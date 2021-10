Le commissaire de la SEC estime qu’un refuge pour les projets de cryptographie peut faire plus de mal que de bien.

La commissaire de la SEC, Caroline A. Crenshaw, s’exprimant lors de la conférence annuelle SEC Speaks, a rejeté l’idée d’une sphère de sécurité pour les émissions de jetons. Le commissaire Crenshaw a déclaré que davantage de projets de cryptographie devraient s’enregistrer auprès de la SEC. Elle a mentionné que les opinions reflètent les siennes et ne représentent pas l’agence ou d’autres commissaires de la SEC.

Le marché de la crypto nécessite un va-et-vient entre les innovateurs et les régulateurs.

Le commissaire de la SEC a mis l’accent sur l’idée que le marché de la crypto-monnaie nécessitait un va-et-vient entre les innovateurs et les régulateurs. Crenshaw n’est pas du tout opposé à l’idée des crypto-monnaies elles-mêmes, affirmant même que « la technologie et son potentiel sont positifs ». Cependant, elle a demandé comment les lois sur les valeurs mobilières pourraient protéger les investisseurs et tenir les contrevenants responsables tout en soulignant comment les marchés des actifs numériques pourraient être autorisés à prospérer sans affecter les marchés traditionnels. Après avoir cité des affaires de valeurs mobilières antérieures liées à la crypto, Crenshaw a noté que très peu de projets de crypto-monnaie ont été enregistrés auprès de la SEC.

Crenshaw nie qu’un refuge pour les projets ne fonctionnerait pas.

Crenshaw nie qu’un refuge pour les projets, qui les placerait en dehors de la juridiction de la SEC, ne fonctionnerait pas. Comme arguments à l’appui, elle déclare que le modèle de collecte de fonds des ICO est inutile et que les modèles d’incitation à l’utilisation du réseau ne sont pas toujours mis en œuvre de bonne foi. Par conséquent, dit-elle, une sphère de sécurité ne ferait que générer plus de pertes pour les investisseurs, ce qui nuirait au marché. Le commissaire de la SEC a également parlé de la protection des investisseurs, un sujet dont la SEC a maintes fois parlé à plusieurs reprises. L’autorité de régulation craint qu’un accès plus approfondi et plus large au marché puisse affecter négativement les investisseurs non informés.