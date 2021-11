Le complot de Poutine « mort dans l’eau » alors que l’Allemagne sonne le glas du gaz – l’armée s’apprête à s’effondrer | Sciences | Nouvelles

Le gazoduc Nord Stream 2, qui doit acheminer du gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant l’Ukraine et la Pologne, a vu sa certification suspendue hier. Le régulateur allemand de l’énergie a temporairement interrompu le projet après avoir déclaré que le consortium derrière le gazoduc, la société suisse Nord Stream 2 AG, devait former une filiale de droit allemand pour obtenir une licence d’exploitation.

Cette décision pourrait constituer une bouée de sauvetage pour l’Ukraine, qui aurait près de 100 000 soldats russes stationnés à la frontière russo-ukrainienne, car beaucoup craignent un accaparement imminent des terres.

Brandon Weichert, auteur de Winning Space : How America Remains a Superpower, a déclaré à Express.co.uk : « Les Européens dépendent des sources d’énergie russes.

« Poutine doit revendiquer certains anciens États soviétiques, comme l’Ukraine, afin d’étendre le périmètre défensif de la Russie plus loin à l’ouest, retardant ainsi définitivement la croissance OTAN/UE et, éventuellement, permettant au Kremlin de travailler à la séparation des entités OTAN/UE entièrement.

« Poutine envisage de faire de l’Ukraine un élément clé de son Union économique eurasienne naissante (une coalition composée d’États d’Asie centrale et de certains États d’Europe de l’Est, tous dirigés par la Russie).

« L’Ukraine est l’élément clé de cette EEU proposée. »

Ce matin, le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Yuriyovych ont publié une déclaration conjointe signalant leur engagement à empêcher une invasion russe.

Ils ont déclaré : « L’Ukraine et le Royaume-Uni sont des partenaires stratégiques en matière de sécurité et de défense.

« Nos gouvernements n’ont aucun désir d’être antagonistes ou de chercher de quelque manière que ce soit à encercler ou à saper stratégiquement la Fédération de Russie. Nous sommes préoccupés par le renforcement et l’activité militaires de la Russie autour des frontières de l’Ukraine.

« La souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de l’Ukraine sont incontestables.

« Le Royaume-Uni se tient aux côtés du peuple ukrainien et continuera sa détermination de longue date à le soutenir. »

Mais la décision de l’Allemagne de suspendre Nord Stream 2 a peut-être déjà donné un coup de marteau pour aider l’Occident.

LIRE LA SUITE : Alerte à la fin du monde : les satellites de la NASA font une découverte de l’atmosphère désastreuse

L’économie russe repose en grande partie sur les exportations de pétrole et de gaz, les ventes représentant jusqu’à un cinquième du PIB du pays.

Siemon T. Wezeman, chercheur principal au Stockholm International Peace Institute, a déclaré : « Les revenus du gouvernement russe dépendent fortement des revenus des exportations de pétrole et de gaz.

« Après la publication des plans pour 2020-22 fin 2019, les prix du pétrole sont entrés dans une période de turbulences.

« Ces facteurs économiques pourraient restreindre les futures dépenses militaires de la Russie. »

Alors que l’Occident s’appuie sur l’Ukraine et que de nombreux pays de l’UE cherchent maintenant à se détourner du gaz russe, ce moment pourrait signaler un basculement dans la balance.

M. Weichert a ajouté : « Poutine envisage de faire de l’Ukraine un élément clé de son Union économique eurasienne naissante (une coalition composée d’États d’Asie centrale et de certains États d’Europe de l’Est, tous dirigés par la Russie).

A NE PAS MANQUER

Pluie de météores Leonid : des étoiles filantes pour honorer le Royaume-Uni [REVEAL]

Des archéologues stupéfaits par les « preuves » d’une rébellion biblique [INSIGHT]

Une épidémie de virus mystérieux déconcerte les scientifiques alors que les cas montent en flèche au Pakistan [REPORT]

« L’Ukraine est l’élément clé de cette EEU proposée.

« Tant que le gouvernement actuel de Kiev insiste sur une alliance occidentale plutôt que russe, l’UEE de Poutine est morte dans l’eau et ses plus grands desseins pour la domination russe en Europe et au-delà sont empêchés de se concrétiser. «

Le directeur général du géant énergétique ukrainien Naftogaz a déjà accusé le russe Gazprom d’utiliser le gaz naturel comme « arme géopolitique ».

Ils ont appelé les États-Unis et l’Allemagne à prendre des mesures contre Moscou.

Cela survient après que les craintes ont augmenté en Europe au sujet d’une crise du gaz, alors que M. Poutine aurait suspendu les fournitures alors qu’il demandait l’approbation de Nord Stream 2.

Il a vu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, admettre que le bloc est « vulnérable » à la domination gazière de la Russie.

Aujourd’hui, les ministres de l’énergie de l’UE cherchent des moyens d’éviter le Kremlin.

Les relations de Kiev avec la Russie se sont effondrées en 2014 lorsque Moscou a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine et soutenu les séparatistes pro-russes dans un conflit dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Le conflit a fait plus de 14 000 morts.