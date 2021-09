Le complot de l’Italie visant à rendre les vaccins obligatoires par rapport aux appels «fous» à un deuxième vote sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

La comparaison vient du directeur d’Eurointelligence, Wolfgang Munchau, qui a affirmé qu’une telle décision en Italie, visant à lutter contre un taux élevé d’anti-vaccins, aurait l’effet inverse. M. Munchau fait valoir que tout comme les appels à un deuxième référendum sur le Brexit ont renforcé la position de Boris Johnson avant les élections générales de 2019, rendre les vaccins Covid obligatoires « transformerait un petit mouvement d’anti-vaccins en une coalition plus large ».

Il a écrit : « Ma seule explication est que les partisans de la vaccination obligatoire sont aussi enragés que les anti-vaccins eux-mêmes.

“Je me souviens de la folie de la deuxième campagne référendaire au Royaume-Uni qui s’était persuadé qu’ils pouvaient annuler le résultat du référendum de 2016.

“Beaucoup d’entre eux réalisent maintenant qu’ils auraient pu imposer une version plus douce du Brexit s’ils s’étaient unis contre le gouvernement.

« Dans le processus, ils ont également endommagé le Parti travailliste et ont assuré une majorité aux conservateurs probablement pendant encore une décennie. Il était rationnel de s’opposer au Brexit lui-même.

“Mais le plaidoyer pour le deuxième référendum était fou.

“Exactement le même problème s’applique à la vaccination obligatoire.”

Le gouvernement italien a décidé jeudi que le personnel de restauration et de nettoyage dans les écoles et les maisons de retraite ne peut travailler que s’il dispose d’une preuve d’immunité au COVID-19, prolongeant la vaccination obligatoire et l’utilisation du document dit “Green Pass”.

Le passeport sanitaire était déjà obligatoire pour les enseignants en Italie, tandis que la vaccination obligatoire pour les agents de santé a été introduite en mars.

Le gouvernement a déclaré jeudi qu’en vertu des nouvelles règles, les personnes travaillant dans les écoles à quelque titre que ce soit doivent avoir le document de santé et que tout le personnel des maisons de soins infirmiers devra être vacciné.

Le Green Pass – un certificat numérique ou papier montrant qu’une personne a reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, a été testée négative ou s’est récemment rétablie du virus – a été conçu à l’origine pour faciliter les déplacements entre les États de l’UE.

LIRE LA SUITE: Poutine lance des chars robotiques meurtriers dans les jeux de guerre en Biélorussie

Plusieurs responsables gouvernementaux ont déclaré que le laissez-passer devrait devenir une exigence pour tous les travailleurs du secteur public et même les entreprises privées, mais la Ligue de droite s’y oppose.

Cette semaine, la Ligue a voté avec un parti d’opposition d’extrême droite au parlement contre l’exigence du laissez-passer vert dans les restaurants.

L’Italie a le deuxième plus grand nombre de morts de COVID-19 en Europe après la Grande-Bretagne et le huitième au monde.

Environ 72% des 60 millions d’habitants de l’Italie ont reçu au moins une injection de COVID.