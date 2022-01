Le complot de la gauche « Ron DeSantis a disparu » vient de revenir sur eux – RedState

Cela semble être le jour pour s’occuper des boules de boue sur la gauche.

Premièrement, des médias libéraux ont harcelé le compte Tik Tok de la fille de 13 ans du sénateur Ted Cruz pour tenter de l’attaquer, même si elle n’a même rien dit de particulièrement controversé. Mais comme c’est gluant d’essayer d’utiliser un enfant de cette manière.

Ensuite, il y avait la théorie du complot sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis – oui, une autre, ne s’arrêtent-ils jamais ? Les démocrates et les médias libéraux ont tenté de prétendre que DeSantis avait disparu. Maintenant, il ne manque plus que dans leurs esprits. Mais c’est quelque chose de voir une telle manie désespérée se dérouler comme ça. Ils ont créé un fantasme, entièrement de toutes pièces. Non seulement ils ont prétendu qu’il avait disparu ; ils ont même affirmé que c’était probablement parce qu’il avait COVID, sur la base d’aucune preuve du tout.

La logique suggérerait qu’il a attrapé Covid. Et très probablement un mauvais cas. – Norman Ornstein (@NormOrnstein) 31 décembre 2021

Vous avez même eu la représentante Alexandria-Ocasio Cortez (D-NY) qui a ajouté à la boue pour essayer de détourner l’attention de l’histoire de sa fête en Floride.

Le gouverneur DeSantis n’a-t-il pas été inexplicablement porté disparu depuis environ 2 semaines ? S’il est là, je serais heureux de lui dire bonjour. Son équipe de médias sociaux semble avoir publié de vieilles photos depuis des semaines. En attendant, je pourrais peut-être aider à l’organisation locale. Les gens sont assez réceptifs ici 🙂 https://t.co/LmmqT8eLDh – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 31 décembre 2021

L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a également attaqué DeSantis en tweetant : « Un gouverneur, qui ne gouverne pas pendant une crise ; et bronzer son ventre en vacances à la place. @GovRonDeSantis est le Nero de Ted Cruzes.

Le porte-parole de DeSantis a répondu avec son emploi du temps officiel qui le montrait dans le bureau. Comme je l’ai signalé plus tôt, DeSantis a un emploi du temps qui a été distribué aux médias, ils étaient donc bien conscients qu’il avait travaillé cette semaine et au bureau, prenant des réunions, qu’il n’avait pas disparu. Mais la plupart des médias n’ont rien fait pour dissiper les mensonges de la gauche. Au lieu de cela, ils ont juste alimenté la conspiration.

En plus du travail et d’être avec sa famille à Noël, DeSantis faisait également autre chose cette semaine dont ils ne se soucient pas non plus. Il emmenait sa femme suivre un traitement contre le cancer. Oui, ils s’attaquent à une famille qui doit faire face à une maladie grave.

Si vous avez déjà eu un être cher qui lutte contre le cancer, vous comprenez que « passer du temps en famille » n’est pas toujours « des vacances ». Ron DeSantis a accompagné sa femme à un traitement contre le cancer tandis que les critiques ont affirmé qu’il était « manquant » https://t.co/GNK70W3Vte #FoxNews – Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) 31 décembre 2021

Embarrassant, même pour vous. https://t.co/GNK70W3Vte – Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) 31 décembre 2021

Depuis que j’ai beaucoup interpellé les médias à ce sujet, voici quelques personnes honnêtes des médias – Peter Schorsch de Florida Politics et Jay O’Brien de CBS12 – qui confirment que DeSantis aidait sa femme et travaillait. Les deux journalistes ont également réprimandé des personnes pour avoir propagé le complot.

Il y a eu beaucoup de spéculations, pour la plupart injustes, sur « où est @GovRonDeSantis ? » Permettez-moi de clarifier les choses : il a passé une grande partie de cette semaine de vacances aux côtés de @FLCaseyDeSantis alors qu’elle reçoit un traitement pour son cancer du sein. Mes sources au bureau du gouvernement le confirment. https://t.co/9trIirrBOi – Peter Schorsch (@PeterSchorschFL) 31 décembre 2021

Peut également confirmer ce que @PeterSchorschFL rapporte ici. Le gouverneur DeSantis a été aux côtés de sa femme pendant le traitement contre le cancer pendant une grande partie de cette semaine et a également travaillé (réunions, appels, etc.). Vous pouvez être en désaccord avec ses politiques et sa gestion de COVID. Mais le reste n’est tout simplement pas vrai. pic.twitter.com/lKpYXacsOi – Jay O’Brien (@jayobtv) 31 décembre 2021

À quel point faut-il être visqueux pour le poursuivre comme ça avec des bêtises imaginaires, pour commencer, mais aussi quand sa femme est si malade ? Ces gens n’ont pas honte, et ils lui doivent toutes sortes d’excuses. Mais parce que beaucoup d’entre eux ont vendu leur âme à leur parti, ils ont oublié ce que c’est que d’être des êtres humains moraux.

Pendant ce temps, alors qu’ils s’en prennent à lui lorsque DeSantis travaille et aide sa femme, Joe Biden est à la plage alors que les chiffres COVID ont atteint un record de tous les temps et que les gens de gauche ne disent pas squat à ce sujet. Ils ne se soucient pas de la contradiction inhérente à leurs actions parce qu’il ne s’agit que de politique.