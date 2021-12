Le communiste qui lutte contre la spéculation immobilière au sein de la mairie de Paris

11/12/2021 à 11:31 CET

Place de l’Analía

Ian Brossat (France, 1980) est adjoint à la mairie de Paris depuis 2014, date à laquelle le Parti communiste français, dont il est membre, et le Parti socialiste ont participé aux élections sur une liste commune et les ont remportées. Anne Hidalgo, une femme politique française d’origine espagnole, dirige la ville depuis lors.

Un an avant d’entrer au Conseil municipal, Brossat, qui dirige la zone Logement et Urgence Logement, avait publié Paris n’est pas à vendre. Propositions contre spéculation. Et quatre ans après sa prise de fonction, il surprend à nouveau avec Airbnb, la ville ubérisée – publiée en espagnol par la maison d’édition Katakrak – une histoire sur la façon dont la multinationale pénètre Paris, les stratégies de lobbying qu’elle mène et les outils du gouvernement municipal pour le combattre.

« Le 5 avril 2014, lorsque j’ai pris mes fonctions d’adjoint à la mairie de Paris, le développement effréné de l’hébergement touristique et l’impact d’Airbnb sur le marché immobilier n’étaient pas encore des ‘enjeux médiatiques’ », écrit Brossat. « Moi-même, à l’époque, je n’avais pas calculé l’ampleur du phénomène. Quelques semaines plus tard seulement, relatant les premières études de nos services avec la parole des Parisiens que je rencontrais et celle des maires d’arrondissements – de toutes les sensibilités politiques – j’ai appris que Airbnb était une préoccupation récurrente et que quelque chose d’important se passait sur le marché immobilier parisien. »

Brossat assiste à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, à Barcelone, où il a assisté au Forum Logement et Réhabilitation organisé par la Mairie en tant qu’orateur. Les deux villes partagent certaines stratégies pour le logement abordable.

Comment le pandémie au comportement de Airbnb à Paris? Avez-vous des données?À partir de mars 2020, il y a eu une baisse brutale du tourisme et, bien sûr, des réservations Airbnb. Et nous avons constaté qu’il y a beaucoup plus de locations d’appartements meublés, qui étaient ceux qui étaient sur Airbnb et qui sont maintenant dans la location traditionnelle. A fait le des prix?Oui, depuis un an on assiste à une baisse de 4% du prix des locations chez les particuliers. Pour deux raisons : l’augmentation de l’offre d’appartements Airbnb devenus locatifs traditionnels et la régulation du prix de location, appliquée à Paris depuis juillet 2019. Cela fonctionne aussi. C’est une demande de la municipalité de Paris que le gouvernement central a appliqué. La loi prévoit des plafonds de prix et s’applique à tous les appartements.Et comment les forces du marché immobilier ont-elles réagi ? Ils sont généralement très contre.Il y a trois thèmes. La première, c’est que le secteur privé y était très opposé, mais peu à peu il s’y est habitué. A Paris, les deux tiers de la population sont locataires et seulement un tiers sont propriétaires. C’est assez différent de ce qui se passe en Espagne. Les loyers ont beaucoup augmenté entre 2015 et 2018 à Paris. Les prix étaient très élevés, c’était donc un argument pour appliquer le règlement. Le règlement ne s’applique qu’aux nouveaux contrats, mais les contrats en France sont de trois ans. Lorsque vous signez un nouveau contrat avec le même propriétaire, cela s’applique également. Alors petit à petit il atteint tous les étages.Étant adjoint au maire de Paris, l’une des villes les plus touristiques au monde, vous auriez dû vous asseoir et parler à Airbnb. Quel est votre poste actuel ? Pensez-vous qu’ils apportent quelque chose de positif, comme hébergement touristique revenu abordable ou supplémentaire pour les propriétaires?C’est une question d’équilibre. Paris est une ville touristique et nous avons les Jeux Olympiques en 2024. Elle continuera à être touristique, nous ne sommes pas contre le tourisme. Mais c’est le tourisme qu’il ne faut pas pratiquer contre les habitants, les Parisiens qui ont du mal à trouver un appartement. On fait donc une distinction entre les parisiens qui louent leur appartement sur Airbnb en respectant les règles et en complément de leurs revenus et les investisseurs qui achètent des appartements ou des immeubles entiers pour être 100% Airbnb.Comment réglementent-ils l’investisseur?Nous faisons une distinction entre résidence principale et secondaire. Si vous êtes propriétaire à Paris, vous pouvez louer votre résidence principale pour un maximum de 120 jours par an. Au-delà, il faut parvenir à un accord exceptionnel, très difficile à obtenir et pour lequel il faut débourser beaucoup d’argent.Existe-t-il le soi-disant « tourisme de qualité & rdquor ;? Et le tourisme de luxeQu’apporte-t-il à une ville ?Nous avons besoin d’équilibre, pour développer un tourisme abordable pour tous. Le luxe, des grands hôtels, existe à Paris depuis des décennies. Mais il faut aussi développer une offre d’hôtels pas chers et d’auberges de jeunesse, qui proposent une offre correspondant à leurs revenus.Le but est de préserver une ville authentique, pour que les Parisiens puissent vivre et avoir un appartement et que le tourisme n’y change rien. . Le risque qui existe est que toutes les grandes villes se ressemblent beaucoup, avec les mêmes enseignes et les mêmes rues. Il faut donc développer un tourisme de qualité, respectueux de l’identité parisienne, qui est la principale raison de la venue des touristes.Il a écrit un livre sur le combat spéculation à Paris. Quelles mesures prennent-ils ?La gauche a gagné Paris en 2001, il y a vingt ans. L’objectif était de développer l’habitat social pour que les classes moyennes et populaires puissent continuer à vivre dans la ville, malgré leur coût élevé. Quand la gauche a gagné, nous avions 13 % de logements sociaux ; maintenant près de 25 %. Près d’un quart de la population vit dans des logements locatifs publics, comment procéder ? Construire et imposer des normes au secteur privé. Par exemple, la réglementation des 30 %. Chaque nouveau lotissement privé doit avoir 30% de logements sociaux à louer, ce qui s’est également produit à Barcelone depuis quelques années. De plus, nous transformons des appartements privés et achetons des bureaux que nous transformons en logements sociaux. C’est une mesure intéressante dans le contexte de la pandémie, car il y a beaucoup de bureaux vides.Et malgré tout, il est difficile de vivre à Paris. Je connais des adultes qui travaillent qui doivent aller en banlieue, dans des chambres dans des résidences étudiantes…Nous continuerons à développer le logement social pour atteindre 25% en 2025. L’objectif est d’avoir atteint 30% d’ici 2030. Avec la régulation du secteur privé nous voulons qu’Airbnb revienne définitivement à la location traditionnelle et ait plus d’appartements pour les personnes. Le contrôle de la régulation des prix est effectué en ce moment par l’administration centrale, à qui nous demandons que ce soit la ville de Paris qui puisse faire ses propres contrôles. À l’heure actuelle, il y a peu de techniciens qui examinent les contrats. En un an seulement neuf propriétaires ont été verbalisés, c’est très peu. Nous demandons à avoir cette compétence de contrôle pour pouvoir faire bien plus : contrôler les agences immobilières, les professionnels et les plateformes d’annonces locatives, vérifier s’ils louent au prix réglementé.Vaut-il la peine de s’en prendre aux super-riches qui achètent des maisons comme investissement et les laissent vides ?Nous avons ce problème, mais il n’est pas énorme [en términos de número de viviendas]. Le principal problème se situe dans les résidences secondaires, qui représentent 7 % des appartements parisiens. Là-bas, nous dépendons beaucoup du gouvernement central, nous avons très peu de concurrence. Même si nous avons une victoire sur ce dossier : l’application d’une taxe sur les appartements vides qui a augmenté petit à petit. Mais nous devons développer d’autres types de mesures.Quels effets négatifs le Jeux olympiques? Il y a des gens qui ont peur de les faire dans leur ville !Paris a remporté les Jeux olympiques avec un projet qui suppose que presque toutes les infrastructures existent déjà. Ils le font à l’intérieur de Paris. Au nord il y a quelques bâtiments, mais l’essentiel existe déjà. Cela en termes d’infrastructures sportives. Des appartements pour les athlètes et les journalistes sont également en cours de construction. Après les Jeux, ces appartements seront transformés en logements sociaux. Nous avons donc la garantie qu’il n’y aura pas de spéculation avec eux.L’un des projets les plus populaires de sa mairie est la ville de 15 minutes. Je comprends que c’est « simple » au niveau du service, mais comment le faites-vous au niveau du service ? travail et le logement ? Comment inciter les gens à vivre à 15 minutes de leur travail ?La ville de quinze minutes est une ville abordable pour tout le monde. Pendant la pandémie, nous avons vu que de nombreux travailleurs essentiels vivaient loin. Il faut développer des logements sociaux dans le centre pour que les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, etc. peut rester près de l’endroit où vous travaillez. La priorité, c’est de développer le logement social, oui, mais aussi de le faire dans des quartiers qui en ont très peu. Nous venons d’inaugurer une très belle opération à côté du Louvre, dans le centre, La Samaritaine, avec 96 étages sociaux dans l’hypercentre de Paris. Juste au bord de la rivière, donc les travailleurs essentiels peuvent y vivre. Il y a des appartements loués par des infirmières, par exemple.Ils ont également créé des infrastructures cyclables où ils circulaient voitures. Comment les gens, qui ont tendance à être très attachés à la voiture, le prennent-ils ? Des politiques d’augmentation de l’usage du vélo existent depuis vingt ans, depuis l’arrivée de la gauche au gouvernement local. La plupart des Parisiens n’ont pas de voiture, ils sont minoritaires. Si vous regardez les différences sociales, les gens qui ont des voitures sont les riches. On entend souvent dire que ce sont les travailleurs pauvres qui ont besoin d’une voiture et ce n’est pas vrai. Nous continuons à développer les transports en commun, les vélos et que les gens puissent marcher de manière plus conviviale. Ce n’est pas une politique qui va à l’encontre de la classe inférieure.