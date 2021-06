Le commissaire à l’enfance appelle à la fin des bulles scolaires

in

Les arrangements de ubble et l’auto-isolement des écoliers devraient cesser dès que possible, a déclaré le nouveau commissaire à l’enfance pour l’Angleterre.

Dame Rachel de Souza a déclaré qu’il était urgent que les enfants reviennent à la normale, car les restrictions de verrouillage avaient été un “vrai traumatisme” pour de nombreux jeunes.

Son appel est venu alors que The Guardian rapportait que les ministres se préparaient à remanier le système des écoles en Angleterre à leur retour en septembre après les vacances d’été.

Le journal a déclaré qu’une annonce pourrait être faite dans les prochains jours pour laisser aux écoles le temps de se préparer, l’exigence de quarantaine devant être remplacée par un nouveau régime de tests.

L’expérience du confinement a été un vrai traumatisme, et je pense qu’il ne faut pas la sous-estimer

Actuellement, les enfants doivent s’auto-isoler pendant 10 jours si un autre élève dans leur bulle est positif pour le coronavirus.

Cela a entraîné une forte augmentation du nombre d’élèves non scolarisés pour des raisons liées à Covid, les derniers chiffres officiels montrant que 239 000 enfants en Angleterre manquent les cours – alors que le nombre a triplé en l’espace d’une semaine.

Dans une interview avec le Daily Telegraph, Dame Rachel a déclaré que la nécessité pour les enfants d’entrer et de sortir de l’isolement était “un très gros problème” et s’avérait “incroyablement frustrant” pour les élèves et les enseignants.

“Avec les bulles, je pense que tout le monde aimerait que nous puissions revenir à la normale, le plus tôt possible. Évidemment, nous devons être en sécurité et nous devons prendre des conseils, mais c’est très très restrictif », a-t-elle déclaré.

« L’expérience du confinement a été un véritable traumatisme, et je pense qu’il ne faut pas la sous-estimer. Les enfants sont vraiment troublés, et c’est généralisé.

Dame Rachel a déclaré que les jeunes, qui avaient vu leur enfance normale perturbée afin de protéger les personnes âgées, étaient désormais aux prises avec leur santé mentale.

«Ils ont fait énormément pour nous, je veux dire qu’ils étaient vraiment les moins à risque de cela et ils ont renoncé à 19 semaines de leur éducation, ils ont eu toute cette anxiété et cette inquiétude et les examens ont été annulés; ils ont pris un gros fardeau pour nous », a-t-elle déclaré.

Le commissaire a déclaré que bien que les adultes pensaient en grande partie que « les enfants sont résilients, ils vont rebondir », les résultats cette année d’une vaste enquête sur les élèves britanniques baptisée The Big Ask ont ​​montré « qu’ils nous disent qu’ils ont ces inquiétudes et que nous devons écoute-les”.

L’enquête auprès de plus de 550 000 enfants, menée par le bureau du commissaire à l’enfance, a montré que la santé mentale était la plus grande préoccupation pour 20% des personnes interrogées, un chiffre qui est passé à 40% pour les 14-17 ans, a rapporté le Telegraph.

Ancienne enseignante elle-même, Dame Rachel a déclaré qu’elle avait “une réelle préoccupation” pour les enfants d’âge préscolaire et ceux qui commençaient l’école, qui étaient à un âge où ils “avaient besoin de jouer, d’apprendre et de développer leurs compétences linguistiques” mais étaient plutôt trop long”.

Son avertissement est intervenu alors que les chiffres officiels de lundi montraient une nouvelle augmentation des infections avec près de 23 000 cas confirmés en laboratoire – la plus forte augmentation quotidienne depuis le 30 janvier.

Ils sont venus au milieu des inquiétudes persistantes concernant la propagation de la variante Delta avec le Portugal, l’Espagne, Malte et Hong Kong annonçant de nouvelles restrictions sur les touristes du Royaume-Uni.

Malgré l’augmentation, le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il n’y avait “aucune raison” pour que la dernière étape de la levée du verrouillage en Angleterre ne se déroule pas comme prévu.

Dans une déclaration aux Communes, il a déclaré que le pays devrait « apprendre à vivre avec » la maladie car il n’y avait pas d’option « risque zéro ».

Ses commentaires ont été bien accueillis par les députés conservateurs qui pensaient qu’ils signalaient une approche plus robuste pour mettre fin aux restrictions que ce n’était le cas sous son prédécesseur Matt Hancock.

M. Hancock a démissionné ce week-end après avoir admis qu’il avait enfreint les règles de distanciation sociale après la diffusion d’images de lui en train d’embrasser un proche collaborateur du ministère de la Santé et des Affaires sociales.