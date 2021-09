Le commutateur suit le succès du livre de jeu portable de Nintendo – Talking Point

Image : Nintendo

Avec le modèle OLED Nintendo Switch dans quelques semaines à peine, nous nous dirigeons vers la cinquième saison des fêtes du système avec trois «niveaux» distincts dans sa famille de matériel. Nous avons déjà expliqué comment chaque itération de Switch offre quelque chose de différent, en termes de fonctionnalités et de prix, et comment cela se compare aux autres systèmes de jeu alors que nous nous dirigeons vers la saison de magasinage la plus compétitive et la plus importante de l’année. Nintendo est dans sa propre “bulle” avec ses jeux propriétaires et le rôle différent du Switch par rapport aux autres matériels, mais il est toujours en concurrence pour les mêmes dollars que Sony et Microsoft.

Ce que l’OLED a également déclenché depuis son annonce, bien sûr, c’est beaucoup de discussions sur la stratégie matérielle, si Nintendo fait bien les choses, etc. Il y a plus de points de vue sur ce sujet qu’un film douteux directement sur DVD, alors que vous comparez l’énorme succès commercial du Switch à la clameur en ligne pour un matériel plus puissant. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui ont joué. Il y a eu des fermetures et des perturbations importantes jusqu’en 2020 et jusqu’à cette année, puis il y a des pénuries de puces continues et gênantes dans la fabrication. Il est difficile de produire de l’électronique en ce moment, et cela aura sans aucun doute influencé la pensée et l’approche de Nintendo.

Il est possible que les plans de Nintendo aient été modifiés ou retardés par le chaos des 18 derniers mois, mais il est impossible d’en être certain. En regardant l’histoire et les tendances de l’entreprise avec le matériel portable, cependant, on pourrait affirmer que la voie Switch a été tout à fait typique. Oui, c’est un appareil hybride, mais en termes de technologie, il s’agit essentiellement d’une tablette / ordinateur de poche qui est renforcé par des solutions de contrôleur et d’accueil intelligentes. Nintendo est maintenant une entreprise à un seul système après des décennies d’équilibrage des ordinateurs de poche et des consoles, mais elle a presque toujours vendu plus de portables que de systèmes basés sur la télévision. Il n’est donc pas surprenant de voir l’entreprise utiliser un livre de jeu portable familier alors qu’elle pénètre profondément dans la génération Switch.

Les similitudes avec les générations DS et 3DS sont suffisamment intéressantes pour qu’il soit utile de les présenter, clair comme le jour, comme un rappel à tous ceux qui pensent que l’entreprise a été «lente» à passer à un système plus puissant.

Nintendo Switch (Original) – Mars 2017

Très comparable à la 3DS originale, la principale différence étant qu’un bon départ et des ventes positives continues ont contribué à stimuler ses résultats. Toujours la base de la “famille”, mais peut-être contrairement à la 3DS originale et même au design initial de la DS, c’est toujours la pierre angulaire de la gamme, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de sa popularité.

Nintendo Switch (Révision) – Août 2019

Le modèle “HAC-001 (-01)” était une révision très mineure avec un coup de pouce notable pour ceux qui l’ont récupéré, et il a remplacé “l’original” en tant que modèle standard sur le marché depuis son arrivée initiale en août 2019. Il comporte une version plus efficace du GPU Tegra de NVIDIA, qui augmente considérablement la durée de vie de la batterie.

Les comparaisons avec l’ère DS et 3DS sont moins directes – la DS Lite était physiquement très différente de l’originale. Ce n’est pas non plus un match pour la «Nouvelle Nintendo 3DS», car ce système a amélioré quelques fonctionnalités (une 3D plus stable) ainsi que des performances légèrement améliorées et une poignée de jeux exclusifs. Avec cette révision de Switch, Nintendo a verrouillé les performances pour correspondre au modèle d’origine, la durée de vie de la batterie étant la seule caractéristique à bénéficier d’une quelconque amélioration. Tout le reste sur le matériel était identique.

Quant à savoir pourquoi il a été publié, il est possible que cela soit lié à l’approvisionnement et à la fabrication, et cela peut avoir été pour fermer les exploits piratables et les faiblesses inhérentes à la puce Tegra d’origine.

Nintendo Switch Lite – Septembre 2019

La version la plus notable de 2019, du moins en termes de marque, était la Switch Lite. Cette comparaison est facile, car elle sert un objectif extrêmement similaire à celui de la 2DS originale. Pour vous rappeler, la 2DS a supprimé l’écran stéréoscopique de la 3DS, est venue à un prix inférieur et a été conçue comme un appareil de style tablette robuste pour survivre aux rigueurs du jeu de l’enfance.

Le Lite, comme le 2DS, supprime certains arguments de vente clés du modèle standard tout en offrant un prix abordable et un design plus robuste. Dans ce cas, cela enlève la définition même du pitch Switch, sans possibilité de connecter le système à un téléviseur. Les commandes Joy-Con sont intégrées à l’unité (bien que vous puissiez utiliser des contrôleurs sans fil) et il n’y a pas de béquille, c’est donc la véritable expérience portable uniquement.

Bien qu’il ait connu une augmentation des ventes en 2020 au cours d’une période où les modèles standard étaient difficiles à trouver, les tendances indiquent que le système revient sur le territoire 2DS – étant un membre apprécié de la famille et contribuant à des chiffres décents, mais finalement secondaire au noyau dispositif.

Modèle OLED Nintendo Switch – Octobre 2021

C’est une autre comparaison facile, en fin de compte, qui correspond bien aux modèles DSi XL et 3DS XL. L’augmentation de la taille de l’écran de 6,2 pouces à 7 pouces n’est pas aussi importante que ces systèmes XL, mais sera assez notable côte à côte avec le modèle d’origine. Contrairement à ces unités XL, la coque et les dimensions de base vous sembleront très familières (bien qu’il y ait aussi de petits ajustements à celles-ci), mais l’orientation du modèle et sa place sur le marché seront certainement comparables.

Une partie notable de la commercialisation par Nintendo des modèles XL dans les ères DS et 3DS était de souligner leur rôle « premium » dans la gamme. Avec le modèle OLED, l’accent est mis sur l’écran, des haut-parleurs améliorés, une béquille nettement améliorée et un adaptateur LAN dans le dock mis à jour. Il est très discutable de savoir dans quelle mesure ces luxes inciteront les propriétaires actuels de Switch à se mettre à niveau, et en fonction des offres groupées et des offres, ce scribe soupçonne que le modèle standard se vendra facilement plus que la variation OLED pendant la saison des vacances.

Les ventes qu’il génère (en supposant que Nintendo puisse en fabriquer suffisamment pour répondre à sa demande) seront intéressantes à voir. Au sommet de la fourchette de prix de la famille Switch, il peut avoir plus de similitudes en nombre avec Lite que le modèle standard, mais de la même manière, cela donnera probablement à Nintendo une marge bénéficiaire par unité plus élevée. En fin de compte, comme les modèles XL avant lui, son rôle est d’être l’option premium pour ceux qui sont heureux de payer un supplément pour ses améliorations.

Alors, Nintendo a-t-il été «lent» avec la famille Switch?

Internet est un endroit très impatient, du moins si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux. Pourtant, un fil conducteur de plainte lorsque l’OLED a été annoncée est que Nintendo est à la traîne et montre peu d’initiative. En d’autres termes, une opinion est que Nintendo devrait passer à un matériel amélioré, même s’il suit l’approche “Pro” / “X” adoptée par Sony et Microsoft dans la dernière génération de consoles – itérer et ajouter de la puissance, tout en prenant en charge le matériel d’origine pour tous ou la plupart des jeux.

Mais, comment l’évolution et la chronologie de Switch se comparent-elles aux époques DS et 3DS (en utilisant les fenêtres de publication NA) ? Jetons un coup d’œil, en nous concentrant sur les itérations clés (pas nécessairement toutes).

Commutateur → Commutateur Lite → Commutateur OLED – 4 ans et 7 mois

DS → DS Lite → DSi → DSi XL – 5 ans et 5 mois

3DS → 3DS XL → 2DS – 2 ans et 7 mois

3DS → 2DS → Nouvelle Nintendo 3DS / XL – 3 ans et 11 mois

Nous avons fait plusieurs chronologies 3DS ci-dessus pour plus de contexte, car la famille 3DS était particulièrement «occupée» par Nintendo, et il est extrêmement discutable que la nouvelle 3DS soit l’équivalent de la prochaine OLED. Ce que nous voyons, c’est qu’avec les ventes incroyables de la DS, puis l’ajout de jeux téléchargeables sur la DSi, c’est que Nintendo a pris son temps car cette génération s’est vendue de manière si impressionnante. La 3DS, cependant, a connu un démarrage particulièrement médiocre, et Nintendo a intensifié ses révisions et ses nouveaux modèles – ainsi que diverses initiatives et sorties de gros jeux – pour accélérer son élan. La 3DS s’est finalement remise de son mauvais départ pour afficher des ventes à vie très respectables, mais Nintendo a continuellement itéré et augmenté la gamme pour attirer les consommateurs.

Avec Switch, deux facteurs expliquent pourquoi il a connu moins de révisions et d’activité que la 3DS. L’une est que sa dynamique de vente a plus en commun avec l’ère DS / Wii, en ce sens que c’est un système populaire qui est au cœur de la culture du jeu. Deuxièmement, nous ne pouvons ignorer l’énorme impact des blocages et des défis connexes en 2020 et même jusqu’en 2021. La fabrication dans l’espace technologique a été et est toujours soumise à de fortes pressions, avec des difficultés pour répondre à la demande existante, sans parler des nouveaux produits. Nintendo, comme de nombreuses entreprises, a également fait face à de longues périodes de travail à domicile, à des restrictions de voyage, etc. Tout cela a des implications importantes lorsque vous essayez de travailler sur la logistique de la conception, de la fabrication puis de la vente de matériel (et de logiciels, d’ailleurs).

Peut-être que l’OLED devait initialement sortir à la même époque l’année dernière, il est également possible qu’un système boosté soit sur les cartes à un moment donné. Seul Nintendo le sait, en interne, mais ce n’est pas hors du domaine du possible. On pourrait faire valoir que les plans de matériel à la fin de 2019 ont été considérablement ajustés, déchirés ou simplement retardés à mesure que les événements mondiaux prenaient le dessus.

Même si tel est le cas, ce que montre la chronologie, c’est que Nintendo suit toujours une variation de son modèle habituel pour le matériel portable. Devrions-nous être surpris que Nintendo ne soit pas pressé de sortir un tout nouveau matériel alors que le Switch existant et ses itérations se vendent si bien ? Comme à l’ère DS, Nintendo n’a aucune raison de se précipiter.

De plus, la Switch a encore moins de cinq ans. Certains d’entre nous aspirent définitivement à de meilleures performances de jeu de la part de tiers en particulier, et à voir un logo Switch à la fin de plus de bandes-annonces multiplateformes. Pourtant, en fin de compte, il y a eu aussi de l’impatience, et quand vous regardez la réalité, Nintendo a simplement pris des mesures pragmatiques, en particulier avec tous les défis inattendus des 18 derniers mois.

Si, dans un an, on ne parle toujours pas de matériel nouveau et amélioré, peut-être que l’argument selon lequel Nintendo est trop prudent et inactif sera plus convaincant. La réalité actuelle, cependant, est qu’il suit sa propre formule – souvent couronnée de succès -.