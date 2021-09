Journaliste d’investigation Lee Smith. Lire la suite. Regardez l’épisode complet.

Jan Jekilek d’American Thought Leaders interviewe la réalisatrice du film documentaire Amanda Millius dans “The Plot Against the President”.

Enquêter sur les détails de la façon dont la communauté du renseignement américain s’est entendue et a travaillé avec les médias grand public pour propager un faux récit du tristement célèbre canular « russe » contre un président des États-Unis dûment élu.

L’histoire vraie de la façon dont le membre du Congrès Devin Nunes a découvert l’opération visant à faire tomber le président des États-Unis. Après le livre The Plot Against the President du journaliste d’investigation Lee Smith, ce long métrage documentaire explore de nouvelles informations et des interviews supplémentaires.

Le complot a officiellement commencé le 31 juillet 2016, avec l’enquête de contre-espionnage que le FBI a ouverte pour sonder l’infiltration russe de la campagne présidentielle de Donald Trump.

Capturez l’histoire directement des personnes qui l’ont vécue.

Le journaliste d’investigation Lee Smith utilise son accès sans précédent au membre du Congrès Devin Nunes, ancien chef du House Intelligence Committee, pour exposer l’opération de l’État profond contre le président – ​​et le peuple américain.

Le vrai dommage n’a pas été causé par Moscou ou tout autre acteur étranger. Il s’agissait plutôt d’un coup d’État lent conçu par une coterie de l’élite américaine, l’« État profond », ciblant non seulement le président, mais aussi le reste du pays. Le bureau n’a jamais suivi de Russes. En fait, il s’agissait d’une opération visant à saboter Trump, le candidat, puis le président élu, et enfin la présidence. Les conspirateurs comprenaient des agents politiques, des responsables de l’application des lois et du renseignement, ainsi que la presse.

