sur le programme « Make in India » annoncé par le gouvernement indien. »

L’industrie et Rosoboronexports le font depuis longtemps.

Selon lui, plusieurs coentreprises ont été créées et opèrent en Inde, ainsi que des installations de production sous licence.

Projets en cours :

Il existe une coopération à long terme avec l’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sur la production sous licence du Su-30MKI, pour l’Indian Air Force (IAF).

La production des chars T-90 et T-72M1 pour les forces terrestres de l’armée indienne se poursuit dans l’usine HVF en Inde.

Environ 900 T-90S et un total de 1500 unités de chars T-72M1 ont déjà été produits.

Les cartouches Mango APFSDS sont également en cours de production dans les anciennes usines de munitions.

L’Inde et la Russie sont au milieu de consultations liées à la modernisation des chars T-90. Et, « des tests préliminaires de plusieurs systèmes améliorés installés sur des réservoirs attribués par la partie indienne ont été effectués », a ajouté le directeur de Rosoboronexport.

L’ensemble du projet est proche des tests finaux et sur la base des résultats, une décision sera prise pour installer des systèmes améliorés sur les réservoirs.

Recherche conjointe

Dans le domaine de la défense, sur plus de 100 sujets prometteurs, l’Inde et la Russie mènent des travaux de recherche communs.

