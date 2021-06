Le complot de dévolution de Tony Blair pour sauver les travaillistes « s’est retourné contre lui de façon spectaculaire » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le travail a introduit la décentralisation pour les régions du Royaume-Uni à la fin des années 1990. En 1997, les électeurs ont choisi de créer un Parlement écossais et une Assemblée nationale du Pays de Galles. L’année suivante, la dévolution de l’Irlande du Nord a été mise en place avec l’Accord du Vendredi Saint internationalement reconnu en 1998.

Aujourd’hui, l’historien, le professeur Alan Sked, a tweeté : « Il est clair que le sort de l’Union fait en sorte que cet arc ennuyeux de Gordon Brown se sente à nouveau pertinent.

“Il prétend que le problème est que Boris ne comprend pas les nations décentralisées.

“Le vrai problème, c’est la décentralisation que Blair et il a introduite pour sauver le Parti travailliste.

“Cela s’est retourné contre lui de façon spectaculaire.”

Un adepte du professeur Sked, se référant à la dévolution, a déclaré : « Mal pensé.

“Penser seulement que cela préserverait le vote travailliste en Écosse et ne l’affaiblirait pas dans le reste du Royaume-Uni et donc politique, d’où peu de freins et contrepoids ou de responsabilité envers le gouvernement britannique.”

Récemment, M. Brown a défié le Parti national écossais (SNP) pour avoir propagé un “nationalisme politique” qui, selon lui, peut changer “d’une célébration à la haine”.

S’adressant le week-end dernier à l’historien Dan Snow, M. Brown a été interrogé sur sa position sur l’indépendance écossaise. Il a déclaré: “Nous devons montrer que nous sommes tous les deux le parti de la justice sociale.

« Il y a d’énormes problèmes à régler.

“Les gens sentent que notre pays n’est plus ce qu’il était.

“Tout cela alimente cette idée que si vous pouvez mettre en valeur votre nationalisme et l’importance de votre propre pays, alors beaucoup de choses seront résolues.

“Ce n’est pas le cas – vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de pollution et de prolifération en changeant vos frontières.

“Mais c’est un moyen facile pour les politiciens d’armer le sentiment d’appartenance des gens.”