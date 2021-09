Le complot de Manchester United pour la star marseillaise Boubacar Kamara – News 24

in

Manchester United explore des options de repli au cas où il ne parviendrait pas à décrocher la cible principale du milieu de terrain, Declan Rice.

Malgré ses liens avec Eduardo Camavinga, Ruben Neves et Rice lui-même au cours des derniers mois, United n’a finalement pas réussi à investir dans la position problématique.

Rice était virtuellement omniprésente parmi les cibles supposées du club, bien que la valorisation réputée de 100 millions de livres sterling de West Ham semblât exclure le joueur d’un mouvement.

Bien que United conserverait un intérêt pour l’as anglais, Sport Witness a couvert aujourd’hui un rapport espagnol suggérant qu’une alternative possible a émergé à Marseille Boubacar Kamara.

Kamara est un exécuteur très apprécié qui peut également remplacer le défenseur central. Il a représenté la France 9 fois au niveau U-21 et a fait ses débuts à Marseille à l’âge de 16 ans.

Malgré sa jeunesse, le milieu de terrain a déjà fait 144 apparitions impressionnantes pour Marseille toutes compétitions confondues.

Le jeune talent serait apparu sur le radar de United après avoir impressionné en Ligue 1 et est maintenant entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel.

Par conséquent, le jeune homme de 21 ans sera libre de parler aux parties intéressées en janvier, Arsenal et Séville étant également susceptibles de concourir pour sa signature.

Le club d’Old Trafford serait à la recherche d’un joueur capable de ” rajeunir ” le milieu de terrain avec le Français un ” talent plus qu’intéressant “.

Le manque d’options de United au milieu de terrain défensif est tel que les fans accueilleraient probablement un botté de dégagement sur un talent prometteur.

De la génération actuelle du club, seul un Nemanja Matic vieillissant pourrait vraiment prétendre être un pur n ° 6 – et son manque de mobilité est de plus en plus considéré comme une source de préoccupation.

Alors que le club a bien fait d’atterrir Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, on peut soutenir que le manque d’options de milieu de terrain de qualité pourrait saper l’impact de ces signatures.

L’apport de renforts de qualité est passé d’une préférence à une nécessité, les fans attendront donc avec impatience des développements positifs au cours des deux prochains mois.