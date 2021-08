Le complément parfait à LIDL pour votre salle de bain, et pour éviter le COVID | La technologie

in

Au cours de la dernière année, nous avons réduit le contact avec les surfaces et augmenté notre hygiène, des aspects qui correspondent à ce produit Lidl.

Depuis un an et demi que nous sommes avec le coronavirus, quelques petits gestes ou nouveautés sont appréciés. Par exemple, tout ce qui signifie réduire le contact avec des objets ou des surfaces dans les lieux publics, il est utilisé pour prévenir la contagion et éviter d’avoir à se laver les mains à nouveau.

Avec cette approche, nous avons un produit Lidl des plus intéressants : un distributeur de savon mousse à capteur ce qui est utile pour la maison ou toute entreprise. S’il entre avec les mains sales, il ne tachera pas ; s’il est dans un espace public, il ne sera pas une source de contagion.

Le distributeur de savon met en œuvre un capteur de mouvement qui détecte lorsque vous mettez votre main devant pour expulser la dose de savon mousse.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Cet appareil fonctionne sur batterie et la dose de savon peut être sélectionnée Il offre entre deux possibilités : un mélange de savon liquide et d’eau dans un rapport 1: 2 ou 1: 3 à choisir selon ce que vous jugez nécessaire.

Au cas où il vous semblerait inutile d’être actif à tout moment, il a un le bouton allumer et éteindre pour quand il sera en désuétude. De plus, un voyant LED vert informe lorsqu’il est opérationnel et également avertit s’il est à court de charge au moyen d’une lumière LED rouge.

Ce distributeur de savon est conçu pour durer. Le logement a protection contre l’humidité et les jets d’eau Il est certifié IPX4 et possède des pieds en silicone antidérapants pour éviter les chutes.

En termes de taille, il s’intègre partout dans la salle de bain en n’occupant que 10,5 x 7,2 x 20 cm, mais cela ne veut pas dire qu’il a une petite contenance, il peut stocker environ 250 millilitres.

Comment pourrait-il en être autrement, le prix est conforme à ce que l’on peut attendre de ce supermarché et en ce moment il est disponible dans la boutique en ligne Lidl pour seulement 11,99 euros, TVA incluse. Vous en avez besoin, non ?