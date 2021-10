Le commissaire de la NWSL Baird démissionne au milieu d’un scandale

La commissaire de la Ligue nationale de football féminin, Lisa Baird, a démissionné après environ 19 mois de travail au milieu d’allégations selon lesquelles un ancien entraîneur s’était livré à du harcèlement sexuel et à une inconduite.

La démission de Baird a été annoncée par la ligue vendredi soir, un jour après que l’Athletic a publié les récits de deux anciens joueurs qui ont affirmé que l’entraîneur de Caroline du Nord Paul Riley a fait l’objet d’inconduite, y compris de coercition sexuelle.

Riley a été licencié par le Courage jeudi et les allégations ont déclenché une vague de condamnation de la part des joueurs qui ont forcé l’annulation des matchs de ce week-end.

NWSL EST SOUS CONTRLE DES MEILLEURES ÉTOILES ALORS QUE L’ENTRAÎNEUR EST LICENCIÉ POUR DES ALLÉGATIONS D’INCONDUITE SEXUELLE

De plus, la FIFA a ouvert vendredi une enquête sur l’affaire. Il est rare que l’instance dirigeante internationale du football soit impliquée dans une controverse impliquant une association membre. US Soccer a également annoncé vendredi une enquête indépendante.

US Soccer a joué un rôle déterminant dans la fondation de la NWSL en 2013 et a aidé à soutenir la ligue jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle est devenue indépendante. La fédération poursuit son soutien financier à la ligue

Dans cette photo d’archive du 1er août 2017, Lisa Baird, alors directrice du marketing du Comité olympique américain, parle du Team USA WinterFest pour les prochains Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018, à Yongsan Garrison, une base militaire américaine à Séoul, en Corée du Sud. La commissaire de la Ligue nationale de football féminin, Lisa Baird, est absente après environ 19 mois de travail au milieu d’allégations selon lesquelles un ancien entraîneur s’est livré à du harcèlement sexuel et à une inconduite envers les joueuses, a déclaré à l’Associated Press une personne connaissant la situation. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car le déménagement du vendredi 1er octobre 2021 n’avait pas été rendu public. (AP Photo/Lee ​​Jin-man, File)

“La sécurité et le respect des joueurs sont la responsabilité primordiale de chaque personne impliquée dans ce jeu. Cela est vrai quel que soit l’âge, la compétition et le niveau de capacité”, a déclaré la présidente du football américain, Cindy Cone, dans un communiqué. “Nous devons à chaque athlète, à chaque fan et à l’ensemble de la communauté du football de prendre toutes les mesures significatives en notre pouvoir pour garantir que rien de tel ne se reproduise.”

US Soccer a suspendu la licence d’entraîneur de Riley jeudi après que . a publié des allégations d’abus commis par les anciens joueurs de la NWSL Sinead Farrelly et Mana Shim.

La FIFA a déclaré à l’Associated Press qu’elle était “profondément préoccupée” par l’affaire et qu’elle demandera désormais plus de détails aux autorités américaines du football sur les problèmes soulevés.

“En raison de la gravité et de la gravité des allégations formulées par les joueurs, nous pouvons confirmer que les organes judiciaires de la FIFA étudient activement l’affaire et ont ouvert une enquête préliminaire”, a déclaré la FIFA dans un communiqué à l’AP. “Dans ce cadre, la FIFA contactera les parties respectives, y compris US Soccer et NWSL, pour obtenir de plus amples informations sur les diverses préoccupations en matière de protection et les allégations d’abus qui ont été soulevées.”

Le harcèlement présumé de Farrelly a commencé en 2011 alors qu’elle était joueuse avec l’Indépendance de Philadelphie de la défunte ligue de football professionnel féminin.

NWSL ANNULE LES MATCHS APRÈS UNE SEMAINE « INCROYABLEMENT TRAUMATIQUE » AU MILIEU D’UN EXAMEN SUR LA FAÇON DONT LA LIGUE A TRAITÉ LES RÉCLAMATIONS POUR MAUVAISE CONDUITE

Elle a déclaré au site Web que le harcèlement s’était poursuivi lorsque Farrelly était avec les Portland Thorns. Shim, un ancien joueur de Thorns, aurait également subi du harcèlement. Les Thorns ont déclaré jeudi que l’équipe avait enquêté sur les allégations concernant Riley et les avait transmises à la ligue lorsqu’il avait été licencié.

Riley a déclaré à . que les allégations étaient “complètement fausses”.

Le tollé suscité par les allégations a secoué la ligue et a forcé l’annulation des matchs de ce week-end. L’Association des joueurs de la NWSL a déclaré qu’elle espérait que les fans comprendraient et soutiendraient la décision.

“C’est bien de prendre de l’espace pour traiter, ressentir et prendre soin de soi”, a déclaré le syndicat. “En fait, c’est plus que correct, c’est une priorité. Cela, en tant que joueurs, sera notre objectif ce week-end.”

Baird est devenu commissaire de la NWSL en février 2020, après avoir été directeur du marketing du Comité olympique des États-Unis. Elle a été félicitée pour avoir amené de nouveaux sponsors à la NWSL et augmenté la visibilité de la ligue sur la scène nationale.

La milieu de terrain d’OL Reign Jess Fishlock, qui évolue dans la NWSL depuis sa création en 2013, a suggéré que la ligue, et le sport féminin en général, étaient en train de faire leurs comptes.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

“Je pense que les athlètes féminines en particulier ont traversé tellement de choses au fil des ans, pas seulement le football féminin”, a déclaré Fishlock. “Je pense que tout le monde sait ce qui s’est passé avec USA Gymnastics, et c’est quelque chose qui se produit encore et encore dans le sport féminin depuis des années et des années et des années. Et nous ne nous sommes jamais sentis assez en sécurité pour en parler. cela, et si jamais nous nous sentions assez courageux pour en parler, alors cela serait tout simplement balayé sous le tapis, ou on nous disait que nous avions tort … et je pense que nous sommes maintenant à un point où nous ‘ je viens de le faire.”

Riley a été entraîneur-chef des Thorns en 2014 et 2015. Après avoir été lâché par les Thorns, il est devenu entraîneur-chef du Western New York Flash pendant une saison avant que l’équipe ne soit vendue et transférée en Caroline du Nord.

Dans sa neuvième saison, la NWSL a été secouée par une série de scandales récents impliquant des officiels de l’équipe.

L’entraîneur de Washington Spirit, Richie Burke, a été licencié après qu’un rapport du Washington Post a détaillé les abus verbaux et émotionnels des joueurs. La ligue a officiellement licencié Burke et sanctionné le Spirit mardi après une enquête indépendante.

Le directeur général du Gotham FC, Alyse LaHue, a été licencié en juillet après une enquête liée à la politique anti-harcèlement de la ligue. Elle a nié tout acte répréhensible.

L’entraîneur du Racing Louisville, Christy Holly, a été limogé en septembre, mais les raisons de son limogeage n’ont pas été rendues publiques.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’entraîneur d’OL Reign Farid Benstiti a brutalement démissionné en juillet. Vendredi, le PDG d’OL Reign et propriétaire de la minorité, Bill Predmore, a déclaré que Benstiti avait été invité à se retirer après un incident non divulgué pendant l’entraînement.

Benstiti avait déjà été accusé par le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine Lindsay Horan de comportement sexiste pendant son mandat d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Horan a déclaré qu’elle avait été réprimandée par Benstiti à cause de son poids.

___

L’écrivain d’AP Sports Eddie Pells a contribué à ce rapport.