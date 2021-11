Le commutateur vert de 95 milliards de livres sterling de Rishi a claqué alors que le chancelier envisage de «reconnecter tout le système financier» | Sciences | Nouvelles

La chancelière a présenté sa feuille de route ambitieuse pour faire du Royaume-Uni le premier centre financier net zéro lors du sommet sur le climat COP26. D’ici 2023, les entreprises devront établir des plans publics détaillés sur la manière dont elles passeront à un avenir à faible émission de carbone, dans le cadre de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Celles-ci seront soumises à un groupe d’experts pour s’assurer qu’elles ne sont pas que des spins, car M. Sunak s’est engagé à « recâbler l’ensemble du système financier mondial pour un zéro net ».

Une coalition de groupes financiers dirigée par l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré qu’il y avait suffisamment de fonds engagés pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 ° C.

Mais des personnalités l’ont déjà critiqué.

David Barmes, économiste principal du groupe de campagne Positive Money, a déclaré que l’accent était erroné car les entreprises « injectaient toujours des milliards dans des projets nuisibles à l’environnement ».

Il a ajouté : « Nous avons besoin d’institutions publiques plutôt que de PDG de banques pour montrer la voie dans l’établissement de normes et la réalisation d’investissements verts.

Hendrik du Toit, qui dirige Ninety One, gestionnaire de fonds coté à Londres et Johannesburg, a déclaré : « Si nous arrêtons tout financement de ce que j’appellerais des actifs sales, alors d’autres formes de financement entreront en jeu, les posséderont et ne feront aucune transition.

« C’est le vrai risque.

L’ancien député travailliste David Miliband a ajouté: « Écrire des chèques est la partie la plus facile et bien dépenser l’argent est beaucoup, beaucoup plus difficile. »

Et Shaun Spiers, directeur exécutif du groupe de réflexion environnemental Green Alliance, a déclaré que davantage de financement du secteur public britannique était nécessaire.

Il a noté: « L’investissement du secteur privé est vital, mais il sera beaucoup plus facile à réaliser grâce à un investissement sérieux de la chancelière. »

LIRE LA SUITE: Avertissement Covid: Des experts déconcertés par le fait que la variante Delta «inhabituelle» se déchire au Royaume-Uni: «Pas de bonnes nouvelles»

Plus de 130 000 milliards de dollars (95 000 milliards de livres sterling) de capitaux privés « se sont désormais engagés à transformer l’économie pour un net zéro ».

Les sociétés dont les actions sont cotées à la Bourse de Londres doivent proposer des plans de transition net zéro.

Cela pourrait signifier que les prêts bancaires qui pourraient aller à un champ pétrolier ou à une mine de charbon sont détournés vers des énergies renouvelables ou vers un produit hypothécaire qui subventionne des maisons très efficaces.

On s’attendra également à ce que les patrons de banque aient des conversations difficiles avec leurs clients qui veulent construire des centrales électriques au charbon, en tirant des financements dans les pays avancés maintenant et dans les pays en développement au-delà de la prochaine décennie.

Mais les engagements ne seront pas obligatoires et les actionnaires seront libres de décider comment leurs entreprises s’adapteront à cette transition.

A NE PAS MANQUER…

Booster Covid : que faire si vous n’avez pas été contacté [EXPLAINED]

Coup de rappel Pfizer : attendez-vous à ce que des « arthralgies » soient probables [REPORT]

Vaccin de rappel Pfizer : trois effets secondaires liés à la troisième dose [INSIGHT]

Un groupe de travail mis en place par le gouvernement établira le «gold standard» pour les plans afin de se prémunir contre le soi-disant «greenwashing».

Il sera composé de leaders de l’industrie, d’universitaires, de régulateurs et de groupes de la société civile.

Mais le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait « pas encore de norme communément admise sur ce à quoi ressemble un plan de transition de bonne qualité ».

Et bien que les plans devront être publiés, le gouvernement a déclaré que « l’objectif est d’accroître la transparence et la responsabilité » et que le Royaume-Uni ne « rendait pas obligatoires les engagements nets zéro au niveau de l’entreprise ».