Le commissaire européen se tortille dans une enquête humiliante sur les politiques de pêche: «Traitement spécial» | Monde | Nouvelles

Seaspiracy: Bande-annonce documentaire de pêche publiée par Netflix

Les téléspectateurs ont été choqués et ont «remis les fruits de mer à vie» après que le cinéaste Ali Tabrizi a découvert l’effet de l’industrie de la pêche commerciale sur l’environnement. Grâce à un certain nombre d’entretiens avec des experts et des militants, un tableau qui donne à réfléchir de l’avenir du monde est brossé, y compris une affirmation selon laquelle l’humanité fait face à des «océans vides» d’ici 2048 si nous continuons à pêcher au rythme actuel. M. Tabrizi explore la «pêche durable» – un terme préconisé par de nombreuses entreprises et gouvernements – il entoure l’idée de laisser suffisamment de poisson dans l’océan pour qu’il puisse être reconstitué.

Mais avec près de 100 000 navires qui constitueraient la flotte de pêche de l’Union européenne, M. Tabrizi a sondé Karmenu Vella, le commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche, sur la manière dont son opération est durable.

M. Vella a déclaré: «Imaginez que vous ayez de l’argent en banque, que vous ayez du capital – vous mettez 100 € en banque.

«Ces 100 €, qui est le capital, vous rapportent des intérêts.

«Tant que vous prenez l’intérêt et dépensez l’intérêt sans toucher au capital, alors c’est durable.

Un commissaire de l’UE a été pressé sur les politiques de pêche du bloc (Image: GETTY / NETFLIX)

L’UE aurait une flotte de pêche de près de 100000 (Image: NETFLIX)

«Dès que vous commencez à emporter également la capitale, vous êtes alors entré dans un cycle insoutenable.»

Mais M. Tabrizi a sondé: «Les océans d’aujourd’hui ne sont pas endettés, ils sont dans une dépression majeure, ne devrions-nous pas arrêter de dépenser ce que nous ne pouvons pas nous permettre?»

Ce à quoi M. Vella a répliqué: «De toute évidence, nous ne pouvons pas aller à l’autre extrême et dire que la seule solution est de ne pas pêcher du tout.

«Je ne pense pas que nous puissions faire ça.»

Dans un dernier coup humiliant, M. Tabrizi a ajouté: «Votre gouvernement prend des mesures extrêmes pour interdire le plastique à usage unique, lorsque la pêche cause beaucoup plus de destructions.

LIRE LA SUITE: Le Brexit Britain alimentera un million de foyers à l’énergie verte et « l’exportera dans le monde entier »

M. Vella est apparu animé pendant l’interview (Image: NETFLIX)

«Pourquoi l’industrie de la pêche bénéficie-t-elle d’un traitement spécial?»

M. Vella, qui a semblé animé pendant la ligne de question, a déclaré que «l’idée n’est pas d’arrêter la pêche, l’idée est de faire une pêche plus durable».

En 2019, le Parlement européen a approuvé une nouvelle loi interdisant les articles en plastique à usage unique tels que les assiettes, les couverts, les pailles et les bâtonnets de coton-tige.

Selon la Commission européenne, plus de 80% des déchets marins sont des plastiques.

Les produits couverts par cette loi constituent jusqu’à 70 pour cent de tous les déchets marins.

NE MANQUEZ PAS

Le Royaume-Uni lancera son propre satellite avec Space Command pour lutter contre la menace russe [REVEALED]

Coronavirus: impact psychologique du port de masque [EXPOSED]

Le plan de Boris Johnson de réduire votre facture d’énergie de 750 £ [REVEALED]

Auteur Richard Oppenlander (Image: NETFLIX)

En raison de sa faible vitesse de décomposition, le plastique s’accumule dans les mers, les océans et sur les plages de l’UE et du monde entier.

Des résidus de plastique se trouvent dans les espèces marines – comme les tortues de mer, les phoques, les baleines et les oiseaux, mais aussi dans les poissons et les crustacés, et donc dans la chaîne alimentaire humaine.

Mais les flottes de pêche combinées de l’UE débarquent environ six millions de tonnes de poisson par an.

Dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), l’UE «vise à garantir que la pêche et l’aquaculture soient durables sur les plans environnemental, économique et social», selon la Commission.

Mais le capitaine Paul Watson, fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society, dit que cela ne suffit pas.

** SIGNEZ NOTRE PÉTITION VERTE MAINTENANT **

Capitaine Paul Watson, fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society (Image: NETFLIX)

Il a déclaré: «Si vous voulez lutter contre le changement climatique, la première chose à faire est de protéger l’océan.

«La solution à cela est très simple – laissez-le tranquille.»

Et il n’était pas le seul à s’inquiéter.

Richard Oppenlander, auteur de «Food Choice», a déclaré que «l’extraction continue de poissons hors de nos océans, vous les déforestez essentiellement».

M. Tabrizi a expliqué: «Le chalutage était de loin la forme de pêche la plus destructrice.

«Les plus gros filets sont si gros qu’ils pourraient avaler des cathédrales entières ou 13 avions à réaction géants.

Les pays de l’UE dépendent le plus des eaux de pêche britanniques (Image: DX)

«Les filets traînent des poids lourds au fond, marquant le fond marin qui était autrefois abondant de vie, ne laissant derrière rien d’autre qu’un terrain vague stérile.

«C’était juste comme le bulldozer de la forêt tropicale amazonienne vierge, sauf que c’était bien pire.

«Chaque année, environ 25 millions d’acres de forêt sont perdus, mais le chalutage de fond détruit environ 3,9 milliards d’acres chaque année.»

Mais le Marine Stewardship Council, une organisation indépendante à but non lucratif qui «établit une norme pour la pêche durable», a riposté aux affirmations faites lors du documentaire Netflix.

Une partie de leur déclaration se lit comme suit: «L’une des choses étonnantes à propos de nos océans est que les stocks de poissons peuvent se reconstituer et se reconstituer s’ils sont gérés avec soin à long terme.

Six façons dont la Grande-Bretagne peut diriger le monde dans une révolution verte (Image: DX)

«Des exemples de cas où cela s’est produit et où les stocks sont revenus du gouffre incluent la légine australe dans les océans du Sud ou le rétablissement du merlu de Namibie, après des années de surpêche par des flottes étrangères, ou l’augmentation de certains de nos principaux stocks de thon dans le monde.

«Et ce qui est encore plus étonnant, c’est que si nous prenons soin de nos stocks de poissons, ils prennent soin de nous.

«Les recherches montrent que les stocks de poissons bien gérés et durables sont également plus productifs à long terme, ce qui signifie qu’il y a plus de fruits de mer pour notre population mondiale croissante, qui devrait atteindre 10 milliards d’ici 2050.»

Express.co.uk a récemment lancé une campagne pour aider à sauver l’environnement britannique.

Nous appelons le Premier ministre Boris Johnson à faire preuve de leadership mondial sur la question à l’approche du sommet du G7 à Cornwall en juin et du sommet critique de la COP 26 sur le changement climatique à Glasgow en novembre.

Avec l’entrepreneur vert Dale Vince, nous avons appelé le gouvernement à supprimer la TVA sur les produits verts et à faire plus d’espace pour la nature.