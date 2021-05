Le complot de Guy Verhofstadt dévoilé: le député européen met en évidence une «preuve» de plan pour les États-Unis d’Europe | Monde | Nouvelles

Guy Verhofstadt discute des “ faiblesses ” au sein de l’UE

M. Verhofstadt, député européen belge et ancien dirigeant du groupe de pilotage du Brexit de l’UE, a été critiqué par l’eurodéputé suédois Charlie Weimers, qui a fait valoir qu’il ferait tout son possible pour donner plus de pouvoir aux élites bruxelloises.

M. Verhofstadt est l’un des présidents de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui, selon M. Weimers, est utilisée pour accélérer son objectif.

L’eurodéputé démocrate suédois a déclaré à Express.co.uk que le simple fait que M. Verhofstadt ait été chargé de l’événement d’un an était la “preuve ultime” qu’il servira de trampoline à ceux qui plaident pour la création d’un United États d’Europe.

Il a déclaré: «Je pense que cela dit à propos de tout ce que Guy Verhofstadt est l’une des figures de proue de cette conférence.

«C’est la preuve ultime que l’objectif clé de cette conférence est de transférer plus de pouvoir à Bruxelles.

Guy Verhofstadt fera pression pour les États-Unis d’Europe avec la dernière conférence, affirme Weimers (Image: GETTY • PARLEMENT EUROPÉEN)

Nouvelles de l’UE: Charlie Weimers affirme que la conférence sur l’avenir de l’Europe aurait dû être reportée (Image: PARLEMENT EUROPÉEN)

«Il est l’avocat le plus connu et le plus fanatique des États-Unis d’Europe.

«C’est pourquoi je trouve un lien historique avec la Convention européenne [on the Future of the European Union] Il y a 20 ans, avec Giscard d’Estaing à la présidence, il dirigeait essentiellement cette convention comme il le souhaitait.

«Et si vous regardez ce que dit Guy Verhofstadt, il parle déjà de faciliter le recrutement de personnes pour faire partie d’une classe politique à Bruxelles pour être au-dessus des autres citoyens européens.

«Pour desserrer le lien entre la démocratie naturelle et le pouvoir à Bruxelles. C’est lui.

«Je suis donc reconnaissant aux collègues qui posent des questions sur son rôle.»

Mardi, l’eurodéputé de la Ligue italienne, Marco Zanni, a également soulevé des questions sur le rôle de M. Verhofstadt à la conférence.

M. Zanni a fait valoir que ses collègues du Parlement européen et lui-même se méfieraient de l’agenda du député belge pour diriger la conférence dans une direction qui pourrait voir une plus grande intégration dans le bloc.

M. Weimers, qui, avec des collègues du Danemark et de la Finlande, a demandé à la Commission de reporter la conférence jusqu’à la résolution de la pandémie de coronavirus, a déclaré que sa demande avait été ignorée et jugée “non digne d’être examinée”.

Le politicien suédois a fait équipe avec l’eurodéputé du Parti populaire danois Peter Kofod et Laura Huhtasaari, l’eurodéputée vraie finlandaise, avec une lettre à leurs gouvernements et citoyens respectifs publiée dans le quotidien suédois Dagens Industri.

Le trio a affirmé que leurs gouvernements “savent que les citoyens de leurs pays ne veulent pas accroître davantage le pouvoir de l’UE”.

Nouvelles de l’UE: “ Nous devons être honnêtes que la conférence n’est pas une panacée ou une solution à tous les problèmes ”, déclare von der Leyen (Image: GETTY)

Fustigeant le projet des chefs de l’UE de faire pression pour plus d’intégration à travers la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les trois députés ont déclaré que Stefan Löfven, Mette Fredriksen et Sanna Marin savent que l’exercice, vendu par Bruxelles comme une occasion d’écouter les demandes des citoyens européens, servira simplement de trampoline pour un agenda fédéraliste.

Ils ont écrit: “Il y a un parallèle historique à cette” Conférence sur l’avenir de l’Europe “.

“Il y a vingt ans, la Convention sur l’avenir de l’Union européenne a été lancée, ce qui rendrait l’UE” plus démocratique, plus transparente et plus efficace “.

“L’ancien président Giscard d’Estaing a présidé la convention et, sans consulter les représentants des pays européens, a présenté un projet de constitution pour l’Europe qui a enterré toutes les traces d’intergouvernementalisme dans les traités de l’UE.

“Cette proposition a été rejetée lors de référendums, mais renvoyée sous une forme décrite comme le traité de Lisbonne.

“Cela aussi a été rejeté lors d’un référendum en Irlande, mais après que des promesses politiques aient été faites, les Irlandais ont voté à nouveau et le transfert du pouvoir était un fait.”

Ils ont poursuivi: «L’un des chefs de gouvernement qui ont nommé Giscard d’Estaing était le Premier ministre belge de l’époque, Guy Verhofstadt.

“Aujourd’hui le fédéraliste le plus fanatique et le plus connu du Parlement européen. Avec un Portugais inconnu et un Croate, il dirigera la conférence.

«Les fédéralistes comme Verhofstadt sont convaincus de l’importance d’accroître progressivement le pouvoir de l’UE. Une des solutions consiste à priver les gouvernements des États membres élus pour élire le président de la Commission.

«Les meilleurs candidats communs aux élections européennes et les listes électorales conjointes aux élections européennes pour les partis au niveau de l’UE figurent également sur la liste de souhaits.

“Rendre les élections européennes plus supranationales réduit le lien entre les partis des États membres et les citoyens et sera utilisé pour légitimer d’autres transferts de pouvoir.”

La Conférence a été lancée le 9 mai, Journée de l’Europe, à Strasbourg et durera un an.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté tous les participants à garder l’esprit ouvert.

Elle a déclaré: «Nous devons nous assurer qu’il ne s’agit pas d’un exercice de politique intellectuelle ou d’un compromis politique fermé.

«Nous devons être honnêtes que la conférence n’est pas une panacée ou une solution à tous les problèmes.

«Et nous devons écouter toutes les voix – qu’elles soient critiques ou complémentaires – et nous assurer que nous suivons correctement tout ce qui est convenu.»