Le président Xi Jinping du programme d’infrastructure de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » a été reconnu comme un précurseur de l’ambition de Pékin de devenir une puissance navale mondiale. Les patrons de la Royal Navy ont récemment souligné que la Chine était la principale menace pour le Royaume-Uni, car Pékin a accès à une nouvelle route maritime stratégique vers l’Atlantique Nord à travers la mer Arctique. S’adressant à l’éditeur d’Express.co.uk du Journal of Political Risk, Anders Corr a déclaré : « La marine chinoise à croissance rapide, tirant parti d’un réseau de ports et d’installations, pourrait éventuellement l’emporter sur celle des États-Unis et de leurs alliés si nous continuons à la renforcer. en désindustrialisant nos économies à son avantage.

« L’expansion de la puissance militaire dépend de la puissance économique du territoire dans lequel elle s’étend.

« Finalement, si la Chine éclipse les États-Unis et leurs alliés sur les mers, elle pourrait profiter de leur liberté actuelle, qui est un vide de pouvoir, pour taxer le commerce maritime.

« À ce stade, la liberté des mers serait terminée et la Chine serait en mesure d’augmenter sa force militaire par plusieurs.

« La Chine atteindrait alors une hégémonie mondiale durable. »

La nouvelle intervient après que Pékin a envoyé un nombre record d’avions militaires dans la « zone d’identification de défense aérienne » de Taïwan ces derniers mois.

La musculation de la Chine a envoyé un message clair qu’elle veut « réunifier » Taïwan avec la Chine continentale.

Xi Jinping a déclaré que l’utilisation potentielle de la prise de Taïwan par la force n’était pas exclue.

Les tensions se sont intensifiées dans le détroit de Taïwan après que Pékin a réagi avec fureur après que les États-Unis et le Canada ont envoyé des navires de guerre dans la zone maritime près de la démocratie insulaire.

Cela a conduit les responsables militaires américains à déclarer : « Le transit de Dewey et de Winnipeg à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. »

Dimanche, des responsables chinois ont dénoncé le déploiement américain.

Pékin a publié sa propre déclaration disant : « Taïwan fait partie du territoire chinois.

« Les forces de théâtre maintiennent toujours un niveau d’alerte élevé et contrent résolument toutes les menaces et provocations.