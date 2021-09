Le commerce social peut aider plus de 40 millions de petites entreprises à se lancer dans le commerce en ligne : rapport

De 1,5 à 2 milliards de dollars de valeur brute des marchandises (GMV) au cours de l’exercice 20, le commerce social devrait représenter 16 à 20 milliards de dollars de GMV d’ici l’exercice 25. Image représentative/Pixabay

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le commerce social en Inde a le potentiel de permettre à plus de 40 millions de petites entreprises de se lancer dans le commerce en ligne, car le secteur devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 55 à 60 % entre l’exercice 2019-20 et 2024. -25, selon un rapport sur la croissance du commerce électronique en Inde par Flipkart et Bain & Company. De 1,5 à 2 milliards de dollars de valeur brute des marchandises (GMV) au cours de l’exercice 20, le commerce social devrait représenter 16 à 20 milliards de dollars de GMV d’ici l’exercice 25. Meesho, DealShare, Shop101, Bulbul, Mall91 et bien d’autres font partie des startups opérant dans l’espace du commerce social. Récemment, Flipkart avait lancé une plateforme de commerce social Shopsy permettant aux particuliers et aux petits entrepreneurs de vendre en ligne sans aucun investissement.

Plus de 75 pour cent des revendeurs dans le segment du commerce social sont des femmes, pour la plupart des femmes au foyer ou des travailleurs indépendants ou des propriétaires d’entreprise, note le rapport. Les ménagères ont pu s’emparer de l’idée de vendre en ligne dans le confort de leur place avec un investissement nul ou minimal, car cela leur offrait la possibilité de devenir également financièrement indépendantes et de bénéficier de la vente de produits à des personnes initialement dans leur réseau local via WhatsApp ou Facebook. .

“Cela démocratisera davantage le commerce électronique, avec trois acheteurs sociaux sur cinq provenant de villes de niveau 2 / plus petites”, ajoute le rapport. Le commerce social s’est considérablement développé dans les petites villes et villages, car plus de 60 pour cent des consommateurs sont issus de la catégorie II et d’autres marchés plus petits. Selon le rapport, 40% des acheteurs en ligne avaient effectué au moins un achat via les réseaux sociaux en 2020, tandis qu’un acheteur moyen par mois via les réseaux sociaux est de 500 à 600 roupies. Cependant, pour 62 % des acheteurs, la variété et la possibilité de personnaliser sont des moteurs d’adoption du commerce social.

L’Inde est actuellement l’un des plus grands marchés de consommation au monde avec un marché de détail de 810 milliards de dollars, le quatrième au monde. Le pays abrite la troisième plus grande base d’acheteurs en ligne de 140 millions, derrière la Chine et les États-Unis, ajoute le rapport. Cependant, en raison de la pandémie, le marché de la vente au détail a diminué de 5 % au cours de l’exercice 21, alors même que le secteur de la vente au détail en ligne a connu une croissance de 25 %. Le secteur devrait atteindre 120 à 140 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, soit une croissance d’environ 25 à 30 % par an au cours des cinq prochaines années, menée par les petites villes.

