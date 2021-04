Le commissaire de Miami veut permettre aux résidents de payer des impôts en Bitcoin

Un commissaire du comté de Miami-Dade soutient une nouvelle résolution permettant aux résidents d’utiliser des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) pour payer les impôts locaux.

Selon un document publié jeudi par The Miami New Times, le commissaire du comté Cohen Higgins a présenté une résolution au comité des infrastructures, des opérations et des innovations de Miami-Dade, appelant à la création d’un groupe de travail sur la cryptographie de 13 membres.

Le groupe de travail examinerait la faisabilité de permettre aux résidents de payer les impôts de leur comté, ainsi que les frais et services utilisant des monnaies numériques, notamment Bitcoin, Ether (ETH) et Litecoin (LTC). Selon le document, les paiements cryptographiques ont le «potentiel d’améliorer la commodité et de réduire les coûts».

«Cet article créerait un groupe de travail qui pourrait se pencher sur la faisabilité de l’utilisation de la crypto-monnaie dans le comté de Miami-Dade, afin d’explorer les avantages et les pièges potentiels qui pourraient résulter de son utilisation. Il est important d’explorer toutes les avenues qui peuvent soutenir une présence technologique et de démarrage en expansion au profit de notre économie », a déclaré Higgins.

La proposition sera soumise au comité de Miami-Dade aujourd’hui à midi. Si la résolution est adoptée, elle doit encore être approuvée par la commission complète du comté.

La résolution mentionne une initiative similaire adoptée par l’administration de la ville de Miami le 11 février 2021, qui appelait à une étude pour déterminer la faisabilité de permettre aux résidents de Miami de payer des impôts et aux employés de la ville de recevoir des salaires en Bitcoin. La résolution a été proposée par le maire de Miami, Francis Suarez, qui fait campagne de manière agressive pour faire de la ville un hotspot cryptographique aux États-Unis.

Hemang Subramanian, professeur assistant spécialisé dans la blockchain à l’école de commerce de l’Université internationale de Floride, a suggéré que la crypto pourrait être attrayante pour les résidents de Miami en raison de sa grande population venant d’autres pays. Comme la cryptographie est stockée dans des portefeuilles numériques et n’est pas liée à un pays spécifique, les investisseurs et résidents étrangers n’auront pas à payer de frais de change pour changer leur monnaie nationale en dollar américain et vice-versa.