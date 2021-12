Le Complexe Crypto-Congrès | Le chimpanzé souriant

— extrait de Substack de Robert Reich

Je suis fasciné par la façon dont les marchés favorisent l’intérêt public ou le subvertissent. Tout dépend de la façon dont ils sont conçus. Les marchés n’existent pas dans la nature. Ils sont créés et appliqués par les gouvernements. C’est pourquoi la vieille idée selon laquelle le choix entre « gouvernement ou marché libre » est si dangereusement erronée. Cela nous empêche d’examiner quels intérêts sont avancés et quels sont ceux qui sont supprimés dans la conception des marchés, et qui est derrière la conception. En d’autres termes, où réside le pouvoir.

Le marché des soi-disant crypto-monnaies en offre un exemple. Hier, les PDG de six sociétés de crypto-monnaie ont témoigné devant le House Financial Services Committee sur les utilisations et les abus des actifs cryptographiques – la première fois que des dirigeants cryptographiques s’adressaient aux législateurs. Que fera le Congrès ? Hmmm.

La crypto n’est plus seulement un moyen original de financer des activités illicites. C’est devenu une immense arène de jeu non réglementée. Et à mesure qu’il s’étend pour inclure de plus en plus de portefeuilles de fonds de capital-investissement, de fonds spéculatifs, de fonds communs de placement, de sociétés de capital-risque et de banques de Wall Street, il devient également rapidement une puissance politique.

Ce que nous voyons, c’est une course entre les spéculateurs qui pourraient gagner des milliards en gardant l’arène crypto non réglementée, non observée, non taxée et non contrôlée – et qui commencent à dépenser des sommes énormes pour le maintenir ainsi – et ceux qui risquent de perdre d’énormes des sommes provenant des pirates, des blanchisseurs, des escrocs, des pompes et des poubelles, des intrigants à la Ponzi et des fraudeurs qui prospèrent maintenant dans ce monde souterrain trouble.

Les ransomwares cryptographiques explosent. Le gouvernement américain a récemment retracé la rançon cryptographique payée par des sociétés, des hôpitaux et des gouvernements municipaux américains jusqu’à une adresse commerciale prestigieuse à Moscou.

En mai, la Federal Trade Commission a signalé que les consommateurs avaient perdu plus de 80 millions de dollars sur des escroqueries cryptographiques entre octobre 2020 et mars 2021 – plus de dix fois le montant perdu au cours de la même période l’année précédente, dont 2 millions de dollars ont été perdus au profit d’escrocs se faisant passer pour Elon Musk. (Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, Musk « est devenu le plus grand influenceur de Bitcoin, qu’on le veuille ou non. » En janvier, Musk a ajouté « #bitcoin » à son profil Twitter ; en février, Tesla a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin et accepterait le paiement pour ses véhicules électroniques. Tesla a ensuite inversé le cours en acceptant le bitcoin.)

Je dois ajouter que simplement pour exister, les crypto-monnaies utilisent des quantités étonnantes d’électricité. (Le processus de création de Bitcoin à dépenser ou à échanger consomme environ 91 térawattheures d’électricité par an, plus que ce qui est utilisé par la Finlande, une nation d’environ 5,5 millions.)

La crypto doit être maîtrisée. Je ne l’interdirais pas, mais je ferais tout mon possible pour protéger les petits investisseurs et consommateurs ; empêcher son utilisation à des fins de blanchiment d’argent, de ransomware et de trafic ; et minimiser (ou obliger ses utilisateurs à payer) les coûts environnementaux de ses gigantesques demandes d’énergie.

Est-ce que tout cela arrivera ?

Considérez que les investisseurs en capital-risque ont investi plus de 27 milliards de dollars dans la crypto jusqu’à présent cette année seulement, plus que les 10 années précédentes combinées, selon PitchBook. Goldman Sachs ouvre un bureau de trading de crypto-monnaie. Depuis février, BNY Mellon autorise ses clients à détenir du Bitcoin. Wells Fargo prévoit d’offrir des fonds de crypto-monnaie gérés par des professionnels aux investisseurs qualifiés. L’Europe Opportunity Fund de Morgan Stanley déclare détenir près de 30 000 actions du Grayscale Bitcoin Trust, selon un dossier du 28 juin.

Cela a créé suffisamment de poids financier pour forger un « complexe crypto du Congrès » visant à maintenir le jeu. Ce complexe a déjà attiré des acteurs de renom, dont Brian Brooks, contrôleur par intérim de la monnaie sous Donald Trump et maintenant directeur général de la société de technologie blockchain Bitfury Group ; Jay Clayton, président de la Securities and Exchange Commission sous Trump et maintenant conseiller de Fireblocks, un dépositaire de crypto-monnaies basé en Israël à 2 milliards de dollars ; et Brian Quintenz, jusqu’en septembre à la tête du comité technologique de la Commodity Future Trading Commission, désormais conseiller d’Andreessen Horowitz, une société de capital-risque et investisseur dans des startups crypto. Les embauches récentes d’Andreessen Horowitz incluent également un ancien assistant de Joe Biden et un ancien procureur de la cryptographie du ministère de la Justice.

L’argent de la campagne crypto circule désormais librement vers les membres du Congrès (une partie, vraisemblablement, en crypto-monnaies – mais, qui sait ?). Le « Blockchain Caucus » du Congrès compte désormais 35 législateurs parmi ses membres. Cynthia Lummis, une sénatrice républicaine du Wyoming, a déjà récolté une partie importante de ses contributions à la campagne 2026 d’individus liés à des entreprises de cryptographie. (En novembre, elle a annoncé son opposition à la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale en raison de « l’approche politique des actifs numériques » de la banque centrale.)

Sur la base de divulgations publiques, The Economist estime qu’au cours des neuf premiers mois de cette année, les entreprises de cryptographie ont dépensé quelque 5 millions de dollars pour faire pression sur le Sénat américain, dont environ 2,5 millions de dollars ont été dépensés entre juillet et septembre (quatre fois le montant dépensé au cours de la même période l’année dernière). L’industrie déploie maintenant l’équivalent de 86 lobbyistes à temps plein à Washington, contre un seul en 2016. Ce n’est probablement qu’un début.

Gary Gensler, actuel chef de la Securities and Exchange Commission, a déclaré qu’il souhaitait une police plus stricte du « Wild West » cryptographique. Mais jusqu’à présent, le gouvernement américain n’a pas précisé si les crypto-monnaies sont des titres nécessitant des divulgations importantes ou des marchandises dont les bourses sont chargées d’empêcher la manipulation du marché. La crypto n’est même pas actuellement signalée sur les formulaires que les fonds spéculatifs sont tenus de déposer auprès de la SEC, qui répertorie leur propriété d’actions et d’obligations. Cela a laissé les régulateurs dans le noir.

Tout cela soulève la question : alors que le complexe crypto du Congrès continue de croître, combien de temps encore les législateurs et les régulateurs pourront-ils maîtriser la crypto ?

Qu’est-ce que tu penses?

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.