Le complot de Sturgeon visant à utiliser le « discours de Queens » pour forcer un deuxième référendum sur l’indépendance | Politique | Nouvelles

Le programme pour le gouvernement du gouvernement écossais dirigé par le SNP, surnommé le discours de la reine écossaise, sera présenté aux MSP par le premier ministre mardi. Le programme gouvernemental de la semaine prochaine définira les priorités de l’administration dirigée par le SNP pour 2021/22.

Le Premier ministre écossais devrait annoncer une augmentation de 2,5 milliards de livres sterling des dépenses pour le NHS écossais au cœur du programme.

Il comprendra également des mesures pour parvenir à une transition juste vers le net-zéro et confirmer les plans d’introduction d’une législation au cours de l’année à venir pour établir un nouveau service national de soins en Écosse d’ici la fin du Parlement actuel en 2026.

Mais les Nats devraient également inclure un engagement à faire avancer les travaux sur un deuxième vote pour l’indépendance, les ministres du SNP affirmant qu’un référendum aidera l’Écosse à se remettre efficacement de COVID-19.

Les partis d’opposition de Holyrood ont déclaré que le programme de cette année doit se concentrer sur la reprise économique et non sur la séparation.

Le conservateur écossais a déclaré que des objectifs clés devraient être fixés pour que l’Écosse mène le Royaume-Uni en termes de taux de création d’emplois et de croissance économique.

Le chef du parti et député de Moray, Douglas Ross, a déclaré: «L’Écosse a besoin d’un plan audacieux pour une reprise de l’emploi, y compris un objectif du gouvernement pour le nombre de nouveaux emplois qu’elle créera.

«Pendant trop longtemps, notre économie a pris du retard sous un gouvernement qui traite les entreprises comme une réflexion après coup, alors que nous devrions être en tête du reste du Royaume-Uni.

«Ce serait le pire moment pour augmenter l’incertitude en poussant à un autre référendum qui divise.

LIRE LA SUITE : L’ensemble de salle à manger d’extérieur deviendra permanent : une transformation majeure pour les villes

Ceci malgré le fait que les deux pays indépendants ont un pouvoir considérablement plus grand que l’Ecosse sur l’économie, les taux d’imposition, la sécurité sociale, les affaires étrangères et les affaires internationales.

Le député du parti Alba, qui a quitté le SNP en avril, a appelé le Premier ministre écossais à faire pression pour un deuxième vote d’indépendance de toute urgence.

Il a ajouté : « Nous voyons la Cour de la reine Nic avec le nombre de ministres désormais au plus haut niveau de l’histoire de la décentralisation.

« Sous ce gouvernement écossais, les progrès en matière d’indépendance sont au point mort, malgré un mandat renouvelé au Parlement pour un référendum.

« Entre-temps, la gestion de la dévolution est devenue la priorité.

“Le succès du gouvernement écossais à faire progresser l’indépendance et à relever les défis auxquels le pays est confronté dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports et de l’emploi semble être en proportion inverse du nombre de ministres nommés.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Maximiser le potentiel économique de l’Écosse doit être une entreprise nationale.

« Nous voulons travailler avec d’autres pour bâtir une économie pour tous en offrant une prospérité plus grande, plus verte et plus juste.

« Notre prochain programme pour le gouvernement contribuera à créer les meilleures conditions pour les employeurs et les employés en soutenant la croissance économique et en créant des emplois sûrs et satisfaisants qui paient un salaire équitable. »