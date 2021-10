Le complot de Macron pour détruire le Brexit Grande-Bretagne : le schéma répété d’attaques de la France dévoilé | Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron menace de semer le chaos dans la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni et de couper son électricité à la suite de la pêche post-Brexit. Il a donné à Boris Johnson jusqu’à mardi seulement pour se plier à ses exigences et délivrer davantage de licences de pêche aux navires européens.

C’est la troisième fois depuis la fin de la période de transition de l’UE que la France frappe le Royaume-Uni sur la scène mondiale.

Un schéma émerge selon lequel M. Macron s’en prend à M. Johnson en public ou en privé lors de réunions lors de réunions mondiales.

Au G7, Boris Johnson a été abasourdi lorsque, lors d’une réunion privée, M. Macron a affirmé que l’Irlande du Nord était un pays différent du reste du Royaume-Uni. Les remarques ont conduit à une explosion incroyable du premier ministre lorsqu’il s’est adressé aux journalistes.

Il a déclaré que l’UE devait « se mettre dans la tête » que le Royaume-Uni est « un seul pays ».

M. Johnson a de nouveau fait des remarques incendiaires lors de sa participation à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre après que M. Macron a risqué de faire dérailler la procédure à cause d’une querelle impliquant le Royaume-Uni.

L’acte de défense d’Aukus signé par le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie a laissé le président français enragé car il a effectivement écrasé un accord déjà conclu entre Paris et Canberra.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a qualifié cette décision de « coup de poignard dans le dos » et a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Le plus haut diplomate de Paris à Londres a été autorisé à rester, la France tentant de rabaisser la Grande-Bretagne en affirmant qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures car Londres avait été un partenaire junior dans l’accord d’Aukus.

La dispute a dominé le sommet de l’ONU à New York.

S’exprimant dans un mash-up français et anglais, M. Johnson a dit à M. Macron de « prendre le contrôle » et de « donner une pause ».

« Je pense juste qu’il est temps pour certains de nos amis les plus chers du monde entier d’en prendre conscience et de me donner une pause », a-t-il déclaré.

Les dernières menaces de M. Macron concernant les licences de pêche ont été proférées quelques jours seulement avant que les dirigeants internationaux ne se réunissent à Rome pour le G20 et moins d’une semaine avant qu’ils ne se réunissent tous à Glasgow pour le sommet de la Cop26.

La réunion en Écosse est considérée comme un moment vital dans la lutte contre le changement climatique et un test important du sens politique de M. Johnson.

Les scientifiques craignent maintenant que la ligne de pêche ne sape les efforts au sommet.

Chris Venables, responsable politique de l’association caritative environnementale Green Alliance, a prévenu : « C’est franchement ridicule que cette dispute puisse déstabiliser le début de la Cop26.

« Ils devraient clarifier cela dès que possible et passer rapidement à la question un peu plus importante de la protection de l’avenir de notre planète. »

Alors pourquoi M. Macron semble-t-il si désireux de choisir à plusieurs reprises des querelles qui dénigrent la Grande-Bretagne sur la scène mondiale ?

La réponse se trouve peut-être dans une lettre envoyée vendredi par le Premier ministre français Jean Castex à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Il a déclaré qu’il fallait montrer au Royaume-Uni « qu’il fait plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester ».

Avec Angela Merkel se retirant de la politique, M. Macron se considère comme le nouveau leader de l’Europe. Pour lui, le succès de la Grande-Bretagne en tant qu’acteur mondial reste une menace pour l’UE.