Le communiqué de la Super League européenne après la dissolution des clubs anglais

21/04/2021

À 07:24 CEST

La Super League a publié une déclaration après toutes les réactions et que de nombreux fans, joueurs, entraîneurs, clubs, fédérations, institutions, gouvernements et même certains président des 12 fondateurs, ont exprimé leur rejet de ce changement et de ce que la création de ce nouveau compétition. Beaucoup prétendent que la méritocratie disparaîtrait, empêchant le football modeste d’atteindre le sommet.

Eh bien, la chose la plus importante, après que les clubs anglais aient quitté la Super League mardi dernier, c’est, a publié la déclaration suivante:

“La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer“.

Comme Florentino l’a répété à plusieurs reprises, ils ont réaffirmé que leur intention était d’aider la communauté du football à surmonter la crise économique dérivée de la pandémie, alors qu’ils ont insisté sur le fait que pour le moment, le système actuel a besoin d’un changement: “Nous proposons un nouveau concours européen car le système existant ne fonctionne pas. Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources et de la stabilité pour l’ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l’ensemble de la communauté du football en raison de la pandémie. Cela permettrait également d’améliorer considérablement les paiements à toutes les parties prenantes du football. “

La “ pression ” a pu avec les clubs anglais

“Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions par la pression exercée sur euxNous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes, comme nous le démontrons aujourd’hui par une décision de justice visant à protéger la Super League contre les actions de tiers. ”

“Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit notre objectif d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible et en même temps d’améliorer les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football. ”