in

L’Angleterre est entrée dans l’histoire en atteignant sa première finale de tournoi majeur depuis sa victoire en Coupe du monde en 1966 après avoir battu le Danemark 2-1 lors d’une rencontre captivante au stade de Wembley mercredi. Les Three Lions de Gareth Southgate ont dû revenir par derrière pour gagner et, alors que le match entrait en prolongation, un penalty a décidé du résultat. Southgate a déclaré au site Web de l’UEFA : “Je suis tellement fier des joueurs.

“C’était une occasion incroyable d’en faire partie. Les fans ont été incroyables toute la nuit.”

L’Angleterre affrontera désormais l’Italie en finale après que les Azzurri eurent battu l’Espagne aux tirs au but mardi.

Alors que beaucoup ont essayé de garder la politique en dehors de ce tournoi, car c’est le premier après le Brexit, il a automatiquement acquis une valeur politique internationale considérable.

Pierre-Etienne Minonzio a écrit pour L’Equipe qu’en France, on a le sentiment que l’UEFA a tout fait pour aider l’Angleterre à gagner en raison du retrait de la Grande-Bretagne de l’UE.

De plus, lorsqu’on lui a demandé si le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel voudraient voir l’Angleterre remporter l’Euro 2020, l’eurodéputé suédois Peter Lundgren a déclaré à Express.co.uk : « D’après l’expérience que j’ai…

“Je dirais qu’ils ne seraient certainement pas en faveur de la victoire de l’Angleterre.

“Ils n’aiment jamais [it] quand le Royaume-Uni a du succès.”

Alors que les tensions à travers le continent augmentent, des rapports mis au jour suggèrent que si le Brexit pourrait avoir compliqué les transferts pour la Premier League, le retrait de la Grande-Bretagne aurait pu être la clé pour l’équipe nationale d’Angleterre.

Greg Clarke, le président de la FA, a déclaré aux médias britanniques en 2017 : « Ce que nous voulons faire, c’est avoir un peu moins de joueurs internationaux compagnons.

“Il doit y avoir un terrain d’entente raisonnable où les joueurs de classe mondiale sont accueillis en Premier League mais pas les compagnons qui déplacent les jeunes talents anglais.”

Écrivant pour POLITICO, le journaliste Peter Berlin a ajouté : « Et plus de joueurs britanniques signifieront de meilleurs joueurs pour l’équipe nationale anglaise – dont les politiciens suivent les performances de près.

JUST IN: L’attaque extraordinaire de Barnier contre la ville de Londres dévoilée

“Comme l’a montré le vote sur le Brexit, s’envelopper dans le drapeau de Saint George, bien qu’impopulaire dans la frange celtique du Royaume-Uni, joue bien avec les électeurs anglais.”

Un commentateur politique italien a mis en lumière l’importance de la victoire de l’Angleterre mercredi soir.

Écrivant pour le site d’information italien Assud, le journaliste, qui souhaite rester anonyme, a écrit : “La finale entre l’Italie et l’Angleterre se jouera au stade de Wembley à Londres.

“Quelle dérision pour les puissants banquiers qui dirigent l’Europe.

« Quoi qu’il arrive, l’UE des banquiers et de la finance a perdu.

“La finale du championnat d’Europe de football, l’Euro 2020, se jouera en Angleterre et l’une des deux équipes en finale, avec l’Italie, est l’Angleterre.

“Pour l’Europe, le pire n’aurait pas pu arriver.”

Le commentateur a affirmé que les puissants banquiers avaient essayé par tous les moyens de déménager définitivement dans une autre ville européenne, car “n’importe quel endroit ferait l’affaire tant que ce n’était pas en Angleterre”.

Le mois dernier, le Premier ministre italien Mario Draghi a demandé que la finale de l’Euro 2020 soit déplacée de Londres à Rome en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante du coronavirus Delta au Royaume-Uni.

A NE PAS MANQUER :

Un initié de l’UE rappelle la pure “haine” envers le Royaume-Uni à Bruxelles [EXCLUSIVE]

L’UE a porté un coup dur après la victoire de l’Angleterre à l’Euro : « Déjà honteusement perdu ! [INSIGHT]

L’UE accusée de pillage “néocolonial” de thon dans l’océan Indien [REVEALED]

Interrogé lors d’une conférence de presse à Berlin s’il était favorable au déplacement de la finale à Rome, l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré : « Oui… je vais travailler pour que cela se produise dans un pays où de nouvelles infections à coronavirus sont présentes. pas à la hausse.

L’offre de M. Draghi a finalement échoué.

Le commentateur a ajouté : “La finale européenne se jouera donc sur un sol non européen (l’Angleterre est celle du Brexit) et la finale du championnat d’Europe impliquera une équipe non européenne.

“Nous voyons déjà les puissants de l’Europe : Français, Allemands, Luxembourgeois, Hollandais, Suédois portant des chemises bleues encourageant l’Italie pendant qu’ils mangent de la pizza, des spaghettis et boivent du vin.

“Peut-être que tout le monde ne sait pas que ce sont les premiers Européens post-Brexit et qu’ils ont une valeur politique internationale considérable. Ce n’est pas seulement le football, et l’Europe a honteusement perdu par infériorité évidente.”