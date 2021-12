Le commissaire du MAC déchire les arbitres du Cure Bowl pour des « erreurs flagrantes » à la fin du 4e trimestre

Le commissaire de la conférence mi-américaine, Jon Steinbrecher, a arraché samedi l’équipe d’officiels du Cure Bowl entre la Caroline côtière et le nord de l’Illinois.

Les Huskies roulaient avec quelques secondes de retard à six points. Northern Illinois, qui joue dans le MAC, a envoyé le ballon à la ligne des 4 verges des Chanticleers pour un premier essai. Mais avec 2 secondes restantes, le chronomètre a commencé à fonctionner sans que l’arbitre ait fini de repérer le ballon.

Le quart-arrière de la Caroline côtière Bryce Carpenter (12) lance le ballon contre le nord de l’Illinois lors du Cure Bowl à Orlando, en Floride, le vendredi 17 décembre 2021. (Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel via AP)

Rocky Lombardi était sur le point de prendre le cliché, mais le temps s’est écoulé et le jeu a été tranché. Les joueurs de Coastal Carolina, qui participent à la Sun Belt Conference, ont commencé à célébrer tandis que les joueurs du nord de l’Illinois semblaient stupéfaits.

Steinbrecher était mécontent de la fin.

Le demi offensif du nord de l’Illinois Jay Ducker (8) exécute le ballon contre Coastal Carolina lors du Cure Bowl à Orlando, en Floride, le vendredi 17 décembre 2021. (Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel via AP)

« À la fin du match de football NIU contre Coastal Carolina d’hier soir à Orlando, une série d’erreurs commises par les officiels sur le terrain et l’officiel de la rediffusion ont empêché NIU de jouer une autre partie », a déclaré Steinbrecher. « Après la réception le long de la ligne de touche, le jeu aurait dû être arrêté pour un examen. De plus, le temps n’a pas été géré de manière appropriée sur ce qui aurait dû être le jeu final car l’arbitre central aurait dû être autorisé à dégager le centre avant que l’arbitre ne blesse l’horloge.

« Cela n’aurait pas dû se produire, et les erreurs flagrantes autour d’une situation susceptible de changer la donne sont à la fois malheureuses et inacceptables. Félicitations aux étudiants-athlètes et aux entraîneurs de NIU et de Coastal Carolina pour des saisons formidables et un match de bowl acharné. «

Les officiels de la Conférence des États-Unis arbitraient le match. La conférence a reconnu des erreurs dans une déclaration distincte.

« À la fin du Tailgreeter Cure Bowl d’hier soir, une relecture aurait dû être justifiée après une réception le long de la ligne de touche avec deux secondes restantes. Avec le temps restant, il y a eu une erreur mécanique dans la façon dont l’horloge a été gérée. Le juge central devrait ont été autorisés à dégager la ligne de mêlée avant le début du chronomètre », a déclaré le coordinateur des officiels du football de C-USA, Mike Defee, dans un communiqué.

Le nord de l’Illinois a remporté le titre MAC après une saison 2020 sans victoire, mais Coastal Carolina a remporté le Cure Bowl, 47-41.

Le quart-arrière de la Caroline côtière Grayson McCall (10) échappe à l’emprise d’un défenseur du nord de l’Illinois lors du Cure Bowl à Orlando, en Floride, le vendredi 17 décembre 2021. (Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel via AP)

Le quart-arrière des Chanticleers Grayson McCall a lancé quatre passes de touché.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.