Le commerce XRP/USD converge vers une zone plus élevée ⋆ Crypto nouveaux médias

Le commerce XRP converge vers une zone plus élevée – 24 août

Le commerce Ripple XRP/USD converge vers une zone commerciale plus élevée, car la valorisation de la crypto se négocie autour de 1,24 $. Un taux de pourcentage négatif plus faible de 0,25 est enregistré par le marché au moment de la rédaction.

Le commerce converge vers une zone plus élevée : le marché XRP

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,40 $, 1,60 $, 1,80 $

Niveaux d’assistance : 1,10 $, 1,00 $, 0,90 $

“utiliser strict” ; var adace_load_61259b54d78e6 = function(){ var viewport = $(window).width(); var tabletStart = 601; var paysageDébut = 801; var tabletFin = 961 ; var content=”%09%3Cdiv%20class%3D%22adace_ad_61259b54d78be%22%3E%0A%0A%09%09%0A%09%09%09%0A%09%09%09%3Cscript%20async%20src%3D %22https%3A%2F%2Fpagead2.googlesyndication.com%2Fpagead%2Fjs%2Fadsbygoogle.js%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%3C%21–%20adaptativehorizont%20–%3E%0D %0A%3Cins%20class%3D%22adsbygoogle%22%0D%0A%20%20%20%20%20style%3D%22display%3Ablock%22%0D%0A%20%20%20%20%20data-ad -client%3D%22ca-pub-4791668236379065%22%0D%0A%20%20%20%20%20data-ad-slot%3D%222463211697%22%0D%0A%20%20%20%20%20data -ad-format%3D%22auto%22%0D%0A%20%20%20%20%20data-full-width-responsive%3D%22true%22%3E%3C%2Fins%3E%0D%0A%3Cscript %3E%0D%0A%20%20%20%20%20%28adsbygoogle%20%3D%20window.adsbygoogle%20%7C%7C%20%5B%5D%29.push%28%7B%7D%29 %3B%0D%0A%3C%2Fscript%3E%0A%09%09%09%09%09%3C%2Fa%3E%0A%09%09%09%3C%2Fdiv%3E%0A%09″ ; var unpack = true; if(viewport=tabletStart && viewport=landscapeStart && viewport=tabletStart && viewport=tabletEnd){ if ($wrapper.hasClass(‘.adace-hide-on-desktop’)){ $wrapper.remove(); } } if(unpack) { $self.replaceWith(decodeURIComponent(content)); } } if($wrapper.css(‘visibilité’) === ‘visible’ ) { adace_load_61259b54d78e6(); } else { // se déclenche lorsqu’il est visible. var refreshIntervalId = setInterval(function(){ if($wrapper.css(‘visibility’) === ‘visible’ ) { adace_load_61259b54d78e6(); clearInterval(refreshIntervalId); } }, 999); }

})(jQuery);

XRP/USD – Graphique quotidien

Le graphique journalier d’aujourd’hui montre que le commerce XRP/USD converge vers une zone commerciale plus élevée. La ligne à 1,20 a connu une série de hauts et de bas au cours des sessions de quelques jours. La ligne de tendance SMA à 14 jours est au-dessus de la ligne de tendance SMA à 50 jours, car la ligne de tendance haussière les a trop rapprochées, positionnée au niveau mentionné précédemment. Les oscillateurs stochastiques ont voyagé vers le sud pour toucher la ligne de distance de 20. Cela indique que certaines pertes dans l’élan haussier de l’économie crypto se présentent sur une note plus légère.

Quelle pourrait être l’action des prix qui s’ensuit alors que le commerce Ripple XRP/USD converge vers une zone commerciale plus élevée ?

Il semble que le marché Ripple XRP/USD devra peut-être assister à une chaîne de situations de trading de gammes de variantes principalement autour de 1,20 $ au cours des sessions suivantes. La situation commerciale actuelle montre que le commerce crypto converge vers une zone plus élevée pour définir une nouvelle approche commerciale dont les commerçants devaient prendre note avec prudence. En plus de cela, il semblerait techniquement correct qu’un menu déroulant permette de trouver un soutien afin que les taureaux puissent reconstruire leur position pour des progrès fiables.

À la baisse, il semble maintenant que les baissiers Ripple XRP/USD ne peuvent pas pousser fortement le marché vers le sud au cours des prochaines sessions. Le positionnement des oscillateurs stochastiques sur le graphique signifie une chance risquée que le commerce puisse connaître des baisses par rapport à des hausses. En conséquence, les traders doivent suspendre l’exécution des ordres de vente pendant un certain temps pendant qu’ils voient ensuite un rejet sur une ligne de trading plus élevée.

Analyse des prix XRP/BTC

La tendance des perspectives de capacité entre Ripple XRP et Bitcoin sur le graphique d’analyse des prix quotidiens montre que le commerce duo-crypto converge vers une zone de négociation plus élevée. En d’autres termes, la cryptographie de base semble toujours avoir une prévalence raisonnable sur la cryptographie de comptoir. L’indicateur SMA à 50 jours reste intercepté par le SMA à 14 jours en dessous de la zone actuelle dans laquelle apparaissent les chandeliers de trading actuels. Les oscillateurs stochastiques se sont déplacés vers le sud près de la plage 0f 20. Et, pourtant, ils pointent brièvement vers le sud. Cela signifie que l’action des prix se déroule maintenant en moins et au ralenti. Et cela peut également provoquer un moment d’indécision dans les deux opérations du marché de la cryptographie.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du XRP (XRP) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.