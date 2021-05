Le commissaire de la SEC appelle à plus de réglementation concernant les échanges cryptographiques

Légal & Réglementation

La répression réglementaire se poursuit: le commissaire de la SEC demande plus de réglementation autour des échanges cryptographiques

Les utilisateurs bénéficieraient de la protection des investisseurs sur les échanges cryptographiques, car les crypto-monnaies sont «très volatiles», a déclaré Gary Gensler.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a réitéré qu’il souhaitait voir plus de réglementation concernant les échanges de crypto-monnaie.

«Il s’agit d’une classe d’actifs assez volatile, pourrait-on dire très volatile, et le public investisseur bénéficierait d’une plus grande protection des investisseurs sur les échanges cryptographiques», a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle de l’Autorité de régulation du secteur financier.

Gensler a déclaré qu’il avait demandé au Congrès d’examiner la question.

Il a expliqué comment le régulateur a pris de nombreuses mesures d’application contre les jetons cryptographiques qui sont émis un peu comme des jetons d’investissement classiques et relèvent de la juridiction de la SEC mais ne sont pas enregistrés auprès de l’agence.

“Et il y a des centaines de jetons là-bas, donc nous allons continuer à examiner et à faire ce que nous pouvons dans cet espace.”

Gensler a ensuite ajouté que la SEC devait actualiser ses règles et réglementations concernant le marketing cryptographique et proposé par les courtiers de détail, les robots-conseillers et les sociétés de gestion de patrimoine.

«Nous savons tous que ces applications mobiles peuvent bénéficier d’un meilleur accès et d’une réelle amélioration, mais en même temps, nous devons nous rafraîchir et nous assurer que nos ensembles de règles abordent correctement la question dans les communications avec le public.»

Cette semaine, le Trésor américain a également appelé à une conformité cryptographique plus stricte avec l’IRS, tandis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a parlé de la monnaie stable comportant des risques potentiels.

«Il est clair qu’une répression réglementaire de la crypto aux États-Unis commence, mais je suis optimiste car la plupart des principaux acteurs / agences se sont déjà prononcés et la politique prend forme: il paie des impôts, se conforme aux lois et ne prend pas de raccourcis, & nous favoriserons l’innovation », a déclaré Caitlin Long, fondatrice et PDG de la banque d’actifs numériques Avanti Bank & Trust.

