Le complot de Oath Keeper pour détruire l’Amérique 10z viral

Plus tôt cette semaine, un quatrième acte d’accusation a été déposé contre ce qui compte désormais 16 membres de l’organisation Oath Keepers. L’acte d’accusation est remarquable comme l’un des rares qui allègue un complot contre les États-Unis par ceux qui ont agressé le Capitole.

L’acte d’accusation énonce un complot sophistiqué visant à prendre effectivement le contrôle du gouvernement dans le but d’arrêter tous les membres du Congrès qu’ils pourraient trouver. Selon l’acte d’accusation, « le but du complot était d’arrêter, de retarder et d’entraver la certification du vote du collège électoral », mais les moyens qu’ils avaient l’intention d’utiliser pour y parvenir sont effrayants.

Premièrement, les Oath Keepers disposaient d’une « force de réaction rapide » bien armée quelque part juste à l’extérieur du district de Columbia. Ils ont spécifiquement discuté de l’armement des Oath Keepers qui attaqueraient le Capitole comme n’incluant pas les armes à feu, mais comprenant des masses, des matraques, des masques à gaz et des armures. En effet, les armes à feu n’étaient pas autorisées à Washington et ils craignaient que si une cache d’armes à feu était trouvée à l’avance, cela compromettrait leur plan.

Le plan était que les Oath Keepers du Capitole entrent en conflit avec des éléments Antifa qu’ils pensaient être là (mais qui ne l’étaient finalement pas). Les Oath Keepers pensaient que cela donnerait à Trump le prétexte dont il avait besoin pour invoquer la «loi sur l’insurrection» et appeler la milice. Qui serait cette milice ? Pourquoi les Oath Keepers bien sûr.

Une fois les armes lourdement appelées, avec des fusils d’assaut et d’autres armes, une force de réaction rapide interviendrait pour faire le nécessaire pour garder Trump en tant que président. Vous pouvez en parler en grande partie au paragraphe 35 où il cite « Personne 1 » qui n’est autre que le chef national des Oath Keepers. Son nom est Stewart Rhodes et il n’a pas encore été inculpé (bien que je pense qu’il le sera) parce qu’il n’était pas au Capitole. Cependant Rhodes précise la nature violente de leurs plans :

« Nous allons défendre le président, le président dûment élu, et nous l’appelons à faire ce qu’il faut pour sauver notre pays. Parce que si vous ne le faites pas les gars, vous allez être dans une guerre civile sanglante, sanglante, et une sanglante – vous pouvez appeler cela une insurrection ou vous pouvez appeler cela une guerre ou un combat.

Il n’y a également aucun doute quant à savoir qui a été l’inspiration pour tout cela. Peu de temps après que Trump a tweeté des allégations de fraude électorale et de «grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, ce sera sauvage ! L’accusé Kelly Meggs a posté sur Facebook :

“Trump a dit que ça allait être sauvage !!!!!!! ça va être sauvage !!!!!!! Il veut que nous le rendions WILD, c’est ce qu’il dit. Il nous a tous appelés au Capitole et veut que nous le rendions sauvage !!! Chef Oui Chef!!! Messieurs, nous nous dirigeons vers DC emballez votre merde !!”

En plus des 16 inculpés jusqu’à présent, le gouvernement pense apparemment que beaucoup d’autres ont été impliqués dans le complot. L’acte d’accusation suggère au moins 20 autres car il décrit une « personne vingt » qui a été impliquée dans l’obtention de chambres d’hôtel pour le groupe. L’explication probable est que ces personnes étaient dans cette force de réaction rapide lourdement armée juste à l’extérieur de DC. Il y a beaucoup plus d’accusations qui pourraient découler de cela.

L’un des noms de l’accusé est expurgé. La raison la plus probable est que cette personne n’a pas encore été arrêtée, le FBI la recherche et ne veut pas lui en informer. Il y a aussi quelques rédactions plus intéressantes de communications entre les conspirateurs. Il se passe donc plus de choses ici que nous ne le voyons.

Les communications du 6 janvier montrent l’exécution d’un plan précédemment élaboré pour attaquer le Capitole. À 1 h 50, juste avant de pénétrer dans le Capitole, l’accusée Jessica Watkins a envoyé un texto sur un système de transmission sécurisé précédemment organisé connu sous le nom de Zello :

« Nous avons un bon groupe. Nous sommes environ 30-40 d’entre nous. Nous restons ensemble et respectons le plan. »

Quelques minutes plus tard, ils ont percé le Capitole. Si vous vous demandez à quoi ils servent, ne cherchez pas plus loin que le message de l’administrateur de leur compte Zello envoyé à 14h03 :

« Vous exécutez l’arrestation d’un citoyen. Arrêtez cette assemblée, nous avons des causes probables d’actes de trahison, de fraude électorale. . . “

C’est ce qu’au moins un législateur républicain a affirmé n’être qu’une visite typique du Capitole. Regardez cette dernière citation quand vous vous demandez pourquoi Ashli ​​Babbitt a été abattue.

