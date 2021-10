Le commissaire de la LNH rencontre Kyle Beach et offre l’aide de la ligue

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a parlé samedi à Kyle Beach de ce que la ligue peut faire pour mieux protéger ses joueurs après que l’ancien choix de première ronde a déclaré qu’il avait été agressé sexuellement par un entraîneur adjoint en 2010 et que ses allégations ont été largement ignorées par les Blackhawks de Chicago.

Susan Loggans, une avocate représentant Beach dans un procès contre l’équipe, a déclaré que Bettman avait exprimé ses « sincères regrets » pour ce que Beach avait vécu. Il a également offert l’aide de la LNH pour les services psychologiques et tout ce que la ligue avait à sa disposition.

« Il y a eu une discussion sur ce qui pourrait être fait à l’avenir pour garantir que ce genre de chose ne se reproduise plus », a déclaré Loggans dans un e-mail à l’AP.

Beach, 31 ans, devrait également rencontrer Donald Fehr, le chef de l’association des joueurs de la LNH, samedi lors d’une vidéoconférence distincte.

Des messages ont été laissés par l’AP sollicitant les commentaires de la LNH et de l’AJLNH.

L’AP n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’agression sexuelle à moins qu’elles ne se manifestent publiquement. Beach s’est entretenu avec TSN mercredi et a publié jeudi une déclaration sur Twitter exprimant sa gratitude pour le soutien qu’il avait reçu ces derniers jours.

La LNH a infligé à Chicago une amende de 2 millions de dollars pour « les procédures internes inadéquates de l’organisation et la réponse insuffisante et inopportune » aux allégations de Beach selon lesquelles il aurait été agressé sexuellement par Brad Aldrich lors de la course de l’équipe à la Coupe Stanley en 2010.

Selon un rapport d’un cabinet d’avocats externe, commandé par l’équipe en réponse aux poursuites intentées par Beach et un ancien lycéen qu’Aldrich a été reconnu coupable d’agression dans le Michigan, des hauts dirigeants des Blackhawks ont discuté des accusations de Beach lors d’une réunion le 23 mai, 2010, juste après que Chicago se soit qualifié pour la Coupe Stanley. Aldrich a déclaré aux enquêteurs que la rencontre était consensuelle.

Les récits de ce qui a été dit au cours de la réunion varient, mais le rapport a révélé qu’il n’y avait aucune preuve que quoi que ce soit ait été fait au sujet des accusations avant que le président de l’équipe de l’époque, John McDonough, ne contacte le directeur des ressources humaines de l’équipe le 14 juin – un retard qui a violé la politique sexuelle de l’organisation. politique de harcèlement.

Pendant ces trois semaines, Aldrich a continué à travailler et à voyager avec l’équipe. L’ancien procureur fédéral Reid Schar, qui a dirigé l’enquête, a déclaré qu’Aldrich avait également « fait une avance sexuelle non désirée » à un stagiaire des Blackhawks de 22 ans.

Selon le rapport des Blackhawks, Fehr a été contacté à deux reprises au sujet d’allégations liées à Aldrich, notamment par un confident de Beach. Fehr a déclaré aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas de l’une ou l’autre des conversations, mais n’a pas nié qu’elles s’étaient produites.

Fehr a déclaré mercredi soir dans un communiqué qu’il n’y avait « aucun doute » que le système avait échoué à Beach et « nous faisons partie de ce système ».