Le commissaire de la SEC déclare que les NFT pourraient relever de leur juridiction, Gensler engage l’aide du Sénat pour la politique de cryptographie

AnTy31 décembre 2021

La commissaire américaine à la Securities and Exchange (SEC), Hester Peirce, a commenté les participants au marché de la cryptographie comme Coinbase et la sénatrice Cynthia Lummis (R-Wyo.) appelant à un régulateur pour superviser le marché de la crypto-monnaie.

Bien qu’elle comprenne l’intérêt d’un régulateur exclusif, Peirce, alias « Crypto Mom », a un problème avec cela.

« Généralement à Washington, lorsque vous construisez un autre régulateur, tout ce que vous obtenez, ce sont tous les régulateurs existants plus un », a-t-elle déclaré dans une interview avec CoinDesk.

Encore une fois, Peirce a également commenté le manque d’orientations et « peu de progrès réglementaires concrets » de la part des autorités, affirmant que tout ce que la SEC a réussi à faire pendant tout ce temps, ce sont « juste des mesures d’exécution ponctuelles », qui ont encore augmenté sous Le leadership du président de la SEC, Gary Gensler.

« J’espère juste que nous nous efforçons de créer quelque chose qui a du sens en termes de clarté réglementaire, au lieu de toujours nous rabattre sur l’application », a déclaré Peirce, notant que l’approche de Gensler en matière de réglementation de la cryptographie a été beaucoup plus agressive que son prédécesseur, Jay Clayton, qui montre qu’il veut tracer des lignes claires pour l’industrie.

Parlant des jetons non fongibles (NFT), qui ont explosé en popularité cette année, Peirce a déclaré que « certains éléments pourraient relever de notre juridiction ».

Elle souhaite que les personnes impliquées dans les NFT réfléchissent aux « endroits potentiels où les NFT pourraient se heurter au régime de réglementation des valeurs mobilières », tels que les NFT fractionnés, un domaine dans lequel elle a recommandé aux gens d’être « prudents ».

Approbation de l’ETF Bitcoin Spot ?

Sous Gensler, le marché a obtenu son premier ETF à terme Bitcoin, mais nous ne sommes toujours pas plus proches d’un ETF Bitcoin au comptant. Récemment, plusieurs demandes d’ETF Bitcoin adossés physiquement ont été retardées ou rejetées au motif que le marché sous-jacent n’a pas mûri et est sujet à des manipulations.

Peirce a qualifié ces raisonnements de « obsolètes » et, parce qu’elle ne comprend pas le raisonnement de l’agence pour refuser les demandes d’ETF au comptant, elle a eu du mal à prédire la possibilité d’une approbation d’ETF au comptant l’année prochaine.

« Le président Gensler a dit qu’il voulait voir les plateformes s’inscrire chez nous », a déclaré Peirce. « Alors c’est peut-être ce qu’il faut pour qu’un produit spot soit approuvé. »

Cette semaine, il a également été annoncé que Gensler avait embauché un conseiller principal spécialisé dans la crypto-monnaie.

Corey Frayer, qui a un diplôme en économie et finance internationales et a passé une décennie à travailler comme conseiller principal auprès des membres du Congrès avant de devenir membre senior du comité sénatorial américain sur la banque, le logement et les affaires urbaines, a été choisi pour le poste .

Cette nomination est conforme au plan de Gensler d’établir un cadre réglementaire pour la cryptographie en 2022.

Le nouveau rôle de Frayer à la SEC portera sur « l’élaboration de politiques et le travail interinstitutionnel concernant la surveillance des actifs cryptographiques ».

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.