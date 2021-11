Le commutateur est là pour rester, déclare le patron de Nintendo Shuntaro Furukawa

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Combien de temps dure le cycle de vie d’une console ? Cela dépend vraiment du système, mais la sagesse conventionnelle semble suggérer que c’est environ cinq ans – bien qu’il y ait des exceptions, bien sûr, comme la Game Boy originale.

Selon cette sagesse acceptée, le Switch devrait entrer dans les années crépusculaires de sa durée de vie car il aura cinq ans en février 2022 – mais Nintendo a déclaré à plusieurs reprises qu’il voyait la machine à mi-chemin de son existence commerciale.

S’exprimant lors de la récente session de questions-réponses lors du briefing sur la politique de gestion d’entreprise de Nintendo, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a de nouveau déclaré que la Switch ne va nulle part pour le moment :

C’est maintenant la cinquième année depuis le lancement de Nintendo Switch, et le total des ventes de matériel a dépassé 90 millions d’unités. Nous reconnaissons que le système est à mi-parcours de son cycle de vie. Le lancement de Nintendo Switch – OLED Model a également contribué à la poursuite de la dynamique des ventes et nous proposons désormais aux consommateurs trois modèles de Nintendo Switch adaptés à leurs styles de jeu et à leur style de vie, ainsi qu’une large gamme de logiciels. Avec cela, nous pensons qu’une base de croissance a été posée qui dépasse ce que nous considérions auparavant comme un cycle de vie matériel conventionnel.