Le commutateur 4K Nintendo peut être réel après tout, les développeurs créent des jeux

Pendant des années, des rapports ont allégué que Nintendo travaillait sur un commutateur plus puissant, et pendant des années, cela ne s’est pas encore réalisé. Au lieu de sortir un Switch Pro avec des graphismes 4K cette année, comme on le disait, Nintendo a annoncé en juillet qu’il prendrait simplement la version actuelle et y collerait un écran OLED. Alors, qu’est-il arrivé à la version 4K dont on parle depuis longtemps ? Selon Bloomberg, des kits de développement existent toujours et les sociétés de jeux en disposent.

“Au moment où Nintendo a présenté la nouvelle console en juillet, la société avait déjà distribué les kits 4K à des développeurs externes et leur avait demandé de concevoir un logiciel pour prendre en charge la résolution plus élevée”, a rapporté Bloomberg aujourd’hui. “Le kit Nintendo Switch contient de la mémoire supplémentaire pour accueillir un logiciel de débogage et des ports supplémentaires pour faciliter une connexion à un ordinateur, mais a par ailleurs des capacités similaires au matériel que les clients auraient à la maison.”

Ces nouvelles informations sont basées sur les témoignages d’employés de 11 sociétés de jeux différentes, selon Bloomberg. L’une de ces sources comprend Zynga, qui développe actuellement Star Wars: Hunters, un jeu qui a été retardé jusqu’en 2022.

Nintendo, cependant, conteste le rapport de Bloomberg, le qualifiant d'”inexact”, bien que refuser d’élaborer plus précisément était incorrect. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Bloomberg, et le journaliste Takashi Mochizuki en particulier, l’auteur de l’article d’aujourd’hui (et auparavant avec le Wall Street Journal), a été à l’origine d’un certain nombre de premiers rapports sur les plans de Nintendo Switch remontant peu après le lancement de la console. Cela comprenait les premiers grondements autour de l’éventuel Switch Lite, puis un rapport selon lequel Nintendo travaillait également sur un modèle amélioré. La première fois que la 4K a été mentionnée, c’était en août 2020.

“Les spécifications de la nouvelle machine n’ont pas encore été finalisées, bien que la société basée à Kyoto ait envisagé d’inclure plus de puissance de calcul et des graphiques 4K haute définition”, écrivait-il à l’époque.

Les choses se sont encore solidifiées en mars de cette année, lorsque Mochizuki a rapporté, selon ses sources, que « Le dernier modèle sera également doté de graphiques 4K ultra haute définition lorsqu’il est associé à des téléviseurs ». L’objectif principal de l’article était un nouvel écran OLED que les commutateurs mis à niveau utiliseraient, mais la promesse de 4K est ce que la plupart des membres de la communauté des joueurs espéraient et s’est donc accroché.

Ainsi, lorsque la 4K manquait à l’annonce du nouveau matériel de Nintendo au cours de l’été, les gens n’étaient pas seulement déconcertés, ils étaient confus. Certains se sont même sentis dupés par les rapports apparemment faux.

Les changements de produits, même de dernière minute, ne sont pas rares dans la technologie. C’est particulièrement vrai dans une année aussi tumultueuse et pleine de perturbations de la chaîne d’approvisionnement que la dernière. Dans le rapport d’aujourd’hui, qui est co-signé par l’écrivain technologique Olga Kharif et comprend les contributions de deux journalistes supplémentaires, une source a déclaré à Bloomberg que la pénurie mondiale de composants pourrait avoir retardé les éventuels plans 4K de Nintendo. Ou ce n’est peut-être pas du tout dans les cartes. Mais on dirait certainement que c’était dans les cartes à un moment donné.

“Les développeurs ont refusé de spéculer sur les plans de Nintendo pour une autre console, mais ont déclaré qu’ils prévoyaient de sortir leurs jeux 4K Switch pendant ou après le second semestre de l’année prochaine”, a noté Bloomberg dans le rapport d’aujourd’hui.

Bien sûr, d’ici 2022, le Switch aura cinq ans et l’architecture de la puce Nvidia Tegra sur laquelle il a été construit à l’origine sera encore plus ancienne. Qu’il finisse par avoir 4K ou non, nous aurons probablement un véritable successeur au Switch à terme – et s’il s’agit d’une continuation du matériel déjà réussi ou de quelque chose de complètement nouveau reste à voir.