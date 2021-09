Le commissaire américain de la SEC recommande un cadre réglementaire clair | Invezz

Après des années à ignorer l’industrie de la cryptographie dans l’espoir qu’elle disparaisse d’elle-même, la SEC américaine a finalement reconnu que les monnaies numériques sont là pour rester. Cela est clair dans l’esprit du régulateur depuis un certain temps, mais malheureusement, la plupart de leurs efforts ont été consacrés à la recherche d’ICO qui ont vendu des titres non enregistrés en 2017.

Cependant, avec la montée en flèche de l’adoption, la SEC américaine a reconnu que l’importance de la mise en œuvre d’un cadre réglementaire doit être la priorité absolue. C’est du moins ce qu’a déclaré récemment la commissaire américaine de la Securities and Exchange Commission, Hester Peirce.

Dans une récente interview, Peirce a déclaré que les lois actuelles sur la réglementation des crypto-monnaies dans le pays sont très limitées et peu claires, ce qui doit changer. Le pays a besoin d’un cadre réglementaire clair qui protège les investisseurs, mais leur donne également la possibilité de participer à des investissements dans des actifs numériques, ainsi que d’autres classes d’actifs, a-t-il déclaré.

La difficulté de créer un cadre réglementaire

Peirce pense que la SEC peut développer un cadre plus clair et plus fiable pour les crypto-monnaies qui permettrait aux investisseurs d’aller de l’avant sans souci. Quant à savoir à quel point il serait facile ou difficile de proposer un cadre, Peirce a noté qu’elle avait elle-même conçu une partie du cadre qu’elle avait soumis pour examen et commentaires.

Pour le reste, il a admis qu’il existe de nombreux aspects délicats et trompeurs, mais que travailler avec des personnes férus de technologie pourrait permettre à la SEC de terminer enfin le cadre.

Parlant des risques liés aux crypto-monnaies, il a déclaré que l’existence de fraudes dans l’espace est indéniable et que les investisseurs et autres participants doivent être extrêmement prudents. En ce qui concerne le type de risques systémiques, il existe des liens entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle, et ce sont des domaines auxquels les régulateurs accordent déjà une grande attention. En fin de compte, Peirce a déclaré qu’il voyait beaucoup de potentiel dans les crypto-monnaies et leur technologie, mais qu’il y avait beaucoup de travail à faire avant que le marché puisse être correctement réglementé et sûr.

