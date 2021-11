Le commissaire de la SEC déclare que DeFi devrait aborder la transparence et l’anonymat

Caroline Crenshaw, la commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, est venue s’attaquer aux problèmes qui affligent le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Crenshaw a exprimé ses sentiments dans un éditorial le 9 novembre, notant que l’industrie présente de nombreuses opportunités. Il a également souligné les dangers des acteurs de l’industrie qui ne respectent pas un cadre réglementaire protecteur.

L’article de Crenshaw, intitulé DeFi Risks, Regulations, and Opportunities, faisait partie du premier numéro de The International Journal of Blockchain Law. Dans le message, le commissaire de la SEC a noté qu’il était impératif que la communauté DeFi résolve le manque de transparence et de pseudonyme afin de continuer à se conformer aux règles de la SEC.

Selon elle, le secteur DeFi est similaire au système financier traditionnel à bien des égards. Par exemple, certains projets n’investissent pas dans des contrôles internes adéquats ou dans la conformité, sauf si nécessaire. De plus, certaines personnes en victimiseront d’autres lorsque les récompenses financières potentielles sont élevées.

En plus de cela, l’absence d’exigences de divulgation et les asymétries d’information dans les deux secteurs avantagent les investisseurs riches et avisés au détriment des petits investisseurs et de ceux qui ont moins accès à l’information. À cette fin, Crenshaw dit qu’il ne suffit pas que les projets DeFi informent simplement les investisseurs qu’investir dans le secteur comporte des risques.

La réglementation aidera DeFi à prospérer

Selon Crenshaw, la réglementation serait bonne pour le secteur DeFi, car elle a aidé les marchés des capitaux américains à prospérer. Exhortant la communauté DeFi à adopter la réglementation avec un esprit ouvert, le commissaire de la SEC a déclaré que les lois sur les valeurs mobilières ne visent pas seulement à imposer des obligations aux innovateurs. Au lieu de cela, relevez les défis ci-dessus, favorisant ainsi une plus grande adoption.

Citant les lacunes du secteur DeFi actuel, a-t-il déclaré,

Mais, dans le nouveau monde de DeFi, à ce jour, il n’y a pas eu d’adoption généralisée de cadres réglementaires offrant des protections importantes sur d’autres marchés.

À cette fin, Crenshaw fait valoir qu’un manque de transparence se traduit souvent par un marché à deux vitesses dans lequel les investisseurs professionnels et avisés réalisent des profits énormes, tandis que les petits investisseurs prennent plus de risques et obtiennent des prix bas.

Quant au pseudonyme, il a noté que les marchés DeFi sont sujets à la manipulation, ce qui est difficile à détecter car les transactions s’exécutent sur la blockchain. Selon elle, il devient difficile de suivre et de minimiser les manipulations en raison de l’utilisation de bots et du commerce collusoire. Alors que l’espace DeFi présente le pseudonyme comme une caractéristique, elle pense que les investisseurs accordent la priorité à l’argent.

Pour aider à résoudre ces problèmes, Crenshaw suggère que les projets DeFi s’engagent dans des discussions ouvertes avec la SEC.

